Jak zabít koronavirus? Stačí zaparkovat auto na slunci, tvrdí vědci

Vědci z americké univerzity přišli s nápadem, jak bojovat proti koronaviru bez chemie

Stačí nechat věci, které chcete dezinfikovat, v autě na slunci. O zbytek se postará teplo

Při 65 stupních Celsia přežije virus v autě pouhých pět minut

Nechat psa nebo dítě v autě během letního dne je bezesporu nebezpečné. Záchranáři už řešili řadu úmrtí z přehřátí, i proto mohou strážníci v případě nouze rozbít okénko a zvíře nebo člověka zachránit. Skleníkový efekt, který v zaparkovaném voze na slunci nastává, teď ale může pomoci i s bojem proti koronaviru.

Američtí vědci z univerzity ve státě Georgia přišli s tím, že je možné třeba roušku, oblečení nebo další věci dezinfikovat právě uvnitř rozpáleného auta. Stačí je tam nechat dostatečně dlouho, a teplo koronavirus spolehlivě zabije.

Podle studie, kterou Univesity od Georgia zveřejnila, může už při venkovní teplotě 20 stupňů Celsia vystoupat teplota ve voze zaparkovaném na přímém slunci na 45 stupňů za pouhou hodinu. Při 27 stupních venku to už je přes 50 stupňů uvnitř.

Z dřívějšího zkoumání se ví, že koronavirus se udrží na některých površích (nerez, plast) při běžné teplotě 22 stupňů Celsia až tři dny. Teplota 55 stupňů jej už ale zabije za 20 minut, 65 stupňů pro virus znamená už jen pouhých pět minut k přežití.

„Pokud nosíme roušky při nakupování, je dobré mít dvě. Vždy si jednu vezměte na sebe a druhou nechte v rozpáleném autě na parkovišti. To by mělo pomoci,“ říká Travis Glenn, profesor ekologie a zdraví z University of Georgia.