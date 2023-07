Peugeot se vrací z Bohemia ecorally se dvěma stříbrnými poháry

Organizátoři letošního ročníku Bohemia ECO energy Regularity připravili posádkám s elektromobily nezapomenutelnou soutěž. Elektromobilisté se projeli na autodromu v Sosnové, absolvovali noční sekci a otestovali výkony svých soutěžních vozů na uzavřených úsecích, které byly vytvořeny pro účely souběžně probíhající Bohemia Rally. Navíc po celý víkend vládlo příjemné letní počasí, takže si všichni soutěžící třetí podnik šampionátu Phoenix Contact Česká Trophy v ecorally náležitě užili.

První etapa odstartovala v pátek 7. července v 19:00 z České Lípy. Odtud se elektromobily vydaly do Sosnové, kde na populárním autodromu absolvovaly první část, která se ovšem do celkového hodnocení nezapočítávala. Následovala noční sekce, a ta už byla v rámci hodnocení klíčová. V ní se dařilo posádce Lukáš Dittrich – Adam Bělský, která se ujala vedení. Naopak Kryštof a Nikola Hájkovi v bílém Peugeotu e-208 dojeli do Liberce, kde první etapa končila, zklamaní. „Špatně jsme odbočili. Tato chyba nás srazila na 6. místo, což nám sebralo elán. Bohemia ecorally je totiž naše srdeční záležitost. Právě na této soutěži jsme se závoděním začínali, považujeme ji tedy tak trochu za naši domácí,“ prozradil Kryštof Hájek.

Druhý den se ovšem karta obrátila. V sobotu dopoledne se totiž vedoucí posádka nevyvarovala chyby a následek špatného odbočení byl fatální: 3600 trestných bodů, tedy maximální počet! Lukáš s Adamem se tak se svým modrým Peugeotem e-208 propadli v žebříčku o několik příček dolů. Pomohlo jim však nové pravidlo, podle kterého se 7 nejméně úspěšných dílčích výsledků (neboli 2 %) škrtá. „V konečném důsledku jsme neklesli tak dramaticky, jak jsme čekali. Nové pravidlo zmírnilo dopad naší chyby a my jsme spadli na poměrně přijatelné čtvrté místo. Navíc jsme si v sobotu užili jízdu uzavřenými úseky. Jelo se rychleji, v průměru asi 70 km/h, a navíc zajímavou členitou trasou, což bylo příjemné zpestření,“ řekl Lukáš Dittrich.

Hájkovi naopak zvládli druhou etapu takřka bezchybně. Díky tomu se jim dařilo postupně se probojovávat na vyšší a vyšší příčky, což jim dodalo ztracený elán a vynahradilo páteční nezdar. Na konci dne se vypracovali až na průběžné druhé místo.

Třetí a poslední etapa odstartovala v neděli ráno. Na posádky čekal nejdelší úsek celého soutěžního víkendu končící v cíli ecorally v Mladé Boleslavi. Kryštof s Nikolou bojovali o nejcennější kovy, dokonce v průběhu třetí etapy atakovali nejvyšší pozici, nakonec dojeli na druhém místě. Také Lukáš s Adamem projevili mimořádnou odhodlanost a skvělé jezdecké umění a měli velkou šanci dostat se na stupně vítězů, nicméně o tuto šanci je připravily problémy s aplikací sloužící k navigaci. Nakonec se „modří“ museli spokojit se čtvrtým místem. Celkově však obě posádky dosáhly vynikajících umístění a značce Peugeot zajistily druhé místo v poháru výrobců.

Příštím závodem národního šampionátu v ecorally bude Agrotec ecorally v Hustopečích (28. – 29. července), kam by trikolora vozů e-208 měla opět dorazit v kompletní sestavě, a navíc doplněná o dva vozy, které vyšle generální partner značky Peugeot, společnost TotalEnergies.

Citace: Kryštof Hájek: „Z našeho umístění máme velkou radost. Chtěli jsme být na bedně, a to se nám povedlo! Ecorally Bohemia byla skvěle zorganizovaná, panovala tam úžasná přátelská atmosféra a uzavřené tratě byly příjemným bonusem oproti ostatním soutěžím. Líbila se nám i noční sekce, která byla tradičně krásná, ale náročná na soustředění, maximální pozornost a boj s únavou, i proto jsme zde ocenili Nupreme tyčinky od našeho nového partnera.“

Lukáš Dittrich: „Celkově se nám ecorally líbila. I s výsledkem jsme spokojení, zejména s ohledem na to, že pro Adama to byla v ecorally premiéra. Sestup z prvního místa, na které se nám podařilo v první etapě dostat, mě samozřejmě mrzel. Cílem pro nás bylo medailové umístění. Na druhou stranu je zřejmé, že konkurence se v ecorally hodně zlepšila a probojovat se do čela je opravdu náročné.“