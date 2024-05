Elektromobily dovážené z Číny nechceme. Amerika čtyřnásobně zvedne dovozní clo na čínská auta, chce před nimi ochránit svůj trh

Aktuální dění kolem dovozního cla v USA je dalším pokračováním obchodní války. Cílem nového opatření má být ochrana pracovních pozic ve stávajících amerických společnostech, pro které je mnohdy levným čínským výrobkům velmi těžké konkurovat. O záměru prezidenta Bidena podstatně zvýšit clo, které se dotkne mimo jiné i čínských vozů, informovala řada médií, jako například Wall Street Journal.

Joe Biden přichází s tímto rozhodnutím před prezidentskými volbami a jak píše web abc News, jde svým způsobem o předvolební krok. Donald Trump to komentoval slovy, že je to hezké, ale že to měl Joe Biden udělat už před čtyřmi lety.

Zastavte je, nebo nás zničí

Je evidentní, že stoprocentní clo zavedené na čínská auta, pro ně bude v praxi znamenat ztrátu konkurenceschopnosti, což je také cíl. Do Ameriky se už kvůli aktuálnímu 25procentnímu clu čínské značky příliš nehrnou, protože se raději soustředí na Evropu. Obavu před čínskou konkurencí před časem vyjádřil i Elon Musk, podle kterého je nutné současné výrobce chránit, jinak většinu z nich čínská konkurence zničí.

Koupili byste si čínské auto? Ano, nemám s tím problém.

Ne, nikdy.

Už jsem si ho pořídil.

Nové opatření má samozřejmě také své odpůrce. Ti upozorňují na technologickou vyspělost čínských elektromobilů a na to, že se tímto krokem zpomalí přechod na ekologičtější formu dopravy. Je také otázkou, jak na takový vývoj zareaguje Čína.

Jak bude nové opatření přesně vypadat a co všechno kromě čínských automobilů bude zahrnovat, to se dozvíme v nadcházejících hodinách.

Zdroj: Wall Street Journal, abc News