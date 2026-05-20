Elektrická auta budou mít dálnice dál zadarmo, změnilo názor ministerstvo dopravy

Ještě v únoru ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) mluvil o tom, že majitelé aut na elektřinu by měli za používání dálnic platit stejnou cenu, jaká platí u aut se spalovacími motory. Zdůvodňoval to srovnáním podmínek pro pro všechny, kdo využívají dálnici.
Jenže to vypadá, že nakonec se na situaci, kdy plně elektrická auta za dálnice nic neplatí, nic měnit nebude. Ministerstvo dopravy sice předložilo na vládu návrh zákona o pozemních komunikacích, který ruší automatickou valorizaci cen dálničních známek. Oproti původním předpokladům ale navrhovaná novela neupravuje slevy pro nízkoemisní vozidla.
Ceny dálničních známek v posledních letech rostly velmi rychle. Dostali jsme se do situace, kdy roční známka v České republice stojí v přepočtu více než v Rakousku. Je proto na místě teď zajistit stabilitu a předvídatelnost pro řidiče. Proto navrhujeme, aby se ceny v příštím roce nezvyšovaly, uvedl prohlásil k novele dopravy Ivan Bednárik.
Pokud novela získá podporu, zůstanou ceny dálničních známek pro rok 2027 na stejné úrovni jako letos:
To všechno se týká ale jen vozidel na benzin nebo naftu. Pro pro nízkoemisní vozidla jako jsou elektromobily, vozidla na vodík, plug-in hybridy a vozidla na CNG a LNG navržená novela zachovává slevy. Elektromobily či vozidla na vodík by tak dál mohla využívat dálnice bezplatně, majitelé hybridů by pak za roční známku platili 640 Kč, jak to je dnes. Ministerstvo změnu postoje odůvodňuje debatou v meziresortním připomínkovém řízení a následnou komunikací s Evropskou komisí.
Novelu nyní projedná vláda, poté ji čeká standardní legislativní proces v Poslanecké sněmovně a Senátu, účinnosti by měla nabít od 1. ledna 2027. Souběžně se v legislativním procesu nachází také senátní návrh na změnu parametrů jednodenní dálniční známky. Ta by nově neměla být vázána na konkrétní kalendářní den, ale platila by 24 hodin od okamžiku nákupu. Ministerstvo dopravy už na tuto úpravu připravuje systém elektronických dálničních známek.