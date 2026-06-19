Citroën Berlingo a příbuzné modely přichází ve verzi „junior“. Živnostníci se mají těšit na cenu nižší o 30 a více tisíc

Značky koncernu Stellantis včera představily novou verzi svých malých dodávek. Populární Citroën Berlingo a sesterské modely ještě do konce letošního roku přijedou na trh v užitkové variantě zaměřené na živnostníky a firmy, které nechtějí kupovat nic navíc a které chtějí ušetřit. Kouzlem této novinky je totiž v první řadě fakt, že oproti současným nejlevnější modelům bude ještě levnější. V případě spalovacích motorů máme očekávat snížení ceny o zhruba 30 tisíc korun, u elektromobilů by pokles ceny měl být někde kolem 70 tisíc. A to se vyplatí.
Modulární sedadlo a stůl k tomu
Čtveřice dodávek dorazí na trh pod označením Citroën Berlingo Van FIRST, Fiat Professional Doblò EasyPRO, Opel Combo START a Peugeot Partner ACTIVE. Při zachování stejné základní architektury dostala karoserie zvenku nový výrazný přední nárazník navržený tak, aby zlepšil ochranu vozidla. Uvnitř byly zcela přepracovány výplně dveří a palubní deska s cílem optimalizovat využití prostoru a ergonomii ovládacích prvků.
Analýza Stellantisu navíc ukázala, že 40 % zákazníků nemá zájem o třímístné uspořádání a že profesionální řidiči cestují sami zhruba 90 % pracovní doby. To vedlo k rozhodnutí zavést v nové kompaktní dodávce průlomový prvek standardní výbavy, který je v segmentu jedinečný a dokáže nabídnout více prostoru, více funkčnosti a vyšší hodnotu. Jmenuje se Flexiseat.
Flexiseat je modulární sedadlo spolujezdce, které lze sklopit a tím zvětšit objem nákladového prostoru. Doplnit jej může řešení „Modutable“, které poslouží jako praktická opora pro mobilní kancelář nebo jídelní stolek. Jde o světovou novinku dostupnou výhradně v této verzi. Novinka pak nabídne také vyjímatelnou středovou konzolu, uzavíratelné schránky na palubce, šuplík pod sedadlem řidiče nebo konfiguraci s třetím prostředním sedadlem.
Cena nižší o desítky tisíc
Vnější i vnitřní rozměry zůstávají beze změny. K dispozici jsou dvě délky (L1 a L2), užitečné zatížení od 750 kg do 1 tuny a objem nákladového prostoru od 3,3 do 4,4 m³.
Nabídka zahrnuje tři spalovací motory, dva vznětové a jeden zážehový, s manuální převodovkou. V příštím roce se přidá také mild-hybridní verze. A pochopitelně nechybí ani nové čistě elektrické provedení s dojezdem 270 km.
Koncern Stellantis naznačil, že nové varianty budou oproti stávajícímu základu užitkových dodávek levnější o zhruba 30 tisíc korun v případě spalovacích motorů. U elektrického pohonu bude pokles ceny ještě znatelnější. Měl by se pohybovat kolem 70 tisíc. První zákaznická auta v tomto provedení dorazí letos na podzim.
Zdroj: Stellantis