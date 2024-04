Ford s koněm ve znaku: šedesátiny legendárního Mustangu

Americký koncern FoMoCo (Ford Motor Company) stojí za vznikem prvního „světového“ automobilu, třebaže se tento termín tehdy ještě nepoužíval. Dal lidem jeden z nejslavnějších automobilů všech dob, proslulý Model T, později rovněž světově známý Model A a také Ford V8, stojící na počátku koncernových levných a výkonných osmiválců. Z poválečného období snad můžeme jmenovat ještě sportovní Thunderbird, třebaže v Evropě a ostatních světadílech nezaznamenal významné prodeje. Ale přišel konec 50. let a Ford začal vyvíjet něco, co předčilo očekávání!

Co předcházelo slavnému modelu?

V polovině šedesátých let, a ještě krátce před ní, dospívaly generace ročníků, zrozených v poválečném nadšení ze svobody. Byl to významný přírůstek amerického obyvatelstva a dalo se čekat, že ovlivní spotřební a nákupní zvyklosti podle svého. Jejich rodiče se kdysi projížděli v zaoblených před- a poválečných modelech, ale jak se předpokládalo, synové a dcery budou horovat pro automobilové novinky – pokud si tedy nepostaví nějaký nesmysl ve stylu „všechno do všeho“, jak je v USA zvykem…

Předválečné evropské sporťáčky pomalu dosluhovaly, nové MG, Morgany, Mercedesy, Jaguary, Porsche 356 a jiné podobné exkluzivity byly nákladné stejně jako v páté dekádě debutující úhlavní konkurenti Chevrolet Corvette a Ford Thunderbird. Na malosériové americké exoty typu Muntz, Dual Ghia, Cunningham, Edwards či Nash Healey si finančně troufal už málokdo…

Autor: Tiskový servis Ford

Lee Iacocca a jeho podíl na vývoji Mustangu

V té době byl bossem divize Ford koncernu FoMoCo jistý Lido Anthony Iacocca, zvaný všeobecně Lee. Muž s italskými kořeny se vypracoval v bezohledného a tvrdého obchodníka, na druhou stranu ale díky těmto vlastnostem dosáhl úspěchů, jaké jsme u něj zaznamenali. Byl to vizionář, ale nikoliv romantik, jenž by se utápěl ve snech a dohadech. Co si umínil, to se podařilo realizovat, někdy ovšem i za cenu zástupů nepřátel a závistivců. Z nich si ale Lee Iacocca vůbec nic nedělal…





Uvědomil si mezeru v tržní nabídce, kterou pokud neobsadí Ford, okamžitě zaplní někdo jiný, nejspíše Chevrolet, ale možná i koncern Chrysler, který se vážně zabýval subkompakty a kompakty, tedy americkými vozy menších rozměrů. Uvědomil si, že nový model, jestliže má mít úspěch u nejmladší generace, musí být atraktivní, levný, s nabídkou téměř nekonečného příslušenství a doplňků k individualizaci, takže by měl stát minimálně o jednu příčku pod exkluzivním, ale nákladným Thunderbirdem a etablovat se na úrovni menšího Fordu Falcon a Fairlane.

Okamžitě zamítl přímý derivát některého z těchto modelů, protože ty byly původně koncipované jako druhé auto do rodiny či „povoz“ naprosto nenáročných motoristů, ale mládeži budou připadat neatraktivní. Iacocca se v tomto směru ostře chytil se samotným Henrym Fordem II., obhajujícím nejlevnější a nejjednodušší cestu: vzít ze skladů to, co tam je, a poskládat pro mladé z těchto součástech vůz ve stylu usedlého Falconu. Iacocca ale dostával pověstné záchvaty nepříčetnosti, a nakonec se mu podařilo svého šéfa zdolat.

Co má splňovat budoucí americký bestseller?

