Europarlament zatloukl poslední hřebíček do rakve spalovacích motorů. Při finálním hlasování mu v tom pomohli i čeští europoslanci

Datum 14. února 2023 pravděpodobně vstoupí do evropských dějin jako den, kdy si EU definitivně odhlasovala konec prodeje spalovacích motorů. Europarlament včera většinou 340 poslanců schválil návrh, podle kterého už nebude od roku 2035 možné na zdejším trhu prodávat auta produkující emise CO 2 . Definitivní tečku za tímto krokem má ještě v březnu udělat Evropská rada, ale to už bude jen formalita. O výsledcích informuje Europarlament v oficiální tiskové zprávě.

Z přítomných 640 europoslanců jich 340 bylo pro, 279 bylo proti a 21 se zdrželo hlasování. Kompletní výsledky si může každý dohledat v oficiálním zápisu z hlasování. Z něj také vyplývá, že většina tuzemských zástupců hlasovala proti ukončení prodeje spalovacích motorů.

Proti

Evžen Tošenovský, Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová, Jan Zahradil, Hynek Blaško, Ivan David, Michaela Šojdrová, Martina Dlabajová, Martin Hlaváček, Ondřej Knotek, Ondřej Kovařík, Radka Maxová, Kateřina Konečná.

Zdrželi se

Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil

Pro

Luděk Niedermayer, Markéta Gregorová, Marcel Kolaja a Mikuláš Peksa

Hlasování se pak vůbec nezúčastnila Dita Charanzová a Tomáš Zdechovský

Spalovací motory přece jen nekončí

Součástí schváleného návrhu byly ještě další „detaily“. Tak například v roce 2030 má být produkce emisí CO 2 u nových automobilů nižší oproti roku 2021 o 55 %. Původní cíl byl 37,5 %. Komise má také do roku 2025 předložit metodiku pro hodnocení produkce emisí CO 2 během celého životního cyklu automobilů. Do roku 2026 se budou rovněž hodnotit rozdíly mezi oficiálními hodnotami produkce emisí a produkcí v reálném provozu. V návaznosti na to pak budou předložena nová opatření.

Schválený návrh rovněž obsahoval bod, podle kterého výrobcům s roční produkcí od jednoho tisíce do deseti tisíc osobních vozů může být do roku 2035 udělena výjimka. V případě lehkých užitkových vozů může být udělena výjimka výrobcům s produkcí tisíc až 22 tisíc vozů. Výrobců s roční produkcí do 1000 kusů se zákaz prodeje spalovacích motorů týkat nebude. V malé míře by tak měly spalovací motory přece jen zůstat na trhu.

Nad schváleným zákazem prodeje spalovacích motorů jásají někteří příznivci elektromobilů, což je ale možná trochu předčasné, protože právě jim skončí zlaté časy. Kromě problémů kolem obsazených nabíjecích stanic také europoslanci schválili změny týkající se evropské podpory elektromobilů a plug-in hybridů. Ta bude postupně utlumována a v roce 2030 skončí úplně.

Od roku 2025 pak Evropská komise bude každé dva roky připravovat zprávu, v níž bude hodnotit pokrok na cestě k bezemisní mobilitě.

Ford začal propouštět

Odpůrci vidí v nuceném přechodu na elektromobilitu ohrožení evropského průmyslu. O hrozbě propouštění se v tomto kontextu mluvilo opakovaně a dokládá to i nejnovější zpráva, která shodou okolností přišla ve stejný moment, jako informace o schváleném zákazu prodeje spalovacích motorů. Jak píší Automotive News, automobilka Ford v Evropě propustí zhruba 3800 lidí. Nejvíce jich bude v Německu a ve Spojeném království. Ford chce do konce roku 2030 nabízet elektromobily, ale nabídka jako taková bude menší. Chybět v ní budou tradiční modely jako Mondeo, Focus nebo Fiesta.

Debata během schvalování návrhu byla bouřlivá. Jak píše webu Euractiv, německý europoslanec Jan Gieseke vyzýval k „zastavení šílenství“ s odkazem na to, že v Německu bude tímto krokem ohroženo na 600 tisíc pracovních míst. Nizozemský europoslanec Jan Huitema naopak věří, že aktuální krok bude pro průmysl dobrý, protože jasně nastavuje směr. Podle jeho názoru by měly elektromobily zlevnit a rychleji se objevit i na trhu s ojetými vozy.

„Ožebračíme střední třídu, rozšíříme řady nezaměstnaných a nahrajeme Číně. Budu hlasovat proti (návrhu) v naději, že dáme šanci konkurenci, která jedině zaručí inovace a zachová lidskou svobodu,“ cituje Euractiv českého europoslance Alexandra Vondru za ODS.

Řada automobilek už oznámila, že spalovací motory v Evropě přestane nabízet dříve. Některé menší značky tak učiní s poměrně velkým předstihem. Jde třeba o Volvo nebo Jaguar. Těmto automobilkám v současnosti dosluhuje generace stávajících modelů a vývoj nové univerzální techniky, která by kromě elektromobilů zahrnovala i plug-in hybridy a spalovací motory připravené na normu Euro 7 se jim už nevyplatí.