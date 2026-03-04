Menu Zavřít

Bazarníkům dvě třetiny lidí nevěří. A oprávněně, protože třetina prodejců přiznává, že zákazníky šidí

Ojetiny
Jakub Bartek
04.03.2026
přidejte názor
Autor: Dalibor Žák

Zhruba dvě třetiny lidí nevěří tomu, co jim prodejci ojetých vozů říkají. Je to logické, protože řada zákazníků má z minulosti s nákupem špatné zkušenosti. Navíc pouze dvě třetiny prodejců uvádí, že poskytují úplné informace o nabízených vozech. Tedy třetina prodejců otevřeně přiznává, že zákazníky chce ošidit. To jsou výsledky nedávného průzkumu na téma důvěry při nákupu ojetin. 

Nákup ojetiny je vždycky o něco složitější, protože u ojetého vozu velmi záleží na jeho historii. Od té se odvíjí cena auta i potenciální další náklady. Informace jsou proto naprosto klíčové. Jenže z nedávného průzkumu společnosti carVertical vyplynuly alarmující závěry. Poměrně hodně prodejců ojetin má minimálně tendence zákazníkům neříkat všechno, případně je rovnou ošidit. A i proto naopak zákazníci prodejcům nevěří. 

Jen dvě třetiny prodávajících poskytnou podrobné informace

Podle průzkumu společnosti carVertical 67 % prodejců aut tvrdí, že nic nezatajují a předávají celou historii vozidla včetně nepříjemných údajů. Stejné procento kupujících, tedy 67 %, ale říká, že prodávajícím od počátku nedůvěřuje. Jinými slovy se sice prodávající mohou domnívat, že jsou transparentní, ale kupující ten pocit nemají.

Mnoho kupujících mělo v minulosti špatnou zkušenost, což skončilo tím, že jejich auto mělo vážné problémy nebo stočený počet najetých kilometrů. Protože k tomu docházelo léta, vedlo to k rozšířené nedůvěře a kupující jsou opatrní.

Test ojetiny: Citroën Grand C4 SpaceTourer nabídne sedm míst, pohodlí a nadčasový design. Jak moc ho ale trápí závady?
Přečtěte si také:

Test ojetiny: Citroën Grand C4 SpaceTourer nabídne sedm míst, pohodlí a nadčasový design. Jak moc ho ale trápí závady?

S ohledem na tuto skepsi je 71 % prodávajících ochotných poskytnout na požádání VIN, což kupujícím umožňuje vlastní kontrolu. Mimochodem, obecná poučka říká, že jakmile u nabízené ojetiny není rovnou VIN uveden, prodejce velmi pravděpodobně nechce, abyste se v historii vozu šťourali a tím pádem lze předpokládat problémy. Na inzeráty bez VINka je lepší vůbec nereagovat. Slušní prodejci zveřejní VIN automaticky. 

„Změna zvyklostí kupujících a poptávka po transparentnosti vedou prodávající k větší otevřenosti, pokud jde o historii auta. Vědí, že kupující jsou nyní dobře informovaní o digitálních nástrojích, které odhalí minulost vozidla. Důvěra a pověst jsou u transakcí s ojetými automobily zásadní a ve výsledku podporují prodej,“ říká Matas Buzelis, expert společnosti carVertical na automobilový trh.

Bez zkušební jízdy ani ránu

I když je v případě koupě od soukromého prodávajícího obvykle na místě větší opatrnost, výsledky ukazují, že preference jsou velmi rozmanité. Okolo 35,6 % respondentů je jedno, kde si auto koupí, 35 % preferuje soukromé prodávající a 29,4 % by volilo profesionální prodejce. To naznačuje, že garance nabízené profesionálními prodejci nejsou vnímány jako dostatečně silné na to, aby jim umožnily ovládnout trh.

Pokud jde o původ vozidla, 39,2 % kupujících preferuje místní auto, pravděpodobně protože je snadnější ověřit jeho historii, což snižuje riziko skrytých vad. Podíl kupujících, kteří preferují auta z dovozu (25,5 %), ale není drasticky nižší. Podle 35,2 % respondentů není původ vozidla vůbec důležitý.

