Povinné ručení 2023 bude opět dražší. Můžete se bránit?

Povinné ručení zatím drží inflaci na uzdě

Přestože tu máme inflaci už pěknou řádku měsíců, v povinném ručení se zatím tolik neprojevila. Pojišťovny totiž zdražovaly doposud jen o cirka 6 – 7 %, procent, přestože se inflace již dlouho drží okolo dvaceti procent. Mluvčí Generali České pojišťovny Jan Marek již v první polovině roku 2022 odhadoval: „V cenách povinného ručení musíme zohlednit současnou inflaci. To znamená, že cena poroste minimálně o šest až sedm procent“.

Jak statistiky ukazují, jeho odhad se podařilo naplnit jen u samotného povinného ručení. Jeho cenu totiž poměrně pevně drží na uzdě konkurence mezi pojišťovnami, navíc podporovaná srovnávači cen a podmínek povinného ručení.

Dodržet cirka sedmiprocentní růst ceny se nepodařilo jen u kombinace povinného ručení s havarijním pojištěním: „Průměrná cena povinného ručení se pohybuje na úrovni pěti tisíc korun. Kombinace povinného ručení s havarijním pojištěním stojí v průměru 15,5 tisíce korun. Právě u této kombinace pozorujeme meziroční nárůst o deset procent,“ uvedl obchodní ředitel skupiny Partners Jan Brejl.

Pomalu, ale o to déle

Jenže, o co je propisování se inflace do cen povinného ručení pomalejší, o to déle bude pravděpodobně trvat. Rostoucí ceny se projevují nejvíce v nákladech, které pak pojišťovny mají s pojistným plněním v případě jakýchkoliv událostí spojených právě s povinným ručením.

Nové zdražování míří hlavně na rizikové řidiče a do malých měst

„Nejvíce se to samozřejmě projeví u rizikových skupin klientů,“ informoval ohledně plánovaného zdražování na rok 2023 mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa. Kdo jsou rizikoví klienti? Jedná se o ty pojištěnce, kteří často bourají. Ale též o mladé řidiče. Tady povinné ručení nezřídka dosáhne i na vyšší tisíce korun za jeden rok.

Specialitou povinného ručení bude v roce 2023 vyšší růst jeho cen na malých městech. Mnoho čtenářů by očekávalo zdražení zejména v Praze, kde je doprava nejhustší, ale opak je pravdou. Nyní plánují pojišťovny navyšovat ceny právě mimo Prahu. Jak ukazují již výše uvedené statistiky cen povinného ručení, i letos se nejvíce zdražovalo mimo Prahu, v průměru o 177 Kč.

Jak najít co nejvýhodnější povinné ručení a ubránit se přílišnému zdražování?

Využít můžete srovnávače a kalkulačky povinného ručení. Proč? Kalkulačka povinného ručení je šikovným pomocníkem, který vám během chviličky porovná podmínky a ceny pojišťoven u povinného ručení napříč trhem. Často vám může přinést i neveřejné nabídky, na které nemáte šanci narazit při manuálním vyhledávání na stránkách pojišťoven, a už vůbec ne na přepážce pojišťovny.

Za dalším zdražováním stojí nejen růst cen aut, ale i náhradních dílů, lidské práce nebo vyčíslení škod na životě a zdraví

Mnoho z nás napadne, že ceny povinného ručení se odvíjejí zejména od cen automobilů. Ale není tomu tak. Škody na autech (při totálním zničení auta) se na celém povinném ručení podílejí skoro nejméně. Havárie totiž dokáží vyvolat mnohem horší následky, než jen zničený vůz.

Nejvýznamnější složku tvoří odškodnění za újmu na zdraví, životě a na společenském uplatnění. A pak cena lidské práce (v servisu). Plošné zdražování se promítá i do nových cen náhradních dílů. A krize v mezinárodní v logistice pak ještě do čekacích dob na jejich dodání, což znova zvyšuje celkovou škodu hrazenou z povinného ručení.