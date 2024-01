Euro 2024: Volkswagen přenechal partnerství na svém domácím mistrovství Číně. Místo nového Passatu tak fotbaloví fanoušci uvidí YangWang

Čínská konkurence je pro evropské automobilky čím dál větším problémem. Dobře to dokumentuje například v našich končinách stále ještě neznámý výrobce BYD, což je mimochodem zkratka slov Build Your Dreams. Ta vstoupila na evropský trh teprve v roce 2022, ale dnes už působí v devatenácti evropských státech a má zde síť 230 prodejen. A co víc, za takhle krátkou dobu se dokázala prosadit i na jedné z nejtradičnějších evropských akcích, jakou je fotbalové mistrovství Evropy. Ano, partnerem nadcházejícího Eura nebude Volkswagen, ale právě BYD.

Čínská automobilka to aktuálně oznámila ve své oficiální tiskové zprávě s tím, že „je touto možností nadšená“. BYD tak bude hlavním partnerem mistrovství a současně také oficiálním partnerem pro e-mobilitu. V praxi to bude znamenat, že vozy tohoto výrobce budou rozvážet během Eura 2024 různé osobnosti a budou k vidění na řadě akcí. A to přímo na domácí půdě tradičních německých výrobců, jako jsou VW, BMW, Audi nebo Mercedes.

Žádný Passat, ale YangWang

BYD během mistrovství rovněž představí své modely na spoustě dalších akcích a samozřejmě budou tato auta vystavena také ve fanouškovských zónách. Jaké přesně vozy bude BYD prezentovat, to zatím nebylo oznámeno. Podle neoficiálních informací by to měly být modely řady YangWang, tedy YangWang U8, YangWang U9 nebo YangWang U7. Pro tuzemského zákazníka jsou to zcela neznámá jména.

BYD v období mistroství také chystá další akce s fotbalovou tématikou, které budou probíhat v jeho dealerské síti napříč Evropou.

Pozici, ve které se nově představí BYD, dříve zastávala automobilka Volkswagen, která spolupracovala s organizací UEFA od roku 2018 až do loňského roku a byla tak hlavním partnerem také posledního Eura. Loni ale německý výrobce oznámil, že s partnerstvím pro Euro 2024 nepočítá. Je popravdě docela smutné vidět, jak tradiční německý výrobce přenechává místo na scéně čínské konkurenci, přestože i VW má na rok 2024 naplánováno několik novinek, které by mohl během mistroství propagovat.