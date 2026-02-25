Menu Zavřít

Tankisté na českých silnicích představují problém. Policie lidskou lenost ocení pokutou až pět tisíc korun

Novinky
Roman Havlín
25.02.2026
sníh na autě
Policejní preventisté varují před fenoménem „tankistů“. O co jde? Snad každý z vás se někdy na silnici setkal s dalším řidičem, jehož vozidlo bylo silně zasněžené a výhled skrze čelní okno by se dal přirovnat k výhledovému otvoru v tanku. Jenže takové chování neujde očím policistů a následné zastavení a pokuta se stanou jistotou.

I když čeští meteorologové hlásí, že následující dny mají patřit teplejšímu jarnímu počasí, snadno se může stát, že se opět spletou. Když pak napadne několik centimetrů sněhu, rázem má každý z řidičů povinnost očistit svůj vůz před jízdou. Jenže tady nastává kámen úrazu, který ohrožuje nejen samotného hříšníka, ale i ostatní účastníky provozu. 

Policisté na tento nešvar upozornili na svém oficiálním webu a dokumentovali ho případem, kdy zastavili vůz, u kterého si řidič očistil čelní sklo jen velmi symbolicky (foto je v úvodu článku).

Jde hlavně o bezpečnost

Jedním z důležitých aspektů dobrého výhledu z vozidla jsou tzv. mrtvé úhly. Přes zamrzlá boční okénka neuvidíte chodce, kteří vstupují do vozovky, stejně tak můžete přehlédnout vozidla jedoucí ve vedlejším pruhu. Ještě horší jsou ale kusy ledu, které během jízdy často létají ze střech vyšších dodávek a kamionů. O tom, že jde o čistou realitu, svědčí mnohé dopravní nehody s vážnými zraněními, za které mohl právě letící kus ledu z dalšího vozidla.

Svůj podíl na bezpečné jízdě má taktéž sníh na střeše. Kolikrát jste někdy viděli, jak z vozidla před vámi odlétává prašan a ačkoliv je zcela jasné počasí, jízda za takovým řidičem připomíná jízdu v husté sněžné mlze. Zkrátka je potřeba myslet na to, že na silnici nejsme sami a ti, kteří na očistu svého vozu kašlou, se snadno stanou obětí kontroly ze strany Policie ČR.

A co vlastně hrozí za řízení vozidla, které není řádně očištěno před jízdou? Podle § 5 odst. 2 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, platí, že řidič nesmí řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran. Dále podle § 5 odst. 2 písm. j) téhož zákona řidič nesmí řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Pokud policie takové vozidlo zastaví, jeho řidič může na místě dostat pokutu až do výše 1500 Kč. V případě jeho nesouhlasu poputuje celá věc do správního řízení, kde se po uznání přestupku pokuta zvyšuje na 2 až 5 tisíc Kč.

Zdroj: Policie ČR

