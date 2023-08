Čína útočí. Tamní automobilky mají převrátit pořádky globálního průmyslu, vyzývá šéf značky BYD

Přechod na elektrickou mobilitu je pro čínské automobilky obrovskou příležitostí. Jména, která byla v minulosti pro smích a o kterých by evropští nebo američtí zákazníci při nákupu vozu ani neuvažovali, se najednou derou do popředí prodejních statistik. Třeba automobilka BYD nedávno oslavila výrobu pěti milionů elektrifikovaných vozů. Její šéf a zakladatel při té příležitosti uvedl, že „nastal čas, aby čínské automobilky převrátily pořádky v globálním automobilovém průmyslu a vytyčily si směr do nového rozsáhlého teritoria.“

Zakladatele automobilky BYD cituje server South China Morning Post. Wang Chuanfu zároveň oznámil plány na navýšení prodeje elektromobilů mimo Čínu. Ačkoliv dnes už jde o největšího výrobce elektrifikovaných aut na světě, většina prodejů je realizována na domácím trhu, což by Wang Chuanfu chtěl změnit. South China Morning Post v této souvislosti připomíná, že Čína drží šedesátiprocentní podíl na celosvětových prodejích elektrických vozidel.

Značka BYD v kontextu svého výrobního milníku také zveřejnila video rekapitulující historii čínského průmyslu (najdete ho na síti X). V daném videu je jmenováno mnoho dalších čínských výrobců třeba včetně koncernu SAIC, který u nás prodává auta značky MG. Video přímo vyzývá čínské výrobce k tomu, aby pod heslem China Automotive pokořili staré legendy. Podle překladu uvedeného agenturou Reuters se ve videu údajně mluví s odkazem na zavedené značky přímo o „demolici starých legend“.

Společnost BYD opírá své sebevědomí o prodejní výsledky roku 2022, kdy prodala 911 tisíc elektromobilů a dalších 946 tisíc plug-in hybridů. S celkovým výsledkem bezmála 1,9 milionu prodaných aut, která lze připojovat do zásuvky, se začalo mluvit o tom, že BYD překonal Teslu. Jenže Tesla působí pouze v segmentu elektromobilů a tam s loňským výsledkem přes 1,3 milionu má pořád poměrně velký náskok. Čínská automobilka se ale netají ambicí sesadit Teslu i z oficiálního trůnu nejprodávanější značky mezi elektromobily.