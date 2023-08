Evropskou produkci baterií pro elektromobily by mohlo zachránit lithium z Cínovce. Do konce roku bude jasné, jestli se zde bude těžit

V době, kdy automobilový průmysl řeší čím dál větší spotřebu drahých kovů potřebných zejména pro výrobu akumulátorů, dokončuje společnost GEOMET spadající pod ČEZ závěrečnou studii proveditelnosti těžby lithia na českém území, konkrétně na Cínovci. Hotová by měla být do konce letošního roku, takže už brzy bude jasné, zda by se u nás tento kov mohl skutečně začít těžit. V rozhovoru pro podcast Ptám se já na serveru Seznam Zprávy to uvedl geolog Tomáš Vrbický.

O lithiu na Cínovci se mluví už poměrně dlouho, přičemž zdaleka nejde pouze o téma, které bylo před lety využito pro volební kampaň. Jak uvedl Tomáš Vrbický ve zmíněném rozhovoru, geologický průzkum v dané oblasti probíhá už třináctým rokem. Už dříve také bylo oznámeno, že podle odhadů založených na tomto průzkumu se na Cínovci nachází zhruba tři procenta světových zdrojů tohoto kovu. Ložisko je větší částí na českém území, nicméně zasahuje také na území Německa.

Jak uvedl Tomáš Vrbický, těžba by měla být šetrná k životnímu prostředí, protože bude probíhat pod povrchem, a to včetně prvního zpracování vytěženého materiálu. Vstup do dolu by měl být zhruba kilometr a půl od Cínovce, následně bude lithium přepravováno pravděpodobně pomocí lanovky do údolí.





Pokud těžba opravdu začne, mohla by zde probíhat 26 let. Jde ale o maximální časový úsek, na který lze oficiálně něco plánovat. Za tuto dobu se tuzemské ložisko lithia ani zdaleka nevytěží. Podle odhadů Tomáše Vrbického je u nás takové množství lithia, že by se zde mohlo těžit 300 let.

Šance na uzavřený cyklus výroby

Velké naleziště lithia přímo ve středu Evropy by bylo pro zdejší automobilový průmysl přímo ideální, protože v současnosti jsou evropské automobilky závislé na jiných producentech tohoto materiálu, zejména pak na Číně. Podle některých odborníků je tato závislost příliš velká.

Pro Českou republiku by to pak mohla být velká šance, jak na naše území dostat celý výrobní cyklus týkající se baterií. Samozřejmě za předpokladu, že se zde podaří dotáhnout projekt takzvané gigafactory (továrny na baterie). V tomto kontextu se hovoří zejména o továrně v Líni u Plzně, kde je ale proti záměru postavit v této lokalitě takový závod velký odpor.

V ideálním případě by se na Cínovci vytěžilo lithium, v Plzni vyrobily baterie a v Mladé Boleslavi nebo v Nošovicích pak vznikl hotový elektromobil. V kombinaci s nějakým dalším závodem na recyklaci baterií (takové společnosti u nás také existují) by pak Česká republika mohla nabídnout kompletně celý uzavřený cyklus výroby baterií.

Zda tomu tak opravdu bude, to je hodně nejisté. Zřejmě i kvůli komplikacím kolem výstavby továrny v Líni u Plzně odložila automobilka Volkswagen rozhodnutí o tom, zda v ČR opravdu bude chtít stavět. A stejně tak Tomáš Vrbický v rozhovoru pro Ptám se já přiznává, že projít celým schvalovacím procesem a vypořádat všechny případné připomínky ještě bude velmi náročné.