Iacocca osobně sestavil trojici požadavků, podle nichž by se měl nový model vyvíjet: 1/ nový a atraktivní vůz by měl v základním provedení stát méně než 2 500 dolarů, směrem nahoru cena nemusí být limitovaná, bude záležet na každém, jakou motorizaci a kolik doplňků si zvolí; 2/ musí být lehký, maximálně 1 100 kilogramů – což bylo ovšem těžko ke splnění, protože americké vozy jsou masivní a na hmotnosti nikdy příliš nezáleželo; 3/ musí mít čtyři sedadla! Tento požadavek vyplynul z poznatků u drahého Thunderbirdu: ten přišel na svět jako dvoumístný model, ale poté, co byl v druhé polovině padesátých let rekonstruovaný na čtyřmístný, prodeje poskočily významně nahoru. A mimochodem, i mládež ráda jezdí v partičkách, takže čtyřmístný vůz je jednoduše nutností!

Autor: Tiskový servis Ford

Už před ustanovením těchto třech normativů běžely vývojové práce, v designovém centru se rodily extravagantní prototypy a koncepty, které by v reálném životě těžko obstály, například model s motorem uprostřed, navíc poháněný malým vidlicovým čtyřválcem či roadster, karosovaný ve stylu speedsteru – ne, nic takového nechtěl a nemohl Iacocca riskovat!

Hledáme tvar i název!

Do přelomu let 1962 a 1963 vzniklo více než třicet různých hliněných modelů v reálné velikosti a přes 500 velkoplošných grafických návrhů. Téměř všechny byly odmítnuté, nakonec zaujal designový návrh Josepha Orose, Galea Haldermana a Davida Ashe. Hlavní podíl měl ovšem Joe Oros, který nesl doslova kůži na trh čili podléhal přímo Iacoccovi. Už v té době (kdy zbýval jen asi rok do plánované premiéry v rámci Světové výstavy New York 1964) bylo nutné najít vhodné, úderné, americké a lehce zapamatovatelné jméno, navíc dosud nepoužité.

Uvažovalo se o Allegru (tak se jmenoval jeden koncept) – nevhodné, příliš „jemné“ a málo americké! Pak přišel na řadu Thunderbird II – neexistuje, nový model nesmí být ani názvem spřízněný s minulostí! Na pořad přišly názvy amerických velkoměst – také ne, protože nový vůz musí být celoamerický! Pak kdosi navrhl Torino… To znělo zajímavě, ale zase to bylo italské (jak ovšem víme, Torino se skutečně u Fordu zrodilo, byť později a ve velikosti full-size).

Nakonec skoro vyhrál Ford Cougar – jméno šelmy, které dosud nikdo nepoužil. Mohla se začít připravovat reklamní a zaváděcí kampaň, kdyby… …kdyby se neozval stylista John Najjar, jenž dva roky před těmito názvovými dohady stvořil koncept Mustang. A tohle jméno navrhl! Iacocca si prý vzal den na rozmyšlenou, ale pak návrh přijal. Cougar šel do „úschovy“ (pak ho použila divize Mercury), a o jménu nováčka bylo rozhodnuto! Jaké zvíře kromě orla může symbolizovat dějiny Ameriky?

Autor: Tiskový servis Ford

No přece mustang!

Když se podíváme na Orosův prototyp, najdeme sice mnoho odlišností od pozdější sériové podoby, ale současně i dostatek shodných markantů: boční linii, dvě trojice zadních svítilen, krátkou střešní nástavbu a dlouhou kapotu nebo – a to hlavně – pověstnou masku s velkým chromovaným mustangem uprostřed! Teď už se mohlo jen finišovat na detailech, například na uhlazení původní podoby ostré a do špice vybíhající přídě, a podobně koncipované zádě.

Také se ale vývojáři museli postarat o technické komponenty a o to, aby výroba přišla na co nejméně! K tomu byl jednoduchý recept: použít věci, které měl FoMoCo ve skladech! V rámci několika plánovaných motorových a cenových variant mohli konstruktéři sáhnout po dílech z Fordu Falcon a Fairlane, z Mercury Comet a dokonce z velké Galaxie, u níž byly nejzajímavější výkonné agregáty. Tak se skutečně i stalo, zákazníkovi to bylo jedno a Ford ušetřil na vývojových nákladech. A tahle skutečnost vyvolala blažený úsměv i na přísné tváři Lida Iacoccy…

