Videodojmy: Svoje mouchy má, celkově je ale Passat Alltrack výborný. Škoda, že s motorem 2.0 BiTDI se brzy rozloučí

Do videodojmů jsme ale vzali tuhle konkrétní verzi hlavně proto, že Volkswagen ji má v testovací flotile s motorem 2.0 TDI bi-turbo o výkonu 240 koní. Tahle motorizace je automaticky spárovaná se sedmistupňovým automatem a a pohonem všech kol.

Biturbo diesel přidušený nejnovějšími emisními normami možná nejede tak prudce jako v době, kdy přišel na trh (bylo to právě v modelu Passat), ale oproti slabším 2.0 TDI pořád nabízí výrazně víc dynamiky. A teď máte navíc jednu z posledních šancí si ho pořídit, zanedlouho se z nabídky vytratí kvůli flotilovým limitům CO 2 , které na automobilky uvalila EU. Jak jsme psali už dřív, dotkne se to i Škody Kodiaq RS se stejným motorem.

Ale zpátky k Passatu. Přestože změny v ovládání, které přišly s faceliftem, jsou spíš k horšímu, podle všech měřítek je to výborné auto. Tedy v testované specifikaci. Problém je, že alespoň podle oficiálního ceníku se Passat docela prodraží. Alltrack 2.0 biTDI DSG 4Motion začíná na jeden a čtvrt milionu, testované auto bylo ještě o půl milionu dražší. A to je za Passat už fakt hodně peněz.

Aktualizace 18. 6. 2020: Ve videu zmiňujeme, že rychlost na tempomatu nelze jednoduše měnit po jednotkách km/h. Jde to, dělá se to tlačítky Set a Reset. Volkswagenu i divákům/čtenářům se omlouváme.