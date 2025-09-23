Menu Zavřít

Chcete vidět koncept Škody Vision O? Zajeďte si do Mladé Boleslavi, máte na to už jen pár dní

Novinky
Jakub Bartek
23.09.2025
Automobilka Škoda představila 8. září na autosalónu v Mnichově koncept elektrického kombíku Vision O. Pokud byste chtěli vidět model naživo, máte šanci do konce září ve škodováckém muzeu v Mladé Boleslavi.

„Koncept Vision O představuje budoucnost segmentu kombi s dalším stupněm designového jazyka Modern Solid. Ve Škoda Muzeu je aktuálně vystavena studie, která posouvá hranice automobilového designu, technologie a zákaznické zkušenosti,“ uvedla Anežka Boudná ze Škody Auto.

Maketa je vyrobena z modelářské hlíny. Není tedy možné vidět interiér vozu. Návštěvníci si ale koncept mohou obejít a porovnat ji se současnými vozy. Rozměry kombíku jsou 4850 milimetrů na délku, na šířku 1900 mm a na výšku 1500 mm.

Firma uvádí, že model „podtrhuje důraz na elektromobilitu a udržitelnost. Předznamenává zcela nový model, který rozšíří produktové portfolio a zákaznickou základnu.“

VIDEO: Představení Vision O

Zdroj: Youtube.com
Témata: