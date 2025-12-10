Čeští těžkooděnci mají nová auta. Usednou do terénních pick-upů

Včera si policisté převzali dvacet exemplářů Toyoty Hilux. Japonský terénní pick-up je pro ně novinkou, zatím u policie sloužil pouze Land Cruiser. Hilux ale používá třeba česká armáda.
Co se dozvíte v článku
Nová auta zamíří do služeb speciální pořádkové jednotky (tzv. těžkooděnci), používat ho budou také krajské pořádkové jednotky nebo jednotka speciální ochrany Ochranné služby. Počítá se také s tím, že některá auta dostanou pyrotechnici a další auta budou tahat třeba lodě nebo koně.
Video: Toyota Hilux 2026
Toyota Hilux 2.8 pro těžkooděnce: technika, výkon a pohon 4×4
Policisté si převzali Toyoty Hilux osazené dieselovým čtyřválcem o objemu 2,8 litru. Jde o výběhový model, Toyota už má připravenou novinku pro rok 2026. V souladu s emisními předpisy ale už i tento motor před časem dostal menší elektrickou pomoc, takže jde o mild-hybrid. Převodovka je automatická šestistupňová. Pohon všech kol obstarává přiřaditelný pohon přední nápravy, jak je to u těchto pracovních aut běžné.
Policejní vybavení zahrnuje polepy, majáky a uvnitř komunikační zařízení. Auta mají karoserii s dvojitou kabinou a korbu krytou hardtopem přístupným i z boků. Něco podobného používá i armáda.
Speciální výbava pro českou policii: hardtop, naviják a komunikační technologie
Další změny pak souvisí s jízdou terénem. Policejní exempláře využívají zvýšené sání, na korbě mají připevněný naviják, které lze v případě potřeby nainstalovat do předního nárazníku. Auta zároveň jezdí pouze na celoročních pneumatikách.
„Vozy pro policii jsme upravili podle jejich požadavků. Součástí policejní přestavby je nezávislé topení Webasto, kompletní sada celoročních pneumatik, odnímatelné tažné zařízení či šnorchl s hlavicí Air Ram. Terénní nasazení podporuje také vyprošťovací naviják s tažnou silou 36 kN včetně příslušenství,“ dodává Pavel Vávra, ředitel Toyota Tsusho.
Rozpočtové provizorium v Česku brzdí nákup dalších policejních aut
Policejní prezident Martin Vondrášek k předání uvedl: „Jsem rád, že se nám daří pořizovat vozidla, která reflektují skutečné potřeby výkonu služby. Pořádkové jednotky nezřídka pracují ve složitých podmínkách a náročný terén, kam potřebují přepravit množství specifického vybavení, je nesmí zastavit.“
O ceně této zakázky se tisková zpráva nezmiňuje. Jisté je pouze to, že dohoda, na základě které jsou auta dodávána, počítá s padesáti exempláři. Policisté si zatím mohli pořídit pouze dvacet kusů, protože další se mají zaplatit z rozpočtu na příští rok. Ten ale zatím není schválený a Česko zpočátku roku bude fungovat v rozpočtovém provizoriu. Policie tak musí počkat, až se tahanice kolem rozpočtu na příští rok dořeší.
Zdroj: Toyota