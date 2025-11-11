Dobrá zpráva pro důchodce. Od příštího roku mohou jezdit bez papíru

Kolem seniorů a seniorek se v kontextu řízení vozu v letošním roce mluvilo poměrně hodně. Nejprve se totiž zdálo, že se podmínky pro starší lidi s řidičským průkazem zpřísní, pak se ukázalo, že je to chyba a nakonec stát ještě navíc podmínky upravil a dále zjednodušil. Řeč je o posunutí první povinné lékařské prohlídky z 65 let na 70 let. Tohle platí od příštího roku. A není to jediná novinka pro rok 2026, která bude důchodce řidiče zajímat.
Konečně lze jezdit „bez papíru“
V současnosti platí, že lidé ve věku nad 65 let musí mít u sebe lékařské potvrzení kdykoliv, kdy řídí. Při případné kontrole pak musí takovéto potvrzení doložit. Vzhledem k tomu, že policie si už umí z registru vytáhnout jak řidičák, tak údaje o vozidle, reálně je takovéto potvrzení to jediné, co někteří musí v autě fyzicky mít. V rámci České republiky dnes už řidiči u sebe žádné doklady vozit nemusí.
Jak upozornili kolegové z serveru Podnikatel.cz, povinnost vozit u sebe lékařské potvrzení letos končí. Od příštího roku také tento papír přechází do digitální podoby a policie bude schopná si potvrzení zkontrolovat na dálku bez toho, aby ho starší řidiči měli u sebe.
Pro úplnost, povinnost k lékaři na první prohlídku mají všichni, kterým je letos 65 let. Pokud je někomu pětašedesát letos na silvestra, na prohlídku ještě musí a potvrzení by měl mít vyřízené tak, aby ho nejpozději v den dovršení tohoto věku měl k dispozici. Pokud je ale někomu 65 let prvního ledna 2026, na něj se takováto povinnost už nevztahuje a k lékaři bude muset povinně až v sedmdesáti.
Úřady touto změnou fakticky jen oddálily první povinnou návštěvu u lékaře. Aktuálně je to tak, že poprvé se jde k doktorovi kvůli řidičáku ve věku 65 let a podruhé pak v sedmdesáti. Od příštího roku se tím pádem první prohlídka ruší.
Zdroj: Podnikatel.cz