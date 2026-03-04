Bazarníkům dvě třetiny lidí nevěří. A oprávněně, protože třetina prodejců přiznává, že zákazníky šidí

Nákup ojetiny je vždycky o něco složitější, protože u ojetého vozu velmi záleží na jeho historii. Od té se odvíjí cena auta i potenciální další náklady. Informace jsou proto naprosto klíčové. Jenže z nedávného průzkumu společnosti carVertical vyplynuly alarmující závěry. Poměrně hodně prodejců ojetin má minimálně tendence zákazníkům neříkat všechno, případně je rovnou ošidit. A i proto naopak zákazníci prodejcům nevěří.
Jen dvě třetiny prodávajících poskytnou podrobné informace
Podle průzkumu společnosti carVertical 67 % prodejců aut tvrdí, že nic nezatajují a předávají celou historii vozidla včetně nepříjemných údajů. Stejné procento kupujících, tedy 67 %, ale říká, že prodávajícím od počátku nedůvěřuje. Jinými slovy se sice prodávající mohou domnívat, že jsou transparentní, ale kupující ten pocit nemají.
Mnoho kupujících mělo v minulosti špatnou zkušenost, což skončilo tím, že jejich auto mělo vážné problémy nebo stočený počet najetých kilometrů. Protože k tomu docházelo léta, vedlo to k rozšířené nedůvěře a kupující jsou opatrní.
S ohledem na tuto skepsi je 71 % prodávajících ochotných poskytnout na požádání VIN, což kupujícím umožňuje vlastní kontrolu. Mimochodem, obecná poučka říká, že jakmile u nabízené ojetiny není rovnou VIN uveden, prodejce velmi pravděpodobně nechce, abyste se v historii vozu šťourali a tím pádem lze předpokládat problémy. Na inzeráty bez VINka je lepší vůbec nereagovat. Slušní prodejci zveřejní VIN automaticky.
„Změna zvyklostí kupujících a poptávka po transparentnosti vedou prodávající k větší otevřenosti, pokud jde o historii auta. Vědí, že kupující jsou nyní dobře informovaní o digitálních nástrojích, které odhalí minulost vozidla. Důvěra a pověst jsou u transakcí s ojetými automobily zásadní a ve výsledku podporují prodej,“ říká Matas Buzelis, expert společnosti carVertical na automobilový trh.
Bez zkušební jízdy ani ránu
I když je v případě koupě od soukromého prodávajícího obvykle na místě větší opatrnost, výsledky ukazují, že preference jsou velmi rozmanité. Okolo 35,6 % respondentů je jedno, kde si auto koupí, 35 % preferuje soukromé prodávající a 29,4 % by volilo profesionální prodejce. To naznačuje, že garance nabízené profesionálními prodejci nejsou vnímány jako dostatečně silné na to, aby jim umožnily ovládnout trh.
Pokud jde o původ vozidla, 39,2 % kupujících preferuje místní auto, pravděpodobně protože je snadnější ověřit jeho historii, což snižuje riziko skrytých vad. Podíl kupujících, kteří preferují auta z dovozu (25,5 %), ale není drasticky nižší. Podle 35,2 % respondentů není původ vozidla vůbec důležitý.
Vzhledem k tomu, že jednotlivé země vzájemně nesdílejí údaje o vozidlech, může se s importovanými auty pojit větší nejistota a pro kupující jsou pak spolehlivé informace o autě zásadní.
„Přes vzestup digitálních nástrojů kupující při nákupu ojetého vozidla stále trvají na zkušební jízdě a fyzické prohlídce. To znamená, že i když proces nákupu začíná online, konečné rozhodnutí závisí na lidské interakci a fyzickém prověření. Digitální přehledy jsou nástrojem pro předběžnou kontrolu a vyjednávání, nenahradí však osobní prohlídku auta,“ vysvětluje Matas Buzelis.
Dvě třetiny kupujících (65,7 %) důvěřují vlastnímu úsudku a auto si zkontrolují sami, zatímco 23,1 % to raději udělá společně s prodávajícím. Většina prodávajících (70,5 %) uvádí, že by souhlasila s prohlídkou, i když někteří trvají na tom, že se provede u prodejce nebo v autoservisu, které znají.
Zajištění takové prohlídky ale zabere další čas a můžou se při ní odhalit problémy, které sníží nabídkovou cenu. Z tohoto důvodu prodávající tuto možnost zřídka nabídnou sami od sebe. Ve skutečnosti 75 % kupujících v průzkumu uvedlo, že prodávající žádnou kontrolu nenabídl.
Pro úplnost, zjištění vycházejí z průzkumu prováděného společností carVertical na načítací obrazovce přehledu historie vozidla, a to v období od dubna do června 2025. Průzkumu se zúčastnilo okolo 24 000 respondentů (21 000 kupujících a 3 000 prodávajících) z 35 zemí. Vzhledem k tomu, že se průzkum zaměřoval jen na uživatele služby carVertical, zastupuje vzorek osoby, které aktivně prodávají nebo kupují ojeté vozy, přičemž nejvíce odpovědí bylo z Polska, Francie a Rumunska.
Zdroj: carVertical