Automobilová drahota v praxi: Nejluxusnější auta zdražila za šest let „jen“ o 25 %, zatímco ta nejlevnější dnes stojí o 55 % více

Německý autoklub ADAC upozornil na to, jak moc automobily na tamním trhu za posledních šest let zdražily. Kdo by chtěl vůz za cenu méně než 15 000 eur, ten má dnes na výběr už jen čtyři modely. Některé z nich navíc za poslední léta zdražily o více než 60 %. Podobné trendy lze pozorovat i na českém trhu.