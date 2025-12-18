KVÍZ: Někdy se zdá, že odborníkem na vozy Škoda je každý Čech. Teď máte šanci to dokázat. Poznáte tyto modely?

Škodovku někdy měl snad úplně každý a zřejmě odtud také pramení nekonečná obliba modelů tuzemského výrobce, stejně jako bohaté diskuze nad nejrůznějšími i sebemenšími technickými detaily, které člověk může snadno dohledat na internetu. Odborníků na škodovky tu evidentně máme velké množství. Patříte mezi ně? Tak teď se můžete ukázat.
V dalším kvízu jsme připravili deset výřezů fotografií různých modelů Škoda z různých časových období. Úkolem je správně uhádnout, jaký model je na té které fotce.
Protože jsou všechny modely Škoda notoricky známé a protože jsme do kvízu nedali žádné chytáky, troufáme si tvrdit, že to tentokrát bude jenom jednoduchá formalita. Ale uvidíme, jak se vám bude dařit. S výsledkem se můžete pochlubit v diskuzi nebo také na svých sociálních sítích. Ať víme, kolik odborníků na škodovky tu máme.
Zdroj: autorský text