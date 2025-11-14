Electra dorazila do Česka a tentokrát to není ta Baťova. Hlavní roli hrají elektromobily

Když se u nás řekne Electra, každému se určitě na první dobrou vybaví letadlo J. A. Bati. Lockheed Electra za sebou má zajímavý příběh zakončený dlouhým přeletem z Ameriky až do Česka a jeden čas se o tomto letadlu hodně mluvilo. Dokonce i my jsme o něm psali. Jenže Electra, o které je řeč dnes, je docela jiná. Je to společnost zaměřená na elektromobily a jejich rychlé nabíjení.
Electra aktuálně rozšiřuje síť po celé Evropě a Česko se stává desátou zemí, kam společnost přichází (po Francii, Belgii, Německu, Itálii, Švýcarsku, Lucembursku, Nizozemsku, Španělsku a Rakousku). Na expanzi je vyčleněn investiční plán ve výši 1 mld. eur, z toho 304 mil. eur získala společnost na začátku loňského roku. Část z těchto prostředků poputuje přímo na české projekty.
Rychlonabíjení a česká aplikace
Electra si zakládá na takových nabíjecích výkonech, které během několika minut dostanou do auta energii na dojezd až kolem 400 km. Stanice využívají 100% obnovitelnou elektřinu a mají výrazný design s programovatelnými LED panely.
Připravovaná mobilní aplikace v češtině umožní rezervovat stojan předem, využít automatické rozpoznávání vozidla a sledovat data v reálném čase. Platit půjde jak přes aplikaci, tak přímo na místě.
„Česká republika je připravena otevřít novou kapitolu na své cestě k elektromobilitě,“ říká Břetislav Mazgaj, manažer expanze společnosti Electra Czech Republic. „S nástupem elektromobilů a silným závazkem k dekarbonizaci dopravy je tato země přirozeným krokem v naší expanzi ve střední Evropě. Naším cílem je, aby nabíjení bylo jednoduchým, rychlým a snadno plánovatelným zážitkem pro každého. Najděte si nabíječku, rezervujte si ji, začněte nabíjet, zaplaťte; to vše několika klepnutími prostřednictvím naší aplikace nebo přímo na místě, s transparentním stanovením cen a dobou nabíjení do 20 minut.“
Electra aktuálně provozuje přes 580 ultrarychlých stanic v deseti zemích a do roku 2030 plánuje instalovat 15 000 ultrarychlých nabíjecích bodů. Společnost má 260 zaměstnanců a přes 500 tisíc unikátních zákazníků; ve Francii patří do top 5 provozovatelů, v Belgii vede ultrarychlý segment. Zároveň je spoluzakladatelem Spark Alliance (společně s Ionity, Fastned a Atlante), jedné z největších evropských sítí rychlonabíječek s více než 11 000 nabíjecích bodů ve 25 zemích.
U nás se mají první veřejné nabíjecí stanice otevřít příští rok.
Zdroj: Electra