Jak moc je doopravdy praktické BMW M3 Touring? Naložili jsme ho až po střechu a vyrazili po okreskách na Lipno

BMW M3 Touring je mimořádně zajímavý stroj, který měli v Mnichově udělat už dávno. Spojení výkonného motoru s praktickou karoserií kombi má své velké kouzlo. Své o tom ví u Audi, kde nabízí expresní kombíky už řadu let. To samé platí o Mercedesu. V Mnichově ale sebrali odvahu až teď a naším úkolem je ověřit, jaký je výsledek v praxi.

Nejprve rychlá teorie: BMW M3 Touring je k dostání pouze ve výkonnější variantě „em-trojky“. To znamená, že vždy dostanete pohon všech kol, automatickou převodovku a výkon 510 koní. Protože je to plnotučný zástupce řady M, podvozek je ve srovnání s běžným BMW 3 Touring důkladně přepracovaný a karoserie dostala řadu výztuh. Stovka je minulostí během 3,6 s a maximální rychlost činí 280 km/h, pokud si připlatíte za příslušný paket. Cena začíná částkou 2,6 milionu, další příplatky ji mohou navýšit o stovky tisíc.

BMW M3 Touring dokáže zapůsobit na první pohled i v nenápadné černé. Rozšířené blatníky, obří koncovky výfuku a řadu dalších detailů zkrátka přehlédnout nejde Autor: Lukáš Dittrich

Je nejhezčí

Zpátky k té praxi BMW M3 Touring. Nemohu si pomoci, ale karoserie kombi mnichovskému expresu sluší snad ještě více než tradiční sedan nebo kupé. Vytažené blatníky, karoserie takříkajíc posazená na zadní nápravě a řada zajímavých detailů, to vše dělá z tohoto BMW opravdu krásné auto.

Jedním dechem je ale potřeba dodat, že třeba zrovna ty detaily byly u testovaného kusu často z programu M Performance, což jsou desítky a desítky tisíc navíc. Řeč je třeba o parádních zlatých kolech, masivním karbonovém difuzoru nebo karbonových křidýlkách za zadní nápravou. Dokonce i víčko nádrže bylo u tohoto auta karbonové. Já bych ještě přidal na střechu nějaký ten sportovně tvarovaný střešní box (samozřejmě karbonový) a bylo by to dokonalé!





Kolik se toho do něj vejde?

Ano, tohle je u BMW M3 Touring jedna z klíčových otázek. Kolik toho odveze a jak moc je doopravdy praktické? Základní objem zavazadelníku je 500 litrů, po sklopení zadních sedaček dostanete 1510 litrů. Pro srovnání, sedan má zavazadelník menší pouze o dvacet litrů, přepravu větších věcí ale u něj samozřejmě komplikuje malý vstupní otvor.

Kdybyste chtěli ještě o něco přesnější čísla, tak kufr M3 Touring je dlouhý 96 cm a v nejužším místě je široký 97 cm. Praktická je i schránka pod dnem, kam lze uklidit roletku zavazadelníku, zadní opěradla rozdělená na tři části nebo možnost sklápět opěradla pohodlně tlačítkem na boku zavazadelníku. Nechybí háčky nebo gumové lišty zasazené do jinak velmi pěkného čalounění zavazadelníku. To aby vám tašky a jiné předměty nejezdily sem a tam. Jistě, pokud vyzkoušíte prudký rozjezd, přilnavost těchto gumových pomůcek bude vysoce nedostatečná.

Pravda, není to úplně ideální, ale i delší a větší předměty se v BMW M3 Touring dají převážet. Jen se musíte smířit s tím, že příplatkové sedačky za asi 135 tisíc budou trochu v ohrožení Autor: Lukáš Dittrich

A co když přijdou opravdu velké věci?

Kombíky, to jsou přece auta určená pro delší cesty někam za zábavou, což často obnáší i převoz nějakého toho sportovního nádobíčka. M3 Touring je kombi, takže by mělo zvládnout i jízdu někam k vodě s vybavením pro windsurfing. Nebo ne?

Otázkou je, zda se do auta vejde především plovák, který v mém případě má 225 cm na délku a 85 cm na šířku. Je karbonový, takže s těmi příplatkovými karbonovými sedačky docela pěkně ladí (a kromě toho s BMW ladí i kvůli tomu, že podle údajů společnosti RRD, která ho vyrábí, má jít o nejrychlejší prkno na trhu). Uložit tenhle parádní surf do auta není problém, vejde se i do menších vozů než je současná generace řady 3, ale musíte ho strčit až na sedadlo spolujezdce. A tady nastává drobný problém.

Testovací M3 Touring dostala karbonové skořepiny, za které se připlácí 135 tisíc. Ty mají integrovanou opěrku, což nám na praktičnosti poněkud ubírá, protože nejde pořádně položit nějakou dlouhou věc až na sedadlo spolujezdce. Ani se standardními sedadly to zřejmě nebude o mnoho lepší, protože i ty mají integrovanou opěrku hlavy. Nějak se tam ten surf každopádně vešel, stejně jako plachty, stěžně a další podobné obvykle celkem neskladné věci.

I dlouhé věci se sem vejdou, ale raději ta parádní sedadla něčím zakryjte, ať nepřijdou k újmě Autor: Lukáš Dittrich

A to je dobře, protože mým záměrem bylo M3 hezky naložit a vyrazit na výlet na Lipno. Tentokrát to ovšem nebude přímou a nejrychlejší cestou, ale z Prahy až někam za Český Krumlov po okreskách.