Slavná premiéra a útok na prodejny

Na počátku roku 1964 bylo hotovo. Předsériové modely najely milióny kilometrů, podstoupily destrukční zkoušky i testy výdrže, po nich se musely upravit jen některé interiérové detaily a podle pozdějších zpráv i těsnost skládací látkové střechy kabrioletu. Jelikož byla premiéra naplánovaná na 17. dubna 1964, museli být smluvní prodejci zásobeni dostatečným počtem vozidel k prodeji. Ale co znamená pojem „dostatečný“, ukázaly následující dny a týdny po premiéře. Ale nepředbíhejme…

Výroba se rozběhla 10. března 1964 už bez jakýchkoliv tajností, protože o chystaném Mustangu věděl celý motoristický svět, byť jen z náznaků a špionážních informací. Iacocca a celé vedení koncernu ovšem předtím museli spolknout jednu hořkou pilulku, kterou mohli čekat: věčný rival Chevrolet se s konkurenčním modelem značně opozdil, ale rána přišla ze strany koncernu Chrysler, když jeho divize Plymouth představila o celý měsíc dříve svůj mid-size model Barracuda. Tady je ovšem nutno podotknout, že první generace Barracudy rozhodně nebyla tím, čím se stala koncem šesté dekády, navíc tvarově poněkud zaostávala za progresívním Mustangem – přinejmenším dle názorů soudobého tisku, který neopomněl vztek v ředitelském podlaží FoMoCo náležitě komentovat…

Ford si představoval, že 8 000 vyrobených Mustangů plně pokryje počáteční nadšení z novinky a poskytne čas pro rozjezd výroby na obvyklé montážní tempo. Ale stalo se něco, co Amerika snad ještě nepoznala: davy lidí se řítily k prodejnám Fordu, obchodníci, kteří už po několika minutách neměli co nabídnout, zavírali prodejny a volali na ředitelství. Ti schopnější uspořádali aukce o poslední dostupné modely, takže se některé Mustangy prodaly za násobky původních cen – a nikdo neprotestoval. Jen během prvního dne premiéry dostal Ford více než dvacet tisíc závazných a zálohovaných objednávek! Pamatoval automobilový svět na nějakou podobnou šílenost? Ani když Mototechna dostala první Favority, se nic podobného nedělo…

Autor: Tiskový servis Ford

Mustang pod drobnohledem a vývoj modelové řady

Podívejme se trochu blíže na nové Mustangy: nejdříve musíme ale vysvětlit jednu mnohdy spornou otázku. Totiž, běžný termín zavádění nových modelů v USA byl na podzim, kdy se objevily vozy roku následujícího – takže například v říjnu 1966 se začaly prodávat modely ročníku 1967. Jelikož ale Mustang debutoval v polovině dubna 1964, bývají první jeho řady označovány letopočtem 1964½. Není to sice oficiální, FoMoCo to v typových listech neuváděl, i rané ročníky označoval jako ’65, ale značení 1964½ už se vžilo, a tak se tomu ani my nebudeme bránit.

V prvních dvou létech výroby se objevily všechny tři karosářské verze: tříprostorové kupé, fastback a kabriolet. Pod dlouhými kapotami se postupně objevily dva řadové šestiválce, používané i v jiných modelech Fordu, a sice 2,8 a 3,3 litru. Zejména první z nich nevynikal přílišnou agilností a byl stažený z nabídky. Většina lidí si Mustangy spojuje s osmiválci, první roky výroby nabízely V8 260 cu.i. (kubických palců), to je 4,3 litru, a o něco větší 4,7 litru (ve čtyřech výkonových stupních), dodávaný i do velkých rodinných modelů. Motory byly podle výběru spřažené s tří- nebo čtyřstupňovou mechanickou převodovkou nebo s třístupňovou koncernovou automatikou.

Ročníky 1967 a 1968 přinesly menší karosářský facelift, zaměřený ale spíše na drobnosti. Mnohem více „událostí“ se odehrálo pod kapotou, zejména ve výkonovém nárůstu: Ford zavedl populární pětilitrový V8, ale současně dvě obří pohonné jednotky – 6,4 litru a sedmilitrový V8 Cobra Jet, schopný vyvinout výkon až 335 koní, a to bez úprav motoru! Výkonové dostihy odstartovaly a Mustang se jich účastnil s velkou razancí!

