„Cizácká“ přirážka na Slovensku nebo úplně zastavený prodej nafty. Řidiči, držte si klobouky, s palivem to zase začíná být jízda

Při pohledu na dnešní ceny paliv a vůbec situaci na trhu s pohonnými hmotami se člověku nemůže nevybavit rok 2022. Po nesmyslném útoku Ruska na Ukrajinu ceny vystřelily do rekordních výšin a v praxi se objevila opatření, jaká jsme do té doby neznali. Teď se situace opakuje, akorát že viníkem je Donald Trump a jeho blízkovýchodní vojenské dobrodružství. Ceny paliv opět letí vzhůru a opět jsou na scéně různá opatření.
„Cizácký“ příplatek
To nejbizarnější začali uplatňovat na Slovensku. Slovenská vláda sáhla ze všech možných variant k té nejproblematičtější. Ve stylu „všechno musí být slovenské a žádné jiné, respektive všechno pro slovenský lid“, začala praktikovat „cizácký“ příplatek. Kdo nemá auto se slovenskou registrační značkou, ten si za palivo automaticky připlatí.
Takové rozhodnutí odporuje evropskému jednotnému trhu. Je to nápad, který právě v roce 2022 aplikovalo Maďarsko a výsledkem byly problémy s Evropskou komisí. Slovensko to ví, ale přesto tuto praxi zavedlo. Kdo nemá na Slovensku registrované auto, ten zaplatí za litr nafty zhruba 45 Kč. Auta registrovaná na Slovensku pak dostanou při placení „slevu“.
Je to skutečně hodně hloupý způsob řešení problémů kolem paliv, protože kromě toho, že odporuje evropským zákonům, přináší také další konsekvence.
Někde se nafta na Slovensku teď prostě neprodává
Podle Seznam Zprávy tento způsob komplikuje samotný prodej, protože na některých stanicích musí obsluha při placení zadávat do systému registrační značku vozu. Orlen pak rovnou řekl, že technicky není schopný takovéto rozlišování zákazníků zabezpečit a na svých čerpacích stanicích na Slovensku prodej nafty rovnou zastavil. Týká se to zhruba třetiny stanic, které tam Orlen má.
Na Slovinsku jen 50 litrů denně
Další neobvyklé opatření zavedlo o víkendu Slovinsko, které stanovilo denní limit tankování paliv. Fyzické osoby mohou natankovat maximálně 50 litrů denně, podnikatelé a právnické osoby mohou denně natankovat až 200 litrů. Podle Slovinské vlády ale není problémem obecný nedostatek paliva v zemi, nýbrž nedostatečně pružná distribuce. I proto má s distribucí pomoci tamní armáda a současně ministerstvo infrastruktury má upravovat železniční dopravu tak, aby byly upřednostněny vlaky převážející palivo.
V Česku monitoring
U nás vláda naštěstí k žádným dramatickým regulacím nesáhla a je to tak správně. Stejně jako v roce 2022 se jen monitorují ceny paliv, což má odradit prodejce od zavádění nepřiměřeně vysokých marží a tudíž šponování cen. Minulý týden bylo oznámeno, že marže tuzemských prodejců klesly ještě před zavedením tohoto monitoringu, takže vláda nemá moc co řešit.
Hlavně žádné stropování
Pro běžný život motoristy je to nepříjemné, ale nejlepší řešení podobných krizí je prostě zákon trhu. Čím méně se do toho vlády míchají, tím lépe. Obecně platí jednoduchá poučka. Když je něčeho málo a poptávka je velká, je to drahé. Zákazníky to motivuje k šetření, klesne poptávka a spolu s tím i cena. Pokud někdo přijde a řekne, že od teď budeme „stropovat“ a víc prostě nafta stát nesmí, je to nepřirozený zásah. Řidiči budou krátkodobě šťastní, jak to vláda hezky zařídila, ale výsledkem také může být to, že pak paliva nebudou prostě vůbec žádná.
Pro připomenutí, v roce 2022 po úvodním šoku se podařilo ceny zkrotit a ještě do konce roku se u nás vrátily na přijatelnou úroveň pod 40 Kč/l. Dnes je situace jiná, protože tehdy to bylo kvůli zastavení ropy z Ruska, která do většiny evropských států dnes už neteče (a je to tak správně).
Historie nám ukazuje, že podobné krize časem své řešení najdou. Pozastavený obchod s ropou znamená značné finanční ztráty pro všechny zúčastněné a velkou příležitost pro subjekty, které dosud stály mimo. Peníze jsou hlavní motivací pro řešení situace a jak známo, peníze jsou pro všechny až na prvním místě.
Držme si klobouky a přejme si, ať ta současná palivová krize své řešení najde co nejdříve. Nakonec cena ropy snad už trochu klesla…
Zdroj: Seznam Zprávy, autorský text