Dacia má fantasticky vypadající kombi crossover. Stát by měl kolem 600 tisíc a nabídne LPG i čtyřkolku

Dacia se aktuálně těší velké zákaznické přízni, protože nabízí hodně zajímavá auta, která mají zajímavou techniku, rozumnou cenu a ještě navíc dobře vypadají. Teď do této party přichází další novinka, která bude dost možná tou nejhezčí Dacií vůbec. Jmenuje se Striker.
Video: Dacia Striker
Dacia Striker je auto na pomezí klasických kombi a crossoverů. S délkou 4,62 m má blízko k VW Golf Variant a je o něco kratší než Octavia Combi. Celkově je ale vyšší. Samotná automobilka o této novince mluví jako o crossoveru. V každém případě půjde o prostorný rodinný vůz a civilnější alternativu ke klasickému SUV v podobě Bigsteru. Ten je dlouhý 4,57 m.
Hybrid, čtyřkolka i LPG
Dacia Striker zatím ještě na své kompletní odhalení čeká. Automobilka ukázala první fotky a v tiskové zprávě zmiňuje jen nejzákladnější informace. Kompletní odhalení proběhne v červnu.
Z dosud zveřejněných informací je ale zřejmé, že technika bude shodná se stávajícími modely. Zájemci se mohou těšit na povedený full-hybrid, chybět nebude ani populární pohon na LPG nebo verze s pohonem všech kol, včetně nejnovější varianty Hybrid 4×4.
Cena bude zajímavá
Pokud jde o cenu, první informace slibují startovací sumu na úrovni 25 tisíc euro. V přepočtu se tak bavíme o automobilu za zhruba 610 tisíc korun. Pro kontext, Bigster dnes startuje dokonce pod hranicí 600 tisíc, tohle ale bude zřejmě stylovější varianta, která bude o něco dražší. Je také možné, že Striker bude mít jinou nabídku motorizací. Nejlevnější Octavia Combi pak dnes stojí 640 tisíc.
Jak Dacia Striker vypadá, na to se můžete podívat v přiložené galerii. Už teď je jasné, že půjde o velmi atraktivní příspěvek do segmentu rodinných automobilů.
