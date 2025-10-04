BMW Turbo z roku 1972: koncept, který nenastartuje bez pásu a měl radar proti nárazu

Supersportovní BMW M1, které německá automobilka vyráběla v letech 1978 až 1981, zná určitě každý fanoušek této značky. Koncept Turbo, který ho předcházel, ale už tak známý není.
Plně funkční studia vznikla v roce 1972 a automobilka si díky ní mohla otestovat řadu prvků, které se do sériových vozů dostaly až o mnoho let později. Některé z nich byly už detailně popsané dříve, o dalších se ale už tak nemluvilo, jak ukazuje video, které nyní zveřejnila automobilka na svém blogu. Tom Plucinsky, vedoucí BMW Group Classic USA, v něm provádí detailní prohlídku.
Mezi inovativní prvky konceptu patřily například bezpečnostní prvky, čelní i zadní části karoserie byly vyplněny pěnou kvůli absorpci nárazů. Auto také nebylo možné nastartovat, pokud řidič nebyl připoután.
Studie měla i jednoduchý systém, který měřil vzdálenost od ostatních vozů, případně jiných překážek, a signalizoval, zda je možné zastavit bez kolize. Konstrukce také obsahovala hydraulické tlumiče vpředu i vzadu nebo sklopný volant s třemi klouby.
Ačkoliv model Turbo nikdy nevstoupil do sériové výroby, představuje fascinující most mezi konceptem a technickým odkazem značky. Model M1 později převzal mnoho z jeho DNA, a i dnes dodnes zůstává Turbo jedním z nejzajímavějších výstřelků automobilové historie.