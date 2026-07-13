Green Deal bez elektřiny. Na světě je syntetické palivo, které má stát stejně jako normální benzin. Už se vyrábí

Elektromobily jsou v posledních letech prezentovány jako hlavní cesta ke snížení emisí osobní dopravy. Ani při jejich rychlém rozšíření ale spalovací automobily ze silnic ze dne na den nezmizí. Ve světě budou ještě desítky let jezdit stovky milionů benzinových a naftových vozů, které budou potřebovat nějaké palivo.
Jedno z možných řešení nyní představila švýcarská společnost Gota Energy. Startup založený chemickou inženýrkou Alessií Cesarini a jejím kolegou Alim Saadunem vyvinul postup, který umožňuje vyrábět syntetický benzin z alkoholu pocházejícího z obnovitelných zdrojů.
Výsledné palivo svým molekulárním složením připomíná klasický benzin vyrobený z ropy. Nezávislé laboratorní zkoušky podle společnosti potvrdily, že dosahuje oktanového čísla 95 a odpovídá běžnému bezolovnatému benzinu. Do současných aut jej má být možné natankovat bez jakýchkoliv úprav motoru nebo palivové soustavy.
Z malých molekul vznikne benzin
Základem celého procesu je chemická reakce označovaná jako oligomerizace. Výroba začíná oxidem uhličitým zachyceným z atmosféry nebo z biologických zdrojů. Z něj lze vyrobit alkoholy, například metanol či etanol. Následným odstraněním vody vzniknou plynné látky, jako jsou etylen a propylen. Ty vstupují do reaktoru, kde je speciální katalyzátor spojuje do delších uhlovodíkových řetězců. Výsledkem je kapalná směs podobná běžnému automobilovému benzinu.
Cesarini přirovnává celý proces ke stavebnici Lego. Z malých molekulárních dílků katalyzátor sestaví větší molekuly přesně tak, aby výsledná směs měla požadované vlastnosti. Složení katalyzátoru je hlavním know-how společnosti a jeho přesná podoba zůstává tajná.
Podobné postupy výroby syntetických paliv nejsou úplnou novinkou. Gota Energy ale tvrdí, že dokázala vynechat některé energeticky náročné kroky používané u konvenčních e-paliv. Právě nižší spotřeba energie a speciálně vyvinutý katalyzátor by mohly výrobu výrazně zlevnit.
Zatím 10 tisíc litrů ročně
O sériové výrobě pro běžné čerpací stanice zatím nelze mluvit. Ve výzkumném centru švýcarského institutu Empa funguje prototyp zařízení s roční kapacitou přibližně 10 000 litrů. Palivo se tedy už skutečně vyrábí, ale zatím především kvůli ověření technologie a testování.
Dalším krokem má být zvýšení roční produkce na jeden milion litrů. Firma získala možnost využít existující průmyslové zařízení, díky čemuž nemusí stavět vlastní mezistupeň výrobní linky za několik milionů švýcarských franků. Plnohodnotná průmyslová výroba by ale podle odborníků vyžadovala investice v řádu desítek milionů švýcarských franků.
První praktické využití firma plánuje v lesnictví. Jde o oblast, kde lze palivo testovat v kontrolovaných podmínkách, v omezeném počtu strojů a bez nutnosti okamžitě zásobovat rozsáhlou síť čerpacích stanic. Teprve poté by se syntetický benzin mohl dostat do běžných automobilů.
Levný benzin? Zatím pouze předpoklad
Zprávy o „levném syntetickém palivu“ je potřeba brát s určitou rezervou. Gota Energy zatím nezveřejnila konkrétní cenu za litr a současná laboratorní produkce samozřejmě nemůže cenou konkurovat palivu vyráběnému v obřích rafineriích. Vývojáři ale očekávají, že při průmyslovém objemu výroby by jejich benzin mohl být cenově konkurenceschopný vůči fosilnímu palivu. Právě cena je dnes jednou z největších překážek e-paliv, jejichž výroba vyžaduje velké množství elektřiny a několik energeticky náročných chemických kroků.
Výhodou švýcarského paliva má být také možnost využívat současnou infrastrukturu. Není potřeba měnit automobily, stavět nové čerpací stanice ani zásadně upravovat způsob přepravy a skladování pohonných hmot.
Syntetické palivo má teoreticky velký potenciál, protože EU nakonec ustoupila ze svých stoprocentně elektrických plánů a umožní i po roce 2035 prodávat spalovací motory za předpokladu, že ty budou fungovat na syntetické palivo. Kromě toho by se mohlo syntetické palivo míchat v určitém poměru do klasického paliva, což by přineslo okamžitou úsporu emisí při využití stávající infrastruktury a u stávajících motorů. A zároveň by se tím dala cena udržet na rozumné úrovni.
Zdroj: Gota Energy