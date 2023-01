Test BMW 330e xDrive Touring: „Poloelektromobil“ z Mnichova dokáže létat po dálnicích i tiše plout ulicemi

Plug-in hybridy jsou v dnešním přechodném období považovány za ideální kompromis mezi světy aut se spalovacími motory a elektromobily. Výhodou tohoto řešení je ve srovnání s full-hybridy větší kombinovaný výkon a možnost bezemisního pohonu na několik desítek kilometrů nejen ve městě. Oproti elektromobilu navíc plug-in hybrid pořídíte o statisíce korun levněji a když zrovna nemáte čas dobíjet, tak jezdíte na klasické palivo. Je tu ale i celá řada negativ.

Silný tandem pod kapotou

Opět jsme se o tom všem přesvědčili za volantem BMW 330e xDrive Touring, které v loňském roce prošlo dílčí modernizací. Tento „zástrčkový hybrid“ je vrcholným provedením nabídky řady 3, samozřejmě pokud nepočítáme verze M. Stejně jako u většího hybridu řady 5 je plug-in hybrid 330e k dispozici jak ve čtyřdveřovém sedanu, tak v praktičtější podobě kombi. Na výběr je také mezi tradičním pohonem zadních kol BMW nebo uspořádáním pohonu všech čtyř kol xDrive.

K mání je i slabší verze 320e s výkonem 150 kW, ale testovaná varianta 330e xDrive jich nabízí ještě o 65 více. S „kabelovou trojkou“ jste zásluhou plynulého masivního zátahu elektromotoru králem semaforů. Na stovce je za 5,9 sekundy. Pod kapotou máte přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec s výkonem 135 kW a 80kW elektromotor, který je integrovaný do osmistupňové automatické převodovky. Kombinovaný výkon je výtečných 215 kW, z čehož 30 kW je k dispozici v krátkých dávkách pod dobu 10 sekund pomocí funkce nazvané „XtraBoost“ v režimu Hybrid. Maximálka je 230 km/h, ale pouze pokud nejedete v čistě elektrickém režimu. V něm je totiž omezena na 140 km/h.

Plug-in hybrid BMW 330e je k dispozici jak ve čtyřdveřovém sedanu, tak v praktičtější podobě kombi Autor: Lukáš Dittrich

BMW 330e xDrive je rychlé na silnici, ale poměrně pomalé při nabíjení. Baterie se z domácího wallboxu dobije do plna za tři a půl hodiny. Dobíjet je totiž možné maximálně výkonem jen 3,7 kW. Z běžné domácí sítě je to pak přibližně 6 hodin. Na veřejných stanicích je velmi praktickou věcí možnost využít nabíjecí službu BMW Charging s jednou kartou, se kterou lze aktivovat čtvrt milionu dobíječek po celé Evropě, platit jednotnou cenu a jen si na konci měsíce nechat strhnout příslušnou částku z bankovního účtu.

Podobně jako u elektromobilů nechybí aplikace, která umožňuje naplánovat nabíjení nebo aktivovat předehřátí/vychlazení vozu před cestou, když je stále zapojeno. Adaptivní režim jízdy využívá data navigační trasy k automatickému přepnutí do elektrického režimu. Vůz se ve výchozím nastavení přepne do hybridního režimu, ve kterém pojede na elektřinu, kde může, dokud se jeho trakční baterie nevybije. BMW uvádí dojezd přes 50 km, podle WLTP dokonce až 58 km. Toho ale v praxi dosáhnete jen těžko i za ideálních podmínek. V zimních měsících to je jen okolo 34 km. Akční rádius na poměrně malou palivovou nádrž 40 litrů také není nějak hvězdný.

Většina dalších verzí totiž disponuje 59litrovou nádrží. Pokud se jedná o dojezd, tak má toto BMW silnou konkurenci v plug-in hybridním Mercedesu C 300 e, který dokáže ujet na elektřinu zhruba jednou tolik. Podle normy WLTP je jeho dojezd na elektřinu 110 kilometrů. V praxi přes 80 km. A to je hodně velký rozdíl. Má totiž jednou tak výkonnou trakční baterii, a umožňuje rychlejší nabíjení, a to výkonem až 55 kW.

Spotřeba u plug-in hybridu je silně závislá na tom, jak často dobíjíte. Pokud byste tak činili skutečně každých 100 km, dostali byste se u BMW 330e xDrive Touring na hodnoty do 2,0 l/100 km. Na to ale většinou nemáte příležitost a čas. U veřejné dobíječky ale trvá dobití do plna jen cca 2,5 hodiny. Dlouhodobý průměr testovaného vozu byl 7,1 l/100 km.

My jsme se pohybovali o dvě deci výše. Na dálnici s vybitou baterií se spotřeba dokáže držet lehce nad 8 l/100. Na okreskách ale můžete jezdit v pohodě i s průměrem okolo 6 litrů. Spotřeba elektřiny samozřejmě závisí nejen na počasí, ale také na profilu trasy a způsobu jízdy. Obvykle se pohybuje někde 17 až 21 kWh na sto kilometrů. Efektivitě jízdy přispívají nízké jízdní odpory. Míru rekuperace si ale sami nemůžete plynule nastavovat tak, jako u některých elektromobilů.

