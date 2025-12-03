Elektromobilistům nastávají krušné časy. Elektromobily v mrazu ztrácejí až 40 % dojezdu a nabíjí se velmi pomalu

Je tu zima a s tím přichází také pro elektromobily nejkrušnější období v roce. Bateriové vozy nemají zimní měsíce rády a projevuje se to především na výrazně zkráceném dojezdu. Situace se rok od roku pomalu zlepšuje, ale limitem je technologie jako taková a paradoxně jedna z největších výhod tohoto pohonu – vysoká efektivita.
Na každý pád i dnes platí, že elektromobilům v zimě klesá dojezd klidně až o 40 %. Když se k tomu přičtou další obvyklé mínusy typu dálnic nebo většího zatížení, při cestě na lyže na hory člověk musí počítat s polovičním dojezdem oproti oficiálním číslům. A navíc se elektromobily také v zimě výrazně pomaleji nabíjejí.
Přesné úbytky se liší, ale jsou to desítky procent
O tom, jak moc mizí elektromobilům dojezd kvůli nízké teplotě, se v minulosti psalo mnohokrát a vznikla řada studií. Třeba Reccurent nedávno prezentoval výsledky své analýzy, ze které vyplynulo, že podle konkrétního vozu se při teplotě 0 °C pohybuje úbytek dojezdu od 12 do 31 %. V průměru 32 testovaných vozů byl dojezd na úrovni 78 % původního dojezdu. Při teplotě –7 °C byl průměr testovaných vozů 70 % jejich původní kapacity. Celý report si můžete přečíst zde.
Proč je zima problém?
Elektromobily tady doplácejí na jednu ze svých nejlepších vlastností. Jejich pohon je příliš efektivní a vzniká minimální ztrátové teplo. Zatímco u spalovacích motorů se toto teplo v létě musí aktivně odvádět do ovzduší, v zimě se využívá pro topení. Na dojezdu to tím pádem uživatel vůbec nepozná, protože se prostě motor nechladí směrem ven, ale směrem dovnitř. Technologie bateriových vozů je docela jiná písnička.
VIDEO: Zima s elektromobilem
S účinností přes 90 % vzniká ztrátového tepla velmi málo, takže se teplo pro topení interiéru musí nějakým způsobem vyrábět. Trochu pomůže tepelné čerpadlo, které ne všechna auta mají. Jeho princip fungování je stejný, jako to známe z obytných domů. Využívá se energie z okolí. Má to ale svoje limity a pokud více mrzne, čerpadlo přestává být efektivní. Jinak se interiér vyhřívá za pomoci energie z baterie. Zjednodušeně řečeno, topení „žere“ energii primárně určenou pro jízdu. Existuje několik variant topení (ohřívá se kapalina, nebo vzduch), ale vždycky to na dojezdu poznáte.
Pak nastupují ještě další fyzikální zákonitosti. Čím větší auto, tím větší prostor, který je nutný ohřát a tím větší spotřeba topení. Kromě toho je také potřeba ohřívat samotný akumulátor, jinak auto nebude dosahovat plného výkonu (teplota baterií je v tomto naprosto klíčová). A to jsou další spotřebované kWh navíc. A teď si přestavte, že jedete sněhovou břečkou, všechno vám to létá na podvozek, všechno je to velmi studené a na podvozku vám sedí baterie v kovovém obalu, který tahle břečka a proudící studený vzduch ochlazují. Vy to pracně ohříváte a čím rychleji jedete, tím více to zase chladíte.
Nabíjíme pomaleji a opět za to může teplota
Dalším trápením elektromobilistů v zimním provozu je rychlost nabíjení. Oficiálně se dnes bavíme o časech pro 10 až 80 % dobití do půl hodiny, pokud máte dostatečně výkonnou nabíječku. Tohle se ale děje za předpokladu, že baterie mají správnou teplotu. Pokud je teplota nízká, systém nepovolí nabíjení vysokým výkonem a najednou nabíjíte místo 150 kW jen 80 kW.
Tohle má jakési „řešení“ v podobě předehřevu baterií. Elektromobily dnes už umožňují aktivovat předehřev manuálně. Prostě vím, že jedu na nabíječku, zmáčknu čudlík a začne se ohřívat akumulátor. V ideálním stavu pak přijedete na DC nabíječku a i v zimě dobíjíte jako v létě. Jenže takhle to často nefunguje. Například auta na platformě MEB ukazují, jak dlouho se baterie bude ohřívat k dosažení optimální teploty a to klidně může být třeba 40 minut. Pochopitelně takovýto přidaný předehřev opět zvyšuje spotřebu a tím pádem vám bude rychleji padat dojezd.