Autor: Se svolením Pavla Kopáčka, archiv autora

Následující dva roky přinesly už podstatnější karosářské změny, Mustang dostal dravější podobu, samozřejmě přibral na hmotnosti, ale opět i na výkonu: objevily se nesmírně populární osmiválce 5,7 litru a další výkonové úpravy pohonných jednotek Cobra Jet, nejsilnější agregát se jmenoval Super Cobra Jet. Ovšem ne všechny Mustangy kladly důraz na obří výkony a nekompromisní vizáž – výrobce dodával například modelovou řadu Mustang Grandé, orientovanou na luxus a decentní vzhled včetně vinylové střechy, úhledných chromovaných poklid a přepychového interiéru. Tehdy ještě nepanovala současná móda osazování klasických vozidel koly 19“ a nesmyslným a nedobovým tuningem…

Počátek 70. let přinesl první tvarovou proměnu…

První velká tvarová změna a zároveň závěr úvodní modelové generace přišel s ročníkem 1970. Přestože byl Ford Mustang okamžitě k poznání, jeho linie se pozměnily k jednoduchosti a větší přímočarosti – je otázkou, zda to bylo ku prospěchu vozidla, míněno samozřejmě dnešní optikou pohledu. Některé typické karosářské prvky zanikly, nový faceliftovaný model se vyznačoval větším množstvím ostrých hran, mnohem jednodušší přídí a náznakem zvlněné horní hrany pontonu karosérie v místě nad zadním kolem. Možná reakce na tvary „coke bottle“ koncernu General Motors…

Jenže to už se od arabských ropných polí ozýval zlostný pokřik šejků a tento podivný národ začal utahovat kohoutky s ropou. Co následovalo, všichni víme: restrikce na federální úrovni, poklesy výkonů a likvidace těch nejlepších pohonných jednotek. Zpod kapot Mustangů posledního provedení první generace zmizela ostrá varianta V8 351 cu.i. (5,7 litru) a samozřejmě největší sedmilitr. Bylo po slávě a následoval už jen smutek…

Další generaci Mustangu už nikdo nepoznával, proto náš článek o nejznámějším poválečném americkém Fordu zakončíme odchodem první generace do historie, protože tuto řadu většina fanoušků „pony caru“ (a že jich jsou na světě milióny) považuje za jediný pravý a klasický Mustang.

Zajímavosti ze stáje divokých mustangů

Pro pořádek ale musíme zmínit ještě nějaké ty extrovky: nejznámějším úpravcem je bezesporu původním povoláním chovatel drůbeže, jinak excelentní motorář Carroll „Big“ Shelby, tvůrce nejen legendární Cobry ve spolupráci s britskou karosárnou AC, ale i ostrých Shelby Mustangů s označením KR (King of the Road = král silnice). Mezi zajímavými nerealizovanými projekty byl čtyřdveřový rodinný Mustang – zdál by se vám možná podivný, ale to jen tím, že v očích veřejnosti byl a je tento Ford pouze dvoudveřový. Existovaly projekty Mustangu kombi, dokonce dnes jezdí desítky konverzí na tento tvar karosérie. Nesmíme opomenout ani trojici (někdy se hovoří o pětici) Mustangů 1965 s pohonem všech kol a antiblokem Dunlop Maxaret (tento systém jsme si popsali v článku o Jensenu FF).

Ve výrobním cyklu ročníků 1964½ až 1973 vyrobil FoMoCo téměř tři milióny Mustangů, které se montovaly nejen v USA a Kanadě, ale též v jižní Americe, v menším množství i v Austrálii (pravořízené) nebo ve Švýcarsku. Zajímavost nám nabízí pohled na (západo)německý trh: Ford Mustang zde byl velmi úspěšný, ale pod původním kódem projektu, nikoliv se známým typovým jménem. V NSR se Mustangy až do příchodu třetí modelové generace na podzim 1978 musely nazývat Ford T5, protože název Mustang měla právně chráněný automobilka a ocelářský koncern Krupp, který vyráběl v padesátých létech těžký nákladní model Krupp Mustang s osmitunovou užitečnou hmotností. Přestože výroba skončila v květnu 1964, název Mustang byl chráněný ještě dalších patnáct let.