V modernizované verzi má model 330e propojené displeje přístrojového štítu a infotainmentu jako čistě elektrické vozy, a místo páky voliče jen prostorově úspornější posuvný přepínač Autor: Lukáš Dittrich

Jízda na úrovni

Za většiny jízdních situaci se „kabelové“ BMW chová jako běžné auto. Sladění celého pohonného ústrojí je harmonické a samočinná převodovka řadí plynule. Na silnici se navíc 330e xDrive chová velmi jistě a dobrý pocit vzbuzuje i přesné řízení. Ovladatelnost dobíjecího hybridu je přes vysokou hmotnost téměř 2 tuny velmi dobrá. Li-Ion baterie s využitelnou kapacitou 11,2 kWh ale znamená zátěž zhruba 80 kg.

Podobně, jako u jiných elektrifikovaných modelů, vám ale občas neujde trochu jiný pocit na brzdovém pedálu, ale nejedná se o nic nepříjemného. Při rozjíždění je auto agilní, avšak v zatáčkách je cítit jeho vyšší hmotnost. Čtyřkolky od BMW byly vždy trochu tupější než zadokolky, ale v tomto případě to zase tak znát není. Podílí se na tom i umístění baterie v zadní části auta.

Díky zástavbě baterie se zmenšila nejen palivová nádrž na 40 l, ale o 90 litrů i objem zavazadlového prostoru na výsledných 410 litrů Autor: Lukáš Dittrich

Prostor pro cestující na zadních sedadlech je poměrně velkorysý. Řada 3 nikdy nebyla přímo rodinnou volbou, ale v této generaci je místa dost i pro dospělé. Všichni, kromě těch úplně nejvyšších, zde najdou prostor a pohodlí také při cestování na dlouhé vzdálenosti.

Díky zástavbě baterie se zmenšila nejen palivová nádrž na 40 l, ale o 90 litrů i objem zavazadlového prostoru na výsledných 410 litrů. Jedná se ale o úbytek prostoru pod podlahou. I v dobíjecí verzi ale pod ní nechybí drobný prostor, který je určený pro uložení dvojice dobíjecích kabelů. Prostor v zádi má pravidelný tvar, opěradla zadních sedadel jsou dělená v poměru 40:20:40 a navíc nechybí ani samostatně výklopné zadní okno v pátých dveřích, které usnadní nakládání ve stísněných prostorách.

Nově displeje jako u elektromobilu

V poslední modernizované verzi má model 330e propojené displeje přístrojového štítu a infotainmentu jako čistě elektrické vozy, a místo páky voliče jen prostorově úspornější posuvný přepínač. Plug-in hybrid má štědřejší nabídku infotainmentu než 330i nebo 330d. Zatímco nižší úrovně výbavy těchto dvou derivátů mají menší systémy, model 330e přichází s plnohodnotným infotainmentem BMW Live Cockpit Professional s operačním systémem 8, který disponuje propojenými obrazovkami s vysokým rozlišením a potěší rychlými reakcemi.

Zorientovat se v celém systému a využít všechny možnosti ale chvilku trvá. A to i přesto, že je vše logicky uspořádané. Nově se však musíte více vydávat do menu infotainmentu i při ovládání klimatizace. Co lze určitě doporučit, je velký head-up displej s větším rozsahem zobrazovaných údajů.

Plug-in hybridy jsou v případě BMW řady 3 alternativou dieselovým verzím i z hlediska ceny. Základní cena BMW 330e xDrive Touring je 1 519 700 Kč, což je o 18 000 Kč méně než u nejsilnějšího dieselu 330d xDrive. Pokud hledáte prémiové rodinné kombi střední třídy za příznivější peníz, pak ale dávají mnohem větší smysl níže postavené verze. Nejlépe dobíjecí hybrid využije ten, kdo jezdí často po městě a má možnost auto snadno dobíjet doma, popř. i v zaměstnání. I pokud z nějakého důvodu nedobíjí, funguje systém jako klasický hybrid, který mnohem lépe hospodaří s energií než klasická spalovací verze. Vše záleží na konkrétních potřebách a způsobu používání.

Přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec s výkonem 135 kW a 80kW elektromotor zajišťují akceleraci na stovku pod 6 s Autor: Lukáš Dittrich

Význam dobíjecí hybridy mají, jen pokud je pravidelně dobíjíte, jinak zbytečně platíte za těžkou baterii, kterou navíc stále vláčíte s sebou. Pro toho, kdo se chce chovat ekologicky ve městě a neomezovat se přitom dojezdem elektromobilů, je ale plug-in hybrid ideálním řešením, neboť nejste odkázáni jen na nabíjecí stanice, které mnohdy na své trase nemáte, nebo jsou zrovna obsazené.

U nás, kde jsou jedinými benefity elektrické značky, osvobození od dálniční známky a v případě podnikatelů i placení silniční daně, je ale k pořízení dobíjecího hybridu potřeba i určité přesvědčení, že přispíváte ke zlepšení světa. Pro ty, kdo jsou toho názoru, že je to jen chiméra a alibismus, je asi nadále lepší volbou diesel.

+ Sladění obou motorů, použité materiály a kvalita zpracování, moderní přístrojové vybavení, komunikativní řízení, jisté jízdní vlastnosti, solidní spotřeba, kvalita zpracování - V porovnání s konkurencí malý elektrický dojezd, menší zavazadelník a palivová nádrž než u klasických verzí, ovládání ventilace přes infotainment, pomalejší nabíjení, vyšší cena