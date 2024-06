Srovnávací test Škoda Kamiq 1.0 TSI vs. Škoda Scala 1.0 TSI: podélně, či kolmo?

Plusy

Kamiq: pohodlné nastupování, výhled ve městě, velká světlá výška, dobrá spotřeba

Scala: jízdní komfort, vnitřní prostor, design, tichý a úsporný motor

Minusy

Kamiq: méně komfortní podvozek a citlivé řízení, menší zavazadelník, design

Scala: nižší užitečná hmotnost, nižší interiér, méně pohodlné nastupování

Vyšší Kamiq s větším průměrem kol tak jede při stejných otáčkách trochu rychleji. Tím ale paradoxy nekončí. Kamiq je totiž lehčí a cenový odskok od Scaly je menší než u konkurence; činí 10 000–24 000 Kč podle linie.

Oba modely mají výbavu rozdělenou do stejných linií, až na detaily shodně specifikovaných. Téměř se neliší ani nabídka příplatků, a to za identické, překvapivě nízké ceny. V ceníku není znát, že Kamiq má spíše SUV ambice. Do detailů se shoduje i ovládání. Lze si tedy vybírat čistě na základě preferencí.





Kamiq se na svou velmi solidní světlou výšku 188 mm dostal úpravami podvozku, které také vytvořily největší rozdíly mezi oběma vozy. Konkrétně dostal delší pružiny i tlumiče, tužší přední stabilizátor i zadní zkrutnou příčku. K tomu těžší kola s větším průměrem a je jasné, že boj s vyšším těžištěm stál část komfortu. To se také v praxi potvrdilo; zatímco Scala i na největších osmnáctkách ukázkově hladí nerovnosti a je příjemně plavná, Kamiq je šlakovitější, zejména v příčném směru.

Rovněž odhlučnění podvozku má Scala lepší. Řízení s levným posilovačem na sloupku sice není ani v jednom případě ukázkově citlivé, avšak Scala s jeho odlišnou charakteristikou čte silnici přece jen o kus lépe. Nutno dodat, že jízdní vlastnosti jsou v obou případech suverénní, ovšem Scala přidává pořádný kus komfortu navíc.

Karbonový dekor je spolu se sportovními sedadly součástí linie Monte Carlo

Za dvouzónovou automatickou klimatizaci doplatíte 11 900 Kč, pro vyšší dvě linie je v ceně

Do projevu motoru nejvíc promluvila větší kola Kamiqu. Ač se papírová dynamika ani spotřeba příliš neliší, Scala se vytáčí o poznání ochotněji a má navrch v pružném zrychlení. V obou případech je však silnější 1.0 TSI dostačujícím pohonem, přinejmenším s prázdným vozem. Bonusem je nejpřesnější a nejlehčí řazení ze všech koncernových manuálů.

Spotřeba zpočátku kolísala v citelný neprospěch Kamiqu; když jsme si však s kolegou Stehlíkem zvykli na jiný styl, ustálil se výsledný průměr z třetinového mixu dálnice, okresek a města na hodnotách 5,2 a 5,3 l/100 km při klidné jízdě. Obě mimochodem přesně odpovídají normovaným spotřebám dle WLTP.

Větší rozdíly vykazují praktické kvality obou vozů. Zatímco nastupování je mnohem pohodlnější do Kamiqu, a to je také jeho hlavní výhoda, se zavazadly je to právě naopak. Scala skýtá nadprůměrný prostor, dostatečnou podchozí výšku i pohodlný přístup skloněným zadním čelem. K tomu nízkou nakládací hranu, místo pro rezervu a nabídku variabilních doplňků (viz popisek u fotky) Kamiq je o 10 cm kratší a projevilo se to právě v kufru.

VIDEO: Škoda Kamiq vs Škoda Scala

Zdroj: YouTube

Jeho základní objem 400 l sice není špatný, ale omezené rozměry a vyšší nakládací hrana i menší vstupní otvor jeho využitelnost limitují. Prostor pro čtyři dospělé je však v obou případech zcela dostatečný s tím, že Kamiq s vyšší kabinou triumfuje místem nad hlavou a většími bočními okny, Scala zase nabízí delší zadní sedák.

Litrový zážehový tříválec se už brzy stane nejúspornějším motorem, diesel totiž v nejbližší době bez náhrady vypadne z nabídky obou modelů

Posez v Kamiqu, proti Scale vyšší o 39 mm, nabízí lepší výhled z vozu, avšak zkomplikoval parkování. Parkovací kamera je nutností

Ovládání obou vozů je zcela identické a z našich předchozích testů jej už znáte, takže jen telegraficky: Úbytek tlačítek sice nepostoupil zatím tak daleko jako u nové Octavie, avšak třeba ovládání jednozónové klimatizace je kvůli tomu komplikovanější. Kdo si rád nastavuje směřování vyfukovaného vzduchu, musí do dotykového menu.

Nízkonákladové provedení celého vozu se bohužel projevilo v infozábavním systému. Především navigace reaguje pomalu a zvuk reproduktorů znalce rozhodně nepotěší. Zklamal také zisk antény, kdo poslouchá DAB, bude na našem, zatím řídce pokrytém území bez signálu častěji než v jiných vozech.

Světlá výška není jediným důvodem, proč je Kamiq vyšší. Má i vyšší samotnou karoserii a uvnitř nabízí více místa pro hlavy posádky

