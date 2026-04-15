Hádanka: Žlutá dopravní značka se symbolem tanku může řidiče vystrašit. Uvidíme, kdo uhádne její přesný význam

Cestování přináší všemožná setkání, která jsou někdy i dost překvapivá. A protože často jezdíme za hranice, může nás překvapit i nějaká tamní specialita v podobě dopravní značky. Třeba můžete potkat žlutou značku se symbolem tanku a číslicemi.
Co tohle znamená? A neměli bychom se radši pakovat pryč, protože jsme omylem vjeli do nějakého vojenského prostoru? Tak přesně o tom je tato hádanka. Pokud už tušíte odpověď, nemusíte číst dále a můžete rovnou tipovat do komentářů.
Značka není příliš aktuální
Pokud si ještě nejste úplně jistí, máme jednu nápovědu. Tyhle značky, které člověk může potkat v Německu, nejsou moc aktuální, ale jsou spíše přežitkem z minulosti. Konkrétně z dob studené války. Už v roce 2009 německé ministerstvo obrany rozhodlo, že značky odstraní, protože v dnešní době už nemají příliš velký význam.
Jo a pokud byste si mysleli, že ta čísla označují maximální povolenou rychlost nebo třeba počet tun, tak jste stále na omylu. Je to celé trochu jinak. Co tedy tyhle žluté značky přesně znamenají?
Jde o hmotnost vojenských vozidel
Oficiálně tyto žluté značky existovaly ve dvou verzích. Buď se symboly vozidel, jako tomu je na úvodní fotce, nebo bez symbolů pouze s číslicemi. Značky nejsou určené pro běžné řidiče, ale pro řidiče vojenských vozidel. Byly umístěny na mosty a označovaly hmotnost a počet vozidel, která přes daný most mohou projet.
Hmotnost vyjadřovalo číslo, ovšem nikoliv v podobě tun, ale v podobě třídy vojenského vozidla. Pro představu – značka se symbolem tanku, kde bylo číslo 30 s dvěma šipkami, jak je to na pořízeném snímku, znamenalo, že na most mohly vjet dva obrněné transportéry Bundeswehr typu Marder (třída MLC 30 pro model Marder 1, hmotnost 29,2 tuny).
Značky občas řidiči mohou v Německu pořád potkat, ale jak už bylo řečeno, jde o přežitek, který měl ze silnic dávno zmizet. A který doufejme už nikdy nebude potřeba.
Zdroj: Die Welt