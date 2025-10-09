Historicky nejrychlejší Fabia dorazila na trh. Stojí 700 tisíc a na dálnici spráská i násobně dražší elektromobily Enyaq a Elroq RS

Škoda si nadělila ke svým 130. narozeninám zajímavou novinku. Dnes vstoupila na trh Fabia 130, což není nic menšího než nejrychlejší sériová Fabia v historii. Výbava vychází ze sportovně střiženého provedení Monte Carlo, ale benzinová patnáctistovka dostala vyšší výkon. Pochopitelně je naladěná na 130 kW, tedy na 176 koní. Výroční Fabii to propůjčuje velmi zajímavou dynamiku.
V Německu pojede skoro 230 km/h
Fabia 130 se liší také na pohled v některých detailech. Emblémy 130 jsou umístěny na předních blatnících a dveřích zavazadlového prostoru, zadní část vozu zdobí černý pruh a spoiler připomínající vozy Fabia RS Rally2. Pod difuzorem je umístěna dvojitá koncovka výfuku, která podtrhuje dynamický vzhled vozu a jeho sportovní charakter.
Technickou stránku věci jsme už nastínili. Vylepšený motor 1.5 TSI evo2 disponuje největším výkonem 130 kW mezi 5750 a 6000 ot./min a maximálním točivým momentem 250 Nm v rozmezí 1500 až 4000 ot./min.
Zásluhou nejvyšší rychlosti 228 km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,4 s jde o nejrychlejší Fabii všech dob, pokud odhlédneme od závodního speciálu určeného pro rallye. Tomu odpovídají úpravy na podvozku, které optimalizují ovladatelnost a zvyšují stabilitu při rychlé jízdě – například snížení světlé výšky o 15 mm nebo řízení s přesnější zpětnou vazbou.
Video: Škoda Fabia 130
Coby vrchol nabídky pro model Fabia stojí tohle provedení 699 900 Kč. Na Fabii to není málo, ale vzhledem k bohaté výbavě, puncu speciality a zajímavému svezení to nakonec není tak špatné.
Fabia 130 zároveň připomíná, jak těžkopádné jsou vlastně moderní elektromobily. Násobně dražší Enyaq nebo Elroq RS mají sice lepší sprint na 100 km/h, ale co do maximálky je tahle vlastně obyčejná Fabia s relativně malým spalovacím motorem předčí o parník.
Škoda už začala přijímat objednávky, zákazníci dostanou první kusy začátkem příštího roku.
Zdroj: Škoda Auto