Fiat 600 je zpět. Elektrický Ital se představuje na prvních oficiálních fotkách a v prvním videu

Na internetu se už několikrát objevila fotka chystaného Fiatu 600, který má v nabídce nahradit dosluhující a prodejně velmi úspěšný model 500X. Na oficiální premiéru se ještě pořád čeká, nicméně italská automobilka zveřejnila video, kde se novinka ukazuje v celé kráse a k tomu také přidala několik málo oficiálních fotografií.

Fiat 600 dostane technické základy Jeepu Avenger, takže půjde o další model postavený na platformě e-CMP2 koncernu Stellantis. Na úvod prodejů bude k dispozici jak s tříválcovým zážehovým motor o objemu 1,2 l, tak především jako elektromobil. Právě elektrická verze s označením 600e je prezentována samotnou automobilkou na oficiálním videu a na fotkách. Ve videu mimochodem Fiat nabídl i pohled do interiéru, kterému dominuje dvojice velkých displejů, jak je tomu v dnešní době zvykem.

Elektromobil Fiat 600e už dostane novou generaci elektrického pohonu o výkonu 156 koní. Ten se postupně rozšíří v rámci modernizací i do dalších modelů koncernu Stellantis. Jako první ho dostal hatchback DS 3 E-Tense. Součástí je pak rovněž akumulátor s kapacitou 54 kWh. Kdy přesně proběhne oficiální premiéra, to Fiat zatím neprozradil. Dlouho na ní ale očividně čekat nebudeme.

Předchůdce si jistě mnozí pamatují

Označení 600 se vrací na scénu po dlouhé době, přesto bude určitě každému znít minimálně povědomě. Původní Fiat 600 se vyráběl od poloviny 50. let. Do roku 1970 vzniklo jen v Itálii téměř 2,5 milionu kusů. Šestistovka se ale velmi úspěšně vyráběla v rámci licence také ve Španělsku coby Seat 600 a svou verzi produkovala také jugoslávská Zastava. Právě v Jugoslávii se původní Fiat 600 vyráběl nejdéle. Zdejší produkce běžela až do roku 1985. Z Fiatu 600 pak vycházela také první Multipla.

Nejnovější verzi Fiat 600e najdete na přiloženém videu: