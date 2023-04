Čínský hotel koupil 30 zakázkových limuzín Rolls-Royce Phantom. Dvě z nich dostaly pravé zlato

Už v roce 2014 se objevila zpráva, že čínský magnát Stephen Hung si objednal u automobilky Rolls-Royce třicet exemplářů modelu Phantom s prodlouženým rozvorem náprav. Byla to největší jednotlivá objednávka v historii značky Rolls-Royce.Na jarním autosalonu v Ženevě se ukázal první hotový vůz, v současnosti automobilka dodala poslední exempláře.

Stephen Hung si třicítků Phantomů objednal pro svůj superluxusní hotel The 13, který vznikl kousek od Hongkongu. Flotila extrémně drahých vozů bude převážet hotelové hosty. Všechny automobily této série mají speciální odstín červené barvy. Ten vznikl přesně podle přestav Stephena Hunga, Rolls-Royce ho tedy označil jako „Stephen Red“. Červená je u „běžných“ variant dále kombinovaná s detaily vyvedenými ve zlaté barvě.

Dva exempláře navíc dorazily do hotelu The 13 v poněkud speciálnější úpravě, když automobilka vyměnila zlatou barvu za pravé zlato. Kromě detailů je ze zlata vyrobena také soška Spirit of Ecstasy nebo maska chladiče. V interiéru najdeme kromě jiného třeba obložení unikátním dřevem.

Cenu, kterou čínský magnát zaplatil, nikdo oficiálně neprozradil. Celá výstavba jeho superluxusního hotelu údajně ale překročila částku jedné miliardy liber. Automobilka Rolls-Royce pomáhala také třeba s návrhem parkoviště a proškolila řidiče.

S vozem Rolls-Royce Phantom v roli hotelového taxi se bylo možné setkat i v Praze. Minimálně jeden takový sloužil v hotelu Le Palais na Zvonařce. Aktuálně však web podniku nabízí VIP přepravu pouze v Mercedesech.