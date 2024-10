2 takty, 3 válce, 4 modifikace: Československo zhltlo importní kvótu prvních Barkasů jako malinu

Čtenáře určitě nepřekvapí, že náš článek o prvních Barkasech začneme výletem do historie, protože dějiny žádné automobilky a žádného jejího typu nejsou přímočaré a bezproblémové. Musíme se tedy vypravit ještě do dob, kdy se sice v Německu začalo formovat hnutí NSDAP, ústící v tragédii druhé světové války, ale Evropa ještě doufala, že to nějak „ustojí“…