Menu Zavřít

KVÍZ: Někdy se zdá, že odborníkem na vozy Škoda je každý Čech. Teď máte šanci to dokázat. Poznáte tyto modely?

Kvízy
Jakub Bartek
18.12.2025
Škoda 1000
Autor: Tiskový servis Škoda Auto

Škoda je v Česku naprostým fenoménem a někdy to vypadá, že odborníkem na tyto vozy je (alespoň v internetových diskuzích) úplně každý. Teď máte možnost to dokázat. Poznáte všechny vybrané vozy Škoda v našem kvízu jen podle výřezu fotky? 

Škodovku někdy měl snad úplně každý a zřejmě odtud také pramení nekonečná obliba modelů tuzemského výrobce, stejně jako bohaté diskuze nad nejrůznějšími i sebemenšími technickými detaily, které člověk může snadno dohledat na internetu. Odborníků na škodovky tu evidentně máme velké množství. Patříte mezi ně? Tak teď se můžete ukázat. 

Elektromobilistům nastávají krušné časy. Elektromobily v mrazu ztrácejí až 40 % dojezdu a nabíjí se velmi pomalu
Přečtěte si také:

Elektromobilistům nastávají krušné časy. Elektromobily v mrazu ztrácejí až 40 % dojezdu a nabíjí se velmi pomalu

V dalším kvízu jsme připravili deset výřezů fotografií různých modelů Škoda z různých časových období. Úkolem je správně uhádnout, jaký model je na té které fotce. 

Protože jsou všechny modely Škoda notoricky známé a protože jsme do kvízu nedali žádné chytáky, troufáme si tvrdit, že to tentokrát bude jenom jednoduchá formalita. Ale uvidíme, jak se vám bude dařit. S výsledkem se můžete pochlubit v diskuzi nebo také na svých sociálních sítích. Ať víme, kolik odborníků na škodovky tu máme. 

Zdroj: autorský text

Další kvízy

Zobrazit všechny

Témata:

Kontrolky v autě: Kdy jde jen o upozornění a kdy je nutné ihned zastavit?
ČLÁNEK