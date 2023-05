Elektromobily z Číny tu nechceme. Francie upraví systém dotací tak, aby zvýhodňoval auta vyrobená v Evropě

Systém dotací na bateriové automobily je v zásadě jedinou účinnou cestou, jak zákazníky přesvědčit k nákupu elektromobilů. Jenže protože jsou elektromobily obecně velmi drahé, pro zákazníky je navzdory státní podpoře pořád mnohdy rozhodující cena. A přesně z toho těží čínské automobily, které jsou oproti evropské konkurenci výrazně levnější. Dobře to dokumentuje například elektrický hatchback MG4. Francie se chce jako první tomuto trendu postavit. Tamní dotace by měly začít zohledňovat uhlíkovou stopu výroby vozů, což v praxi bude zvýhodňovat auta, která se do Evropy nemusí dovážet z Číny nebo Ameriky.

Na nové opatření, které oznámil samotný francouzský prezident Emmanual Macron, upozornil magazín Europe1. Oficiálním důvodem má být snaha upřednostnit ekologičtější formu výroby baterií a automobilů. V Číně je totiž stále ve velké míře využívána elektřina vyrobená z uhlí. Naopak evropský průmyslu už by dnes měl být k životnímu prostředí šetrnější.

„Nejsme protekcionisté, ale nechceme používat peníze francouzských daňových poplatníků k urychlení mimoevropské industrializace,“ cituje magazín Europe1 francouzského prezidenta. Samotný návrh na změnu dotací pochází od francouzské automobilové asociace PFA. Jak přesně se francouzské dotace na nákup elektromobilů změní, to se ještě bude řešit. V obecné rovině by mělo být možné získat na v Evropě vyrobené vozy vyšší dotace než na ty, které jsou vyráběné v Číně.

Chystaná změna dotací by se nedotkla pouze čínských elektromobilů, ale také americké značky Tesla. Ta sice některé své vozy vyrábí v Berlíně, nicméně jiné vznikají v Americe nebo v Číně, kde mimochodem vyrábí některé své elektromobily i jiné tradiční evropské značky, jako například BMW. V Číně bude vyráběna také nová Cupra Tavascan.

Nové opatření je vcelku logické, protože Čína už před mnoha lety zavedla podmínky, které přímo nutily automobilky, které chtěly na tamním trhu působit, k přemístění výroby právě do Číny. Problémem v kontextu elektromobilů je ale skutečnost, že evropské značky nemohou jen tak vyrazit do obchodní války z Čínou, protože Čína je obrovským producentem klíčových prvků pro bateriové vozy, jako jsou články baterií nebo třeba měď.