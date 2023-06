Extrémní rychlost při dobíjení i na závodním okruhu: Elektrický koncept Porsche Mission X naznačuje podobu budoucího hypersportu

Porsche Mission X připomíná současné hypercary angažované ve světovém šampionátu automobilových vytrvalostních závodů WEC a symbolicky navazuje na plug-in hybridní supersport 918 Spyder a jeho předchůdce, modely Carrera GT a 959. Oproti nim je ale plně elektrický. Porsche zatím nezveřejnilo podrobnosti o pohonné jednotce nebo počtu elektromotorů, jen kusé informace o baterii. Ta je kvůli rozložení hmotnosti umístěna ve středu vozu za dvojici sedadel pod skleněným panelem a má 900voltovou architekturu navrženou tak, aby zajistila dvakrát rychlejší dobíjení než u Taycanu Turbo S. Tedy z 10 na 80 procent kapacity za přibližně 10 minut.

Mission X je posazen na 20“ kolech vpředu a 21“ vzadu a má poměrně kompaktní rozměry. Při délce 4596 mm, šířce 1999 mm a výšce 1199 mm je kratší, ale širší a vyšší než model 918 Spyder. Rozvor 2728 mm má téměř identický, po vizuální stránce je to ale velmi odlišné auto s některými specifickými designovými prvky. Karoserie opět spočívá na karbonovém monokoku, přičemž její design byl do značné míry podřízen přítlaku.

Vůz je lakován ve zcela nové barvě Rocket Metallic v kombinaci s karbonovými sekcemi s viditelnou texturou. Směrem nahoru a vpřed výklopné dveře a částečně prosklená střecha ukazují inspiraci v legendárním Porsche 917, se kterým stuttgartská značka v letech 1970 a 1971 vyhrála závod 24 hodin Le Mans. Světlomety s vertikálními LED jsou zase reinterpretací těch z typů 906 a 908. Zadní část je široká a plochá tak, aby byla maximalizována účinnost difuzoru.

1 kůň výkonu na 1 kg

Záměrem Porsche je udělat z Missionu X nejrychlejší auto se silniční registrací na Severní smyčce Nürburgringu, což znamená, že musí porazit Mercedes-AMG One s jeho časem 6:35,183. Jak tohoto dosáhne, naznačují následující dva cíle této mise. Jedním z nich je poskytnout „výrazně“ větší přítlak než současný 911 GT3 RS, který je 860 kg při rychlosti 285 km/h.

Stěžejní záležitostí má být ale především poměr výkonu k hmotnosti na úrovni 1 koně na 1 kg. To je v případě elektrických hyperaut zatím jen nedostižný sen. Současné hvězdy na tomto poli, Rimac Nevera či technicky spřízněná Pininfarina Battista, se této hodnotě ani nepřibližují, přičemž každý z nich má přibližně 1926 koní na více než 2 tuny. Podle zatím nepotvrzených informací by mělo Porsche Mission X disponovat výkonem cca 1521 koní a mít tedy i podobnou hmotnost.

Zajímavostí kabiny je odlišné barevné provedení sedadla řidiče a spolujezdce. To„pilotovo“ je vyvedeno v šedé barvě Kalahari, zatímco spolujezdcovo má podobně jako zbytek kabiny odstín Andaluské hnědé. Volant a digitální přístrojové vybavení jsou součástí jediné odlehčené a kompaktní konstrukce, zatímco cestujícímu je věnován specifický odnímatelný prvek, který funguje jako stopky a telemetrie se smíšenou analogovou a digitální grafikou.

Porsche Mission X je oficiálně zatím jen konceptem, ale víme, jak to u Porsche chodí. Auto na fotografiích vypadá jako připravené k přepravě do showroomu, jen předat klíčky… V podstatě je již veřejným tajemstvím, že si omezená série produkční verze před koncem tohoto desetiletí najde cestu do garáží několika vybraných milionářů. Ta se ale pravděpodobně nepředstaví dříve než za dva roky. Ostatně, nejdříve je nutné ještě stanovit ten rekord na Nordschleife…