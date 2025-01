Kdo nezvládne kvíz základních dopravních značek za plný počet, ten by raději neměl řídit. Tak se ukažte

Stalo se takovým dobrým zvykem, že úterky u nás patří kvízům a v téhle nepsané tradici budeme pokračovat i v roce 2025. Dnes jsme si pro vás připravili kvíz, který nemá žádné chytáky a který by měl být pro všechny držitele řidičského průkazu, ale také pro všechny cyklisty nebo koloběžkáře, naprostou formalitou. Je to totiž kvíz zaměřený na základní dopravní značky.

Skoro by se chtělo říci, že kdo v tomto kvízu neodpoví na všechny otázky správně, ten by měl svůj dopravní prostředek odložit do té doby, dokud si všechno nedostuduje. Jak už jsme ale zmínili, nejde pouze o řidiče motorových vozidel, nýbrž také o ostatní účastníky silničního provozu. Protože znát jeho pravidla, jehož jsou značky nedílnou součástí, je naprosto klíčové.

Jako obvykle máte k dispozici deset otázek, u každé čtyři odpovědi a správná je vždy pouze jedna.

S výsledkem se pochlubte v diskuzi, na sociálních sítích nebo kdekoliv jinde. Ale tentokrát pouze v případě, že dáte deset z deseti. Tím, že neznáme základní dopravní značky, bychom se raději nechlubili.