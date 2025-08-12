Dvojí metr? Turek se údajně přiznal k jízdě po D5 přes 200 km/h, řidičák mu zůstal. Jiný řidič jel 186 km/h, o řidičák na místě přišel

I samotný Filip Turek se na svých sociálních sítích ohání pojmem „dvojí metr“. Je to klišé, ale aktuálně se zdá, že na jeho jízdu po D5 to celkem sedí. Policie totiž tento případ odložila, samotný europoslanec, který o svých vlastních fotkách lhal a který se podle svého vyjádření nakonec vlastně přiznal a ukázkově spolupracoval, o řidičák nepřijde. Nestalo se nic.
Turek se přiznal, ale policii to asi nestačí
O odložení případu europoslance a jeho jízdy přes 200 km/h na dálnici D5 informoval například idnes.cz. Samotný Turek se na svém profilu na Instagramu omlouval, zdůrazňoval, jak se poučil a připomněl, že věnoval 50 tisíc na Fond pro oběti nehod.
Filip Turek ve svém vyjádření přímo píše: „Rád bych připomněl, že při vyšetřování jsem spolupracoval a nevyužil imunitu, že k jízdě jsem se okamžitě sám všude přiznal, zejména ve třech našich hlavních televizích, nemlžil jsem a nelhal jsem o tom, že to bylo údajně v Německu, jak mylně následně informovala některá média.“ Není to pravda. Kolegům ze Seznam Zprávy nejprve tvrdil, že to bylo v Německu a protože jel starým vozem, nepřekračoval 250 km/h.
Je zvláštní, že se Filip Turek údajně přiznal k jízdě přes 200 km/h, ale nic se nestalo. Přirozeně policie nemůže tak úplně používat fotku nějakého tachometru jako důkaz, ale když se dotyčný přizná, pak přece má být situace zcela jasná a je jedno, jestli dotyčný pak někam posílá nějaké dobročinné dary. Od toho přece vznikl bodový systém, aby movití lidé, pro které je pár desítek tisíc nic, se jen tak nemohli vykoupit ze svých trestů.
Paradoxem je, že policie se aktuálně chlubí na svých sociálních sítích, jak si „řidiči spletli o víkendu dálnici se závodní dráhou“ a i ten z nich, který jel 186 km/h, rovnou o řidičák na místě přišel. Holt měl asi smůlu, že to není domnělá hranatá legenda.
Buď tedy europoslanec lže a k ničemu se zas tak moc nepřiznal, nebo někdo přece jen může jezdit po dálnicích o něco rychleji než někdo jiný. Úplně dobrý signál pro běžné občany to není ani v jednom případě.
Zdroj: autorský text