Chcete vidět koncept Škody Vision O? Zajeďte si do Mladé Boleslavi, máte na to už jen pár dní

„Koncept Vision O představuje budoucnost segmentu kombi s dalším stupněm designového jazyka Modern Solid. Ve Škoda Muzeu je aktuálně vystavena studie, která posouvá hranice automobilového designu, technologie a zákaznické zkušenosti,“ uvedla Anežka Boudná ze Škody Auto.
Maketa je vyrobena z modelářské hlíny. Není tedy možné vidět interiér vozu. Návštěvníci si ale koncept mohou obejít a porovnat ji se současnými vozy. Rozměry kombíku jsou 4850 milimetrů na délku, na šířku 1900 mm a na výšku 1500 mm.
Firma uvádí, že model „podtrhuje důraz na elektromobilitu a udržitelnost. Předznamenává zcela nový model, který rozšíří produktové portfolio a zákaznickou základnu.“
VIDEO: Představení Vision O