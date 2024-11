Tesla kašle na údržbu a prezentuje to jako výhodu. Mezitím německý TÜV Report označuje Model 3 za nejhorší elektromobil, kvůli údržbě

Německý TÜV Report každoročně hodnotní spolehlivost automobilů na základě dat z tamních technických kontrol. Ten sleduje procento vozů, u kterých byly nalezeny závady právě při technické prohlídce. Zajímavé je, že v nejnovějším vydání už bylo k dispozici dostatek dat pro samostatné hodnocení také elektromobilů.

Jako nejhorší z nich vyšla Tesla Model 3. Ta dokazuje, že ona pověstná technická nenáročnost bateriových vozů se tak úplně nezakládá na pravdě.

Problémem je špatná údržba a vysoká hmotnost

Odborníci popisují v případě Tesly dva problémy. Tím prvním je absence servisních prohlídek, kdy auta v podstatě nemusí jezdit do servisu na rozdíl od konvenčních značek. Teslisté to prezentují jako velkou výhodu, ale evidentně to má své stinné stránky.





Tesly měly například problémy se světly nebo se slabými brzdami, které kvůli využívání rekuperace reznou. Velké opotřebení pak vykazují díly podvozku a zavěšení. Tohle se ale týká všech elektromobilů a důvodem není nic jiného než jejich obecně vysoká hmotnost.

Právě kvůli podvozku v kombinaci s rozsáhlou elektronikou elektromobilů TÜV Report uvádí, že jednoduchost elektromobilů z pohledu servisu je výhodou pouze u elektromotoru. Obecně ze statistik vyplývá, že bateriová auta oproti těm konvenčním na tom minimálně pro tuto chvíli nejsou servisně nijak lépe. Ale na druhou stranu na tom nejsou ale o nic hůř.

Pokud se podíváme na elektromobily samotné, pak právě Tesla Model 3 vyšla jako suverénně nejhorší. Ve skupině automobilů starých maximálně tři roky byly zjištěny závady u 14,2 % vozů. Ve skupině vozů starých do pěti let to bylo dokonce 19,7 %. To jsou nejhorší výsledky nejen mezi elektromobily, ale mezi všemi automobily vůbec. Nejlepším elektromobilem byl VW e-Golf.

Naopak nejlepší ve skupině všech automobilů stáří do tří let byla Honda Jazz (2,4 %), VW Golf Sportsvan (2,5 %) a Audi Q2 (2,6 %). Ve skupině stáří do pěti let to pak bylo Porsche 911 (3,1 %), VW Golf Sportsvan (3,6 %) a VW T-Roc (4,0 %).

Zdroj: TÜV Report