Nejhorší možností je zimní cesta na hory
Kromě topení existují i další typičtí žrouti oficiálního dojezdu. U elektromobilu v zásadě jde o úplně jakýkoliv elektrický spotřebič od topení přes světla až po stěrače. A problémem je také narušená aerodynamika, pokud dáte na střechu třeba střešní box.
Z tohoto všeho vám logicky jako nejhorší možnost vychází nějaká zimní cesta na hory, kde se všechny tyhle mínusy schází. Auto je naložené, na střeše veze lyže, bývá zima, v zimních měsících je dlouho tma, musí se svítit, okna se mlží, musí se topit a často prší nebo rovnou sněží, musí běžet stěrače. Tohle vám klidně sníží dojezd o dalších minimálně 10 %.
Rychlá kalkulace. Máme auto s papírovým dojezdem třeba 500 km. Jen jízda při teplotě kolem nuly znamená, že reálně je k dispozici 75 % z tohoto čísla, auto je zatížené a má na střeše box, což je mínus dalších 10 % navíc. Takže místo 500 km jich máme k dispozici 325 km.
Ale vy při delší cestě na hory někam do Rakouska nebudete vyjíždět baterii do nuly a nebudete nabíjet do 100 %. Jenže těchto 325 km vyjadřuje zvýšenou spotřebu a odpovídá plně nabité baterii. Reálně budete nabíjet do 80 % a zastavovat budete ve chvíli, kdy auto začne hlásit 20 %. Takže z těch 325 km reálně budete využívat 60 %. Takže máte reálně v zimní praxi k dispozici 195 km. U auta, které jinak slibuje 500 km. Takže se dá vlastně tvrdit, že použitelný dojezd v zimě klesne ne o 40 %, ale na 40 %. Pro připomenutí, dojezd 500 km v kombinovaném cyklu reprezentuje ty lepší a dražší elektromobily. U aut s cenovkou kolem 800 tisíc budete dobíjet spíše po 160 km. Tak to prostě je.
Fanoušci se budou zlobit, ale tohle je realita
Nadšenci do elektromobilů se budou zlobit. Tohle neradi slyší. Budou říkat, že jejich zkušenost je zcela odlišná a budou mít pravdu. U elektromobilů je dojezd extrémně variabilní a velmi záleží na okolnostech. Když si budete v autě topit místo na 22 stupňů jenom na osmnáct, spotřebu topení snížete. Když místo 100 km/h pojedete 80 km/h, také ušetříte. Podobnými opatřeními se dá dosáhnout i v zimě u elektromobilů nějakých rozumnějších dojezdů, ale v tomto stylu jezdí jenom nadšenci. Z pohledu běžného uživatele je po více než sto letech vývoje automobilů omezování osobního teplotního komfortu a řešení, jestli si pustím ofuk okna, nebo ne, fakt nedůstojné. Tím spíš, když si za takové auto obvykle oproti spalovacímu dost připlatíte. Bavíme se o autech za plus mínus milion.
Chcete elektromobil? Teď je nejlepší doba na test
Elektromobily ale mají i zimní výhody. V první řadě je to schopnost okamžitě začít topit, případně si můžete auto předehřát ve chvíli, kdy se ještě nabíjí. Ovšem pozor. Elektromobilisté se někdy tváří, že v takový moment vás to nic nestojí, ale není to pravda. Je to odběr navíc, který vám sice nesníží dojezd, ale zvýší vám nabíjecí ztráty. Tedy do auta ze zásuvky půjde více energie, než kolik pak reálně najdete uložené v baterii. Každopádně pak ale sednete do rozmrzlého a vytopeného auta, což je vždycky příjemné.
Pokud o elektromobilu uvažujete a nejste si jisti, jestli ho skutečně chcete, zima je nejlepší období na nějakou testovací zápůjčku. Vyzkoušíte si auto v těch pro něj nejhorších možných podmínkách. Pokud to pro vás bude i tak akceptovatelné, pak kdykoliv jindy během roku to bude už jen a jen lepší.
Zdroj: autorský text, Reccurent