Videodojmy: Jeep Wrangler 2.2 CRD Rubicon

Wrangler je pořád mimořádně schopný offroad, který bezezbytku ctí tradice svých předků. Jen k tomu přidává prvky moderní doby, jako třeba lepší multimediální systém, více bezpečnostních asistentů a především lepší (nebo možná snesitelnější) jízdní vlastnosti při jízdě po silnici.

Protože ale o Wrangleru u nás vyjde také podrobný test, kde si budete moci přečíst veškeré detaily, ve videu jsme se více zaměřili na jinou specialitu tohoto vozu. I novou generaci totiž můžete do značné míry odstrojit. Demontovat lze přední i zadní část střechy, stejně jako dveře nebo v podstatě i čelní sklo. Co všechno to obnáší, to vám ukážou další naše videodojmy.