Srovnávací test všech Škodovek řady RS ukázal, která z nich zrychluje nejlépe. Historicky nejrychlejší Škoda ale chyběla

Britský magazín Carwow se dlouhodobě baví tím, že natáčí videa, ve kterých porovnává zrychlení nejrůznějších automobilů. Nejnovější příspěvek na toto téma bude zajímavý především pro tuzemské fanoušky značky Škoda, protože srovnává úplně všechny modely řady RS napříč generacemi.

Teoreticky by měl být hlavním favoritem nový Enyaq v provedení RS, protože jde o historicky nejvýkonnější auto, jaké kdy Škoda nabízela. Jenže vůz to je také velmi těžký a jak známo, elektromobily obvykle s rostoucí rychlostí ztrácejí svůj elán. To nakonec také britské video potvrzuje. Nejvýkonnější Enyaq všem na startu ujede, ale benzinové Octavie ho pak zase dojedou a těsně před cílovou čárou na metě 1/4 míle i předjedou.

Video je nutné brát s rezervou, protože ne všechny Škodovy v tomto testu mají automatickou převodovku. S manuálním řazením pak hodně záleží na tom, jak se řidiči povede rozjezd a jak rychle dokáže řadit.

Nejrychlejší Škoda chyběla

Paradoxem Škodovky je skutečnost, že ten historicky opravdu nejrychlejší model nikdy nebyl do řady RS zařazen. Dvoulitrový policejní Superb by v tomto testu všechny přítomné Škody naprosto suverénně porazil. Má výkon 280 koní, pohon všech kol, systém Launch Control a je podstatně lehčí než elektrický Enyaq.

Vyjádřeno řečí čísel, v britském testu nejrychlejší Octavia RS předchozí generace zvládla sprint na čtvrt míle za 15 sekund a Enyaq RS za 15,1 s, z našich měření víme, že Superb 2.0 TSI zvládne akceleraci na stejnou vzdálenost za přibližně 13,5 sekundy.

Na britské video se můžete podívat níže: