Favorit, který možná neznáte. Škoda Favorit 2000 OHV byl model z ucelené předválečné typové řady mladoboleslavské automobilky

Sagitta (uvažovaný nejmenší model, který se ale do série nedostal), legendární Popular, střední Rapid, vyšší střední třída Favorit i opulentní Superb – to vše dohromady představovalo snahu ASAP (jak se tehdy Škodovka oficiálně nazývala) nabídnout zákazníkům ucelené portfolio a – pokud možno – zamezit jejich odchodu ke konkurenci, především značkám Praga a Tatra.
ASAP rychle zaplnil mezeru mezi Rapidem a Superbem
Když se Škodovka rozloučila s dědictvím společnosti Laurin&Klement, musela radikálně modernizovat. Nejdříve tak učinila ve třídě lidových a malých automobilů, a tak se zrodil Popular.
V polovině třicátých let se ale najednou objevila mezera mezi velkým Superbem (představil se roku 1934) a středním Rapidem, který debutoval rok po Superbu. Cenový, výkonový a velikostní rozdíl mezi menším Rapidem, který na první pohled připomínal zvětšený Popular, a velkým Superbem s téměř „americkými“ rozměry, přímo volal po vzniku samostatné řady.
Video: 130 let Škoda Auto
Uvažované vozidlo mělo mít agregát s objemem okolo dvou litrů, obvyklou škálu karosérií s možností individuální stavby na samostatném šasi, jeho zákazníci se měli rekrutovat z výše postavených úředníků, ředitelů a podobných stavů, jimž Superb připadal zbytečný či příliš drahý.
Premiéra na pražském autosalónu 1936
V roce 1935 už byly práce v plném proudu, prototypy vyjely na jaře 1936 (jejich přesný počet není známý, ale pravděpodobně se nejednalo o víc než tři exempláře), aby se stihla prezentace v expozici na pražském autosalónu v podzimním termínu tohoto roku. Byla to doba, kdy se ještě zdálo, že nehrozí bezprostřední nebezpečí války na našem území a kdy se Evropa rozžehnala s následky hospodářské krize. Československé hospodářství akcelerovalo a vše se zdálo být na té nejlepší cestě…
Co bylo v nabídce?
Nový model se představil ve střízlivé podobě, nahrávající jeho určení. Žádné extravagance, solidně a nadčasově vypadající karosérie tehdy běžného typu, spojená s tradičním samostatným podvozkem. Jeho třímetrový rozvor zaručoval vynikající prostornost a montáž i limuzínové karosérie (tři řady sedadel a přepážka za zády řidiče a spolujezdce). Nový Favorit se pyšnil délkou 4 801 mm, tedy téměř na milimetr přesně jako Škoda Superb I ročníku 2001.
Základní model s továrním kódem 904 představoval pětimístný sedan, ale většina vyhotovených modelů byly limuzíny se šestimístnou konfigurací a přepážkou za řidičem. Z toho je patrné, že Favorit byl koncipovaný především jako vůz se službami šoféra. Za zmínku stojí i prodej samostatných pojízdných šasi s pohonným agregátem, sloužících ke stavbě ambulancí.
První generace byla trochu „podmotorovaná“
Pod kapotou a za typickou maskou chladiče (Škodovka vždy dbala na sjednocení poznávacích znaků svých modelů) pracovala starší čtyřválcová „spodová“ osmnáctistovka s výkonem 38 koní, což na plně obsazený Favorit bylo poměrně málo. Desítka koní navíc by vozidlu určitě prospěla.
Od těchto parametrů se odvíjely i výkony: maximálka dosáhla 95 km/h, ale cestovní rychlost se pohybovala v rozmezí 60 až 70 km/h. Spotřeba neobsazeného Favoritu se dostala až k patnácti litrům, v městském provozu a při plném zatížení i více…
Po dvou letech přichází Favorit 2000 OHV
Škoda Favorit první generace se dodával do roku 1939, o rok dříve se začala prodávat generace druhá, označená kódem 923, která se představila na podzim 1937.
Změny na karosérii byly spíše kosmetické a nepříliš velké, za zmínku stojí především částečně zapuštěné světlomety do blatníků (jak velela soudobá móda), inovovaná maska chladiče opět v souladu s trendy designové politiky koncernu, a drobnější estetické změny.
Největší modifikace se objevila pod kapotou: Favorit se přeorientoval na silnější pohonnou jednotku. Je překvapivé, že se už v polovině 30. let představila sportovní verze menšího Rapidu se šestiválcem, ale pro novou generaci Favoritu zvolila továrna opět čtyřválec. Ten měl ale objem zvýšený na 2 091 cm3 a navíc moderní rozvod OHV. Proto se tedy typový název změnil na Favorit 2000 OHV.
Nahlížíme do technických dat…
Výkon nového typu činil 55 koní, výrobce používal nové a spolehlivé karburátory Solex. Čtyřstupňová mechanická převodovka měla synchronizaci třetího a čtvrtého stupně. Nový Favorit dosáhl maximální rychlosti 110 km/h, některé prameny uvádějí 105 km/h, ale cestovní tempo se ideálně pohybovalo mezi 75 a 80 km/h.
Vzhledem k letům výroby nepřekvapí, že se ocelové plechy karosérie připevňovaly na tradiční dřevěnou kostru.
Favorit 923 se dodával opět v provedení sedan a limuzína, raritou je nabídka vojenské verze, ovšem naděje, vkládané do předpokládaného zájmu armády o vozidla pro vyšší důstojníky, se nenaplnily.
Poslední facelift přišel už za války
Finální provedení Favoritu z let 1940 a 1941 se opět vyznačovalo exteriérovým faceliftem, upoutá zejména příď se zaoblenou maskou s množstvím horizontálních prvků mřížky a dalšími ozdobnými prvky. Bylo to opět s ohledem na světové trendy, podobnou masku chladiče nesl například Studebaker.
Za Favoritem jeďte do Mladé Boleslavi!
Škodu Favorit prvního ročníku druhé generace si můžeme prohlédnout v expozici značkového muzea v Mladé Boleslavi. Jedná se o elegantní šestimístnou limuzínu s dvojicí sklopných sedadel, provedenou v černém odstínu. V rámci tehdejších zákonů je vozidlo pravořízené, neznalého upoutá pouze jediný stěrač předního skla před řidičem, ale tak tomu bývalo, dva stěrače se dodávaly jen na zvláštní přání.
U vozu této třídy možná překvapí jednoduchá a strohá přístrojovka, obsahující v elipsovitém prolisu před řidičem pouze jeden centrální kombinovaný přístroj a několik kontrolek se spínači. Víc ovšem nebylo potřeba a možná není potřeba ani dnes…
Škoda Favorit z expozice mladoboleslavského muzea. Doporučujeme ponechat vůz v tomto stavu, další „restaurování“ by přineslo jen odklon od dobové podoby
Poslední Škody Favorit opustily továrnu v létě roku 1941, na osudu celé této řady se podepsal jen malý zájem potenciálních kupců, ale zejména válečné události, obsazení Československa a zákaz běžné výroby osobních vozidel. Proto se výrobní statistika řady Favorit zastavila na čísle 223 exemplářů plus několik prototypových vozidel.
Favorit 2000 OHV nepřežil válku
Škoda Favorit neměla poválečné pokračování jako například Superb či Rapid. Řada zcela zanikla, pouze dvoulitrové agregáty se používaly v malých nákladních vozech Škoda/Aero/Praga 150, dodávaných do počátku padesátých let.
Dnes je Favorit jednou z nejraritnějších škodovek celého značkového portfolia. Za zachování ukázkového modelu vděčíme mladoboleslavské Škodovce, bez jejíž iniciativy na poli zachování kompletní historiografie by fandové značky možná neměli možnost spatřit zde jediného zástupce řady, který dal jméno populárnímu hatchbacku konce 80. let…
Zdroj: archiv autora, Škoda Auto