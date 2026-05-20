Menu Zavřít

Elektrická auta budou mít dálnice dál zadarmo, změnilo názor ministerstvo dopravy

Novinky
Jakub Bartek
20.05.2026
přidejte názor
Autor: Depositphotos

Majitelé elektrických aut nebudou zřejmě za dálnice dál platit. Ministerstvo dopravy upustilo od svého původního plánu.

Ještě v únoru ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) mluvil o tom, že majitelé aut na elektřinu by měli za používání dálnic platit stejnou cenu, jaká platí u aut se spalovacími motory. Zdůvodňoval to srovnáním podmínek pro pro všechny, kdo využívají dálnici.

Jenže to vypadá, že nakonec se na situaci, kdy plně elektrická auta za dálnice nic neplatí, nic měnit nebude. Ministerstvo dopravy sice předložilo na vládu návrh zákona o pozemních komunikacích, který ruší automatickou valorizaci cen dálničních známek. Oproti původním předpokladům ale navrhovaná novela neupravuje slevy pro nízkoemisní vozidla.

Ceny dálničních známek v posledních letech rostly velmi rychle. Dostali jsme se do situace, kdy roční známka v České republice stojí v přepočtu více než v Rakousku. Je proto na místě teď zajistit stabilitu a předvídatelnost pro řidiče. Proto navrhujeme, aby se ceny v příštím roce nezvyšovaly, uvedl prohlásil k novele dopravy Ivan Bednárik.

Pokud novela získá podporu, zůstanou ceny dálničních známek pro rok 2027 na stejné úrovni jako letos:

Ceny dálničních známek 2027

Autor: Autobible / Ministerstvo dopravy

To všechno se týká ale jen vozidel na benzin nebo naftu. Pro pro nízkoemisní vozidla jako jsou elektromobily, vozidla na vodík, plug-in hybridy a vozidla na CNG a LNG navržená novela zachovává slevy. Elektromobily či vozidla na vodík by tak dál mohla využívat dálnice bezplatně, majitelé hybridů by pak za roční známku platili 640 Kč, jak to je dnes. Ministerstvo změnu postoje odůvodňuje debatou v meziresortním připomínkovém řízení a následnou komunikací s Evropskou komisí.

Měli by majitelé plně elektrických aut platit dálniční poplatky?

Zobraz výsledek

Novelu nyní projedná vláda, poté ji čeká standardní legislativní proces v Poslanecké sněmovně a Senátu, účinnosti by měla nabít od 1. ledna 2027. Souběžně se v legislativním procesu nachází také senátní návrh na změnu parametrů jednodenní dálniční známky. Ta by nově neměla být vázána na konkrétní kalendářní den, ale platila by 24 hodin od okamžiku nákupu. Ministerstvo dopravy už na tuto úpravu připravuje systém elektronických dálničních známek.

Témata:

Kvíz týdne

Zůstalo jen u prototypů. Poznáte, o čem tuzemské automobilky uvažovaly, že začnou vyrábět?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články


Včera

Těžký život s výhodnou luxusní ojetinou. Každá závada je akce v průměru za 50 až 60 tisíc

19. 5. 2026

Tohle vykupovat nebudeme. Odborníci na ojetiny prozradili, jaké modely nejčastěji odmítají odkoupit a jaké odkoupí skoro vždy

18. 5. 2026

Test: Kia K4 vypadá moderně, ale vzpomíná na staré dobré časy. Je levná a čistě benzinová

15. 5. 2026

Že dnešní auta nic nevydrží? Omyl. Japonský model zvládl za necelých 10 let 700 tisíc a nepokazilo se na něm nic

14. 5. 2026

Tak jsme se konečně dočkali, začala sériová výroba elektrického tahače od Tesly. Od premiéry uběhlo pouze devět let

13. 5. 2026

Kupní smlouva na kolo vzor ke stažení

13. 5. 2026

Test ojetiny: Našli jsme rodinné kombi, které jezdí jako nové, žádá si 3,9 l/100 km a stojí 90 000 Kč

12. 5. 2026

Volkswagen představil nové full hybridní pohony pro modely Golf a T-Roc. Na český trh dorazí ve 4. čtvrtletí letošního roku

11. 5. 2026

Test: Volkswagen Touran 2.0 TDI DSG drtí svou konkurenci i po 11 letech výroby. Jeho odchod do důchodu ale byl nevyhnutelný

Kontrolky v autě: Kdy jde jen o upozornění a kdy je nutné ihned zastavit?
ČLÁNEK