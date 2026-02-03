Češi jako národ motoristů a rizikových ojetin. Každý Čech ročně odřídí zhruba 20 tisíc kilometrů

Češi jsou národem, který jezdí se svými auty poměrně hodně, ale zároveň se jich také poměrně rychle zbaví. Alespoň k takovým závěrům došla studie společnosti carVertical zabývající se analýzou nejrůznějších dat kolem ojetých vozů. Zjednodušeně řečeno najedeme každý rok v průměru více než většina Evropy, ale ostatní si v průměru své auto zase drží déle.
Nejméně jezdí Srbové
Data společnosti carVertical ukazují, že v Česku ujede jediný majitel v průměru 72 283 km, než auto prodá. To je pod evropským průměrem 75 928 km. Analýza zahrnuje jen vozidla, která byla zkontrolována na platformě carVertical.
Na prvním místě v této statistice je Polsko (112 977 km), následuje Slovensko (109 044 km) a Portugalsko (108 256 km). Nejnižší najeté kilometry najdete v Srbsku (18 807 km), Ukrajině (22 580 km) a v Maďarsku (47 845 km).
Tato čísla samozřejmě neukazují, kolik kilometrů řidiči ujedou ročně. V některých zemích lidé obměňují vozy častěji a v jiných pomaleji, což ovlivňuje celkovou vzdálenost ujetou během času, kdy vozidlo náleží jednomu vlastníkovi.
V Česku je roční průměr 20 201 km, což je výše než evropský průměr. Přestože je tedy celkový počet najetých kilometrů na majitele nízký, používají čeští řidiči svoje automobily každý rok velmi intenzivně.
Do čtyř let z domu
Čeští řidiči si nechávají stejný automobil v průměru 3,6 roku, než se ho rozhodnou prodat. To je kratší doba než v mnoha jiných zemích zahrnutých do studie. Pro srovnání si portugalští řidiči ponechávají svoje auta 7,2 roku, polští 6,1 roku a litevští 5,5 roku. Nejčastěji svoje auta obměňují řidiči v Srbsku a na Ukrajině, kde obměňují automobily v průměru každého 1,1 roku.
Odborníci se obecně shodují, že čím méně vlastníků vůz měl, tím bude pravděpodobně spolehlivější. Řidič, který plánuje svůj vůz do roka prodat, určitě nebude investovat do nákladných oprav nebo odstranění závažnějších vad.
Nákup ojetiny z Česka jako rizikový podnik
Studie společnosti carVertical odhalila, že k nejrizikovějším zemím pro nákup ojetého vozu podle toho, jak často se mění vlastnictví, patří Česko, Finsko, Španělsko a Ukrajina. Řidiči v těchto zemích nejen mění automobily častěji, ale také mají tendenci ujet víc kilometrů za rok než průměrný Evropan.
Například řidiči ve Španělsku si nechávají vozidlo v průměru 4 roky a ujedou za rok 23 186 km. Na Ukrajině se automobily nahrazují každých 1,1 roku s každoročním počtem najetých kilometrů 19 816 km. Finové obměňují svoje vozy každých 3,1 roku a každoročně ujedou 21 213 km. Řidiči v Česku každý rok ujedou 20 201 km a auto si nechají v průměru 3,6 roku.
Na opačném pólu jsou řidiči v Německu, Litvě, Portugalsku a Spojeném království. V těchto zemích řidiči ujedou méně kilometrů a nechávají si svoje vozidla déle.
Ve Spojeném království si řidiči nechávají auto v průměru 4,5 roku a každý rok ujedou pouhých 12 710 km. Němci si také na výměnu vozu spíš počkají, obvykle je obměňují každého 4,8 roku a každý rok ujedou 17 688 km. Portugalští řidiči si nechávají svůj vůz 7,2 roku, každý rok ujedou 15 133 km a Litevci si mění auta 5,5 roku a každý rok ujedou 16 367 km.