Třeba také máte v garáži poklad. Analýza ukazuje, že „investiční“ ojetinou může být klidně obyčejné MPV nebo naftové SUV
Přečtěte si také:

Třeba také máte v garáži poklad. Analýza ukazuje, že „investiční“ ojetinou může být klidně obyčejné MPV nebo naftové SUV

Vzhledem k tomu, že jednotlivé země vzájemně nesdílejí údaje o vozidlech, může se s importovanými auty pojit větší nejistota a pro kupující jsou pak spolehlivé informace o autě zásadní.

„Přes vzestup digitálních nástrojů kupující při nákupu ojetého vozidla stále trvají na zkušební jízdě a fyzické prohlídce. To znamená, že i když proces nákupu začíná online, konečné rozhodnutí závisí na lidské interakci a fyzickém prověření. Digitální přehledy jsou nástrojem pro předběžnou kontrolu a vyjednávání, nenahradí však osobní prohlídku auta,“ vysvětluje Matas Buzelis.

Dvě třetiny kupujících (65,7 %) důvěřují vlastnímu úsudku a auto si zkontrolují sami, zatímco 23,1 % to raději udělá společně s prodávajícím. Většina prodávajících (70,5 %) uvádí, že by souhlasila s prohlídkou, i když někteří trvají na tom, že se provede u prodejce nebo v autoservisu, které znají.

Na prodej je devadesátkové Ferrari pro chudé v perfektním stavu. Fiat za půl milionu je lákavá nabídka
Přečtěte si také:

Na prodej je devadesátkové Ferrari pro chudé v perfektním stavu. Fiat za půl milionu je lákavá nabídka

Zajištění takové prohlídky ale zabere další čas a můžou se při ní odhalit problémy, které sníží nabídkovou cenu. Z tohoto důvodu prodávající tuto možnost zřídka nabídnou sami od sebe. Ve skutečnosti 75 % kupujících v průzkumu uvedlo, že prodávající žádnou kontrolu nenabídl.

Pro úplnost, zjištění vycházejí z průzkumu prováděného společností carVertical na načítací obrazovce přehledu historie vozidla, a to v období od dubna do června 2025. Průzkumu se zúčastnilo okolo 24 000 respondentů (21 000 kupujících a 3 000 prodávajících) z 35 zemí. Vzhledem k tomu, že se průzkum zaměřoval jen na uživatele služby carVertical, zastupuje vzorek osoby, které aktivně prodávají nebo kupují ojeté vozy, přičemž nejvíce odpovědí bylo z Polska, Francie a Rumunska.

Zdroj: carVertical

Témata:

Kvíz týdne

Zůstalo jen u prototypů. Poznáte, o čem tuzemské automobilky uvažovaly, že začnou vyrábět?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články


Včera

Nejen český lid vesnický může jásat. V akci je teď k mání výborné SUV s plnou výbavou a silným motorem za cenu litrové Fabie

2. 3. 2026

Tak takovéto „simply clever“ mohou v Boleslavi závidět. Test Volkswagen Caddy Flexicab 2.0 TDI 4Motion

27. 2. 2026

Němci otestovali 16 letních pneumatik. Za pozornost stojí jen tři značky a my vám je prozradíme

27. 2. 2026

Vezeme vám zboží: Příběhy jedenácti poválečných dodávek československých i dovážených typů

26. 2. 2026

Lék na depresi z nástupu elektromobilů a zákazů poctivých motorů. Alfa Romeo vrací do nabídky šestiválce s geny Ferrari

26. 2. 2026

Test: Nové Audi Q3 jezdí i vypadá dobře, ale hybrid chybí

25. 2. 2026

Tankisté na českých silnicích představují problém. Policie lidskou lenost ocení pokutou až pět tisíc korun

24. 2. 2026

Sedm terénních automobilů dovážených do Československa. Vzpomínáme na ARO, VAZ, UAZ nebo GAZ

23. 2. 2026

Test Citroën Spacetourer XL 2.2 BlueHDi: Ve všem je nadprůměrně dobrý, ale pár much se najde

Kontrolky v autě: Kdy jde jen o upozornění a kdy je nutné ihned zastavit?
ČLÁNEK