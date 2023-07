Test BMW i4 eDrive35: Základní bavorská elektrická „žehlička“ s několika „ale“

Fastback s velkými pátými dveřmi založený na Gran Coupé řady 4 má menší baterii než obě další verze eDrive40 a M50, a stejně jako „čtyřicítka“ má jen jeden elektromotor a poháněná zadní kola. Z této trojice je tedy suverénně nejlehčí. S pohotovostní hmotností 2065 kg má o 60 kg méně než zadokolka i4 eDrive40 s větší baterií a oproti top verzi i4 M50 je rozdíl dokonce plných 225 kg. A to je již dost znát. Zatímco u top verze tu nadváhu jasně cítíte, u základní verze již méně.

Vůz je hodně nízký, při nastupování si musíte dát pozor na hlavu. Dveře jsou bezrámové, což bude komplikovat užívání během zimy. Trochu je třeba zvyknout si na ovládání zapuštěných klik dveří.

Dotykový multimediální systém na širokém zakřiveném displeji má dobrou ergonomii, do menu středového displeje ale musíte kvůli každé maličkosti. Autor: Vladimír Löbl

V kabině se sedí hodně nízko. Sportovní přední sedadla poskytují tělu dobrou oporu, při delší jízdě ale již trochu vadí jejich poměrně tvrdé výztuhy. Na zadních sedadlech panuje poměrně stísněný pocit. Rodinným autem BMW i4 tedy není, ale to zřejmě bude každému jasné na první pohled.

Zavazadelník má ovšem solidní objem 470 litrů. Pro kabely je místo pod podlahou, při plném zavazadelníku je k nim tedy horší přístup. Ideálem je v těchto případech druhý prostor pod přední kapotou. Přestože model i4 eDrive35 má elektromotor jen vzadu, frunk na rozdíl od Tesly Model 3 zde budete hledat marně.

Ovládání systému iDrive a nový dotykový multimediální systém na širokém zakřiveném displeji mají vynikající ergonomii. Velkým displejovým orgiím rychle podlehnete, do menu středového displeje ale musíte kvůli každé maličkosti. Určitě si budete pochvalovat také head-up displej.

Nevýhody společného základu

BMW i4 je vytříbené a velice tiché auto s kvalitním zpracováním. Že je odvozené od spalovacích verzí poznáte nejen podle velké hlavice páky voliče převodovky, ale zejména podle poměrně výrazného tunelu vzadu. Ten u čistokrevných elektromobilů nenajdete. A vpředu je tunel možná až zbytečně široký.

Elektromotor poskytuje výkon 286 koní a točivý moment 400 Nm. Z klidu na stovku auto zrychlí během šesti sekund. Jízda je tedy dostatečně dynamická. Trakční akumulátor disponuje využitelnou kapacitou 67 kWh a deklarovaný dojezd je 406 až 482 km, zatímco top verze M50 zvládne v ideálním případě 416 až 521. Kdo chce jezdit delší „štreky“ bez nutnosti častěji nabíjet, ten možná sáhne po střední variantě eDrive40 s „papírovým“ dojezdem až 590 km. V reálných podmínkách je to ve všech případech kvůli teplotě či rychlosti většinou o dost méně.

V případě eDrive35 to reálně vychází tak na 350 km, přičemž spotřeba se ve smíšeném provozu pohybuje okolo 19 kWh/100 km. V základu umí BMW i4 nabíjet výkonem 180 kW. Z wallboxu to trvá o něco více než sedm hodin, DC nabíjení na 80 % kapacity vychází u odpovídající nabíječky na půl hodiny.

BMW i4 nenabízí možnost nastavování rekuperace prostřednictvím pádel na volantu, jak to umí elektromobily jiných značek. Maximálně můžete voličem převodovky přepnout do režimu „B“, v němž má auto v podstatě jednopedálové ovládání a rekuperuje nejvíc, jak to jde. Také adaptivní rekuperace může být poměrně silná.

BMW má pro své zákazníky speciální kartu, která umožňuje dobíjení u různých poskytovatelů v celé Evropě s jednotným souhrnným měsíčním vyúčtováním. Autor: Vladimír Löbl

Nejlevnější, ale ne nejvýhodnější

Model i4 eDrive35 jezdí přesně tak, jak byste očekávali od elektrické alternativy Gran Coupé řady 4. Může se pochlubit skvělou ovladatelností, citem v řízení a celkově dobrým vyvážením. Na silnici je BMW i4 suverénní, výborně sedí a nenaklání se ani v ostřejších zatáčkách. Za jeho volantem si lze užít na poměry elektromobilů hodně zábavy. Navzdory solidní dynamice se navíc neztratil ani komfort. Volitelný M podvozek ale radši vynechte, protože by zbytečně přitvrdil již tak tužší odpružení.

I po razantním zlevnění Tesly Model 3 je elektrický bavorák na poměry aut tohoto ražení výhodnou koupí. Nejlevnější provedení BMW i4 pořídíte za 1 352 000 Kč. To je o něco více než co stojí po slevě Tesla Model 3, ale z hlediska kvality materiálů a úrovně zpracování bavorský model nabídne více. Pokud si přepočítáte cenu eDrive35 oproti provedení eDrive40, vyjde po „kalorické“ stránce o něco méně výhodně. V absolutní částce ale samozřejmě ušetříte. Těch 145 000 Kč pak můžete utratit za některý z příplatkových prvků. Kdo ale chce co nejdelší dojezd, ten by měl asi spíše zvolit „čtyřicítku“.

+ Zrychlení v přímce, jízdní dynamika, solidní dojezd, elektromotory s buzením proudu nepotřebují permanentní magnety, provedení infotainmentu, praktický zavazadelník, solidní cena - Adaptivní rekuperace je občas moc silná, prostor na zadních sedadlech, středový tunel vzadu, postrádá frunk, ovládání klik dveří, při přepočtu ceny za kWh baterie vychází dráž než model eDrive40