Autor: Se svolením Pavla Kopáčka, archiv autora

Mustangy jezdily i na našich silnicích!

Ač se to nezdá, Mustangy byly velmi populární i v Československu. Na našich silnicích se jich do roku 1989 pohybovalo nejméně dvanáct (první generace), z toho jeden sem přišel koncem šedesátých let jako nový, objednaný přes podnik zahraničního obchodu Tuzex. Pohonné jednotky československých Mustangů byly víceméně rovnoměrně rozložené mezi šesti- a osmiválce, byly tu všechny tři karosářské verze, nutno ovšem dodat, že někteří majitelé hardtopů se nerozpakovali provést barbarskou řezničinu a udělali z elegantního uzavřeného modelu lehce rozpoznatelný kabriolet. Bohužel, auto se bránit nemůže… Většina tehdejších Mustangů přežila dodnes, jen některé exempláře už jsou jen těžko k poznání pod nánosy akrylátových barev, na širokých a nepůvodních chromovaných či paprskových ráfcích a vinou dalších nepůvodních úprav.

Co se týče filmového využití, tak patrně nejznámějšími dvěma filmy s účinkováním Fordu Mustang je Bullittův případ a hloupý „šrotovací“ snímek Gone in 60 Seconds. Ale pokud chcete zhlédnout opravdu kvalitní film s perfektními výkony Fordů Mustang a dalšími zajímavými stroji nejen stáje Ford, pusťte si francouzský „biják“ Muž a žena s Jeanem-Louisem Trintignantem v hlavní roli. Za českou kinematografii můžeme uvést populárního „Jáchyma“, třebaže škála účinkování Mustangů v československé kinematografické a televizní tvorbě je mnohem širší…

Jak to bylo s cenami?

Přichází čas na obvyklé cenové srovnání. Dnes je trochu obtížnější, protože „ameriky“ nemají v Evropě ekvivalent, nebyly pro Evropu koncipované a až na několik výjimek (třeba právě Mustang) zde představovaly rarity. Srovnávací zemí budiž opět Švýcarsko, jednak kvůli montáži amerických vozidel v tamních podnicích, jednak kvůli bohatému výběru reálné i hypotetické konkurence. Vybrali jsme základní Mustang hardtop s motorem V8 ročníku 1968 s ohledem na cenovou situaci na švýcarském trhu přelomu let 1968 a 1969:





Ford Mustang V8 20 950 SFr (švýcarských franků)

Chevrolet Camaro V8 21 750 SFr

Pontiac Firebird V8 24 900 SFr

Plymouth Barracuda V8 26 250 SFr

Jaguar E-Type 4,2 Litre 26 700 SFr

Fiat Dino Coupé 33 490 SFr

Mercedes-Benz 280 SL 34 000 SFr

Pro srovnání a názornost uveďme, že v té době stála ve Švýcarsku Škoda 1000 MB DeLuxe 6 880 SFr.

Ford Mustang znamenal přelom, to je neoddiskutovatelný fakt. Jeho gigantický úspěch pobídl konkurenci (a to nejen americkou, ale i evropskou a japonskou), aby začala vyvíjet podobné modely, takže za tři roky po prezentaci už měl FoMoCo situaci ztíženou.

Autor: Pavel Kopáček

Mustang se vyrábí dodnes, je ovšem otázkou, zda jeho soudobá vizáž, odvolávající se na původní podobu v jakémsi zmodernizovaném hávu, má být lichotkou první generaci nebo poukázáním na neschopnost vývojového centra Fordu vyvinout současný model s moderní tváří, který by si nepotřeboval brát berličky z úspěšné historie. Ale to musí rozhodnout nejen továrna, ale každý fanoušek „modré švestky“ ve svém srdci.

Každopádně Mustangu a jeho energickému tvůrci Lidu Iacoccovi, který jej doslova vyboxoval a vydupal ze země, patří dík. Napořád…



Zdroj: archiv Pavla Kopáčka, Ford