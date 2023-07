Nová generace vozu Škoda Superb: Ještě prostornější, pohodlnější a plná zcela nových prvků

Škoda Auto představí čtvrtou generaci modelu Superb v listopadu 2023, tedy 90 let po uvedení historicky prvního modelu tohoto jména. Stejně jako předchozí generace kombinuje nový Superb výrazný design s vyspělou technikou. Nový vůz je bezpečnější a prostornější než kdykoli předtím a je připraven pokračovat v dlouholeté tradici modelů Superb značky Škoda. Superb bude k dispozici s třemi benzinovými motory, dvěma naftovými motory, dále ve verzi s plug-in hybridním pohonem, který nabídne delší dojezd na elektřinu a to přes 100 km. Poprvé se Superb představí také s mild-hybridní technologií. Výkonové spektrum agregátů sahá od 110 kW (150 k) do 195 kW (265 k). Tři zcela nové prvky dále rozšiřují seznam charakteristických Simply Clever prvků a jejich počet se zvyšuje na 28.

„Škoda Superb je již po desetiletí synonymem výjimečného komfortu, prostoru, nejmodernějších technologií a maximální bezpečnosti. Pro nadcházející generaci naší vlajkové lodi portfolia vozů se spalovacími motory jsme využili všech našich zkušeností, abychom všechny tyto vlastnosti ještě vylepšili. Nová čtvrtá generace modelu Škoda Superb dokonale doplní naše portfolio, které má pro každého zákazníka ten správný produkt. Zákazníci si také mohou vybrat z široké nabídky pohonných jednotek – ať už se jedná o plug-in hybridní verzi, některý z našich vysoce vyspělých a úsporných spalovacích motorů nebo, poprvé u modelu Superb, o mild-hybridní pohonnou jednotku, “ říká Klaus Zellmer, předseda představenstva společnosti Škoda Auto

„Nový Superb má vše, co je třeba k tomu, aby byl stejně úspěšný jako jeho předchozí generace. Bude k dispozici ve dvou karosářských verzích, z nichž obě nabídnou více vnitřního prostoru a místa nad hlavou. Kromě toho přinese nejmodernější bezpečnostní prvky a rozsáhlou nabídku asistenčních systémů. Tento vysoce atraktivní mix vlastností je důkazem velkých zkušeností našeho týmu technického vývoje, stejně jako skutečnost, že Škoda byla pověřena technickým vývojem jak nové generace modelu Škoda Superb, tak připravovaného modelu Volkswagen Passat,“ uvedl Johannes Neft, člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast Technického vývoje.

Moderní technologie a středová konzole bez voliče převodovky

Nový Superb, který brzy vstoupí do své čtvrté moderní generace, bude i nadále přesvědčovat emotivním designem, který byl dále vylepšen, a moderními technologiemi. Tento vůz je nyní ještě prostornější a zároveň bezpečnější než kdykoli předtím, a to díky deseti airbagům, mnoha asistenčním systémům a 28 Simply Clever prvkům. Superb navíc kombinuje vynikající spotřebu paliva se skvělým výkonem. Tři moderní a velmi úsporné benzinové motory, dva moderní naftové motory a nová verze s plug-in hybridním pohonem se zvýšeným dojezdem na elektřinu více než 100 km pokrývají výkonové spektrum od 110 kW (150 k) do 195 kW (265 k). Poprvé bude k dispozici i mild-hybridní pohonná jednotka. Všechny modely jsou standardně vybaveny automatickou převodovkou DSG. Jednou z klíčových úprav interiéru je volič převodovky nově umístěný na sloupku řízení pod volantem. Tím se uvolnilo místo na středové konzoli, což řidiči poskytne ještě větší pohodlí a další odkládací prostor.

Ještě vice Simply Clever prvků

Až 28 Simply Clever prvků zvyšuje komfort řidiče a spolujezdce v nové generaci modelu Superb. Některé z nich jsou ve vozech Škoda zcela nové: unikátní elektricky ovládaná roleta sloužící jako kryt zavazadlového prostoru ve voze Superb Combi, středová loketní opěrka pro zadní sedadla s integrovaným držákem tabletu a dvojitá odkládací kapsa na zadní straně předních sedadel, kam lze uložit dokumenty, časopisy nebo chytré telefony. Poprvé se v modelu Superb objevuje integrovaná nálevka ve víčku nádržky ostřikovačů čelního skla. Mimochodem, Škoda představila první z velmi široké nabídky Simply Clever prvků již v roce 2001, kdy uvedla na trh první novodobou generaci vozu Superb. Tehdy mezi ně patřily četné držáky nápojů v zadní loketní opěrce, na středové loketní opěrce a uvnitř přihrádky před spolujezdcem a premiérově také 12V zásuvka pro cestující na zadních sedadlech. Ikonický deštník ve dveřích řidiče a chytré háčky na zavazadla v zavazadlovém prostoru se ve vozech Škoda objevují dodnes.

Oblíbený zejména v Německu, České republice a Polsku

Obliba modelu Škoda Superb s každou generací stoupá. V letech 2001–2008 se prodalo celkem 137 000 vozů první novodobé generace. Druhá generace se vyráběla v letech 2008 až 2015 a jako první nabídla zákazníkům verzi kombi. Celkem bylo dodáno 618 000 vozů. Třetí generace, vyráběná od roku 2015, překonala v celkových prodejích všech generací modelu Superb hranici jednoho milionu vozů. Do konce května 2023 bylo zákazníkům dodáno 805 000 vozů třetí generace. Z údajů o prodejích v roce 2022 vyplývá, že nejvíce vozů Superb směřovalo do Německa, a to 14 300 kusů, což představuje 25 %, dále na domácí český trh, a to 6 900 vozů, což představuje 12 %, a do Polska (5 600 vozů, tj. 10 %). K dnešnímu dni bylo celosvětově prodáno více než 1 560 000 vozů Superb všech generací. Škoda Auto představí čtvrtou generaci modelu Superb v listopadu 2023. Nová generace se bude vyrábět ve slovenském závodě koncernu Volkswagen v Bratislavě, a to i nadále ve verzích liftback i kombi.

Škoda Superb 2024