Je až příliš rychlý

S BMW M3 jsem měl tu čest už několikrát, takže mi bylo předem jasné, že i kombík bude rychlý jak čert. Šestiválec má elánu na rozdávání a díky poměrně velkým možnostem různých nastavení lze měnit charakter auta z docela civilního na okruhovou bestii. Problémem je ale velikost vozu a paradoxně i rychlost. Na okresky jsem vyrážel natěšený, jenže jsem si je ve finále až tolik neužil. M3 Touring je naprosto suverénní a s dokonale ledovým klidem dokáže jet po menších klikatých cestách tempem, o kterém se raději blíže rozepisovat nebudeme.

Je to precizní raketa, která ale svou rychlost rozdává možná snad až moc snadno. Oproti kupé a sedanu je ovšem Touring možná přece jen zábavnější, protože více zatížená zadní náprava má větší a přirozenější tendenci přejít do přetáčivého smyku. Ne, nemusíte si rovnou vypínat stabilizaci, v režimu MDM si užijte spoustu zábavy pod odborným dohledem elektroniky, která vám menší efektní výjezdy ze zatáček dovolí. Pokud chcete více, najdete i v kombi obvyklé pomůcky jako možnost odpojit pohon přední nápravy nebo si nechat změřit délku driftu.

Nejkrásnější pohled na svět je zpoza volantu BMW M3 Touring poté, co jste právě zdolali po okreskách přes 150 km a za poslední zatáčkou čeká Lipno, kde si budete užívat vodní radovánky. Abyste večer za ten stejný volant usedli znovu a jeli zpět Autor: Lukáš Dittrich

Po okreskové cestě z Prahy na jih se také ukázal ve velmi dobrém světle podvozek. Je tuhý, ale pořád je schopný zvládat i větší nerovnosti. Spotřeba při podobném stylu jízdy samozřejmě atakuje dvacetilitrovou hranici, ale dynamika, zvuk a precizní řízení vám to bezpečně vynahradí.

Tento druh zábavy dokáže účinně překazit snad jen stavební omezení. Na nějakých 160 km trasy jsem potkal tři úplné uzavírky a jednou byla objížďka okořeněná dalším stavebním omezením. No co, musíme to opravit.

Přitahuje pozornost a umí jezdit i za málo

Můžete si říkat, že novinářský exemplář byl celý černý, takže byl vlastně docela nenápadný. V černé se ty radikální tvary karoserie docela ztrácí, ale nenechte se mýlit. Jakmile jsem u Lipna auto zaparkoval, trvalo to asi tak šest sekund, než se dostavil první zvědavec. M3 Touring budí pozornost a je úplně jedno, jakou barvu zvolíte. Jedni žasli nad tím, že vůbec M3 existuje s karoserií kombi, jiní valili oči, když jsem z toho začal tahat všechny ty neopreny, plachty a další harampádí. Ano, ve finále se dovnitř toho vejde docela dost. Jen to působí poněkud nepatřičně.





Ve světě windsurfingu platí jedno pravidlo – čas na vodě utíká příšerně rychle. Člověk má pocit, že sotva vyrazil na vodu a najednou zjistí, že uplynuly čtyři hodiny a pomalu by měl začít zase balit. Za běžných okolností je to otrava, ale když víte, že po létání na vodě vás čeká ještě dvouhodinová cesta v autě, které umožňuje moc pěkné létání po silnici, pak se balí přece jen o něco snáze.

Na podobné výlety je BMW M3 Touring škoda. Když nic jiného, u vody se motá spousta lidí, kteří auto okukují, každý druhý v ruce nese nějaké kempovací nebo jiné harampádí, zkrátka k odřeninám není příliš daleko. Ale když na to přijde, tak i takovou věc nový Touring zvládne, což z něj dělá velmi univerzální auto Autor: Lukáš Dittrich

Zpět do Prahy jsem ale v rámci testu už nejel sportovně, nýbrž naopak vysoce civilizovaně. Protože součástí praktického využití auta jsou přece i úplně obyčejné cesty z bodu A do bodu B. Kromě toho byl hustý sobotní prázdninový provoz, takže jinak než s provozem vlastně ani jet nešlo. Na dálnici 130 km/h, na zbytku silnice číslo 3 chvílemi 90 km/h, občas méně, občas poskakování v kolně. Výsledná spotřeba? 8,3 l/100 km. M3 Touring v tomto režimu ztichne a nebýt těch brutálně tvarovaných skořepin, skoro byste zapomněli, jaký dynamit je pod plynem.

Dokonalý univerzál

Emková BMW se uměla přetvařovat vždy. Alespoň pokud jde o dobu posledních nějakých patnácti let, kdy se mi různé tyto modely různých generací dostaly do rukou. BMW M3 Touring ale tuhle vlastnost posouvá ještě o něco dále, protože kromě všeho jiného ještě navíc odveze i nějaké ty větší předměty. Jasně, je to poněkud drahý stěhovák, ale když na to přijde, stěhovák to pořád je.

Takže: Pokud hledáte auto, se kterým budete na okreskách i na dálnicích patřit mezi ty úplně nejrychlejší, se kterým budete za hvězdy i na závodním okruhu, se kterým lze driftovat a ničit pneumatiky na počkání, ale jehož skutečný potenciál nemá na první pohled manželka rozpoznat ani podle účtů za benzin z rodinné dovolené, ani podle horšího jízdního komfortu, tohle je skoro úplně ideální kandidát. BMW M3 Touring je bez debat auto mnoha, často velmi rozdílných, tváří.

+ Extrémní rychlost, zábavný podvozek, široké možnosti nastavení, nízká spotřeba při klidné jízdě, celkem praktický interiér, design - Ty závodní sedačky si dobře rozmyslete, výfuk by mohl být i zvučnější, hmotnost atakující dvě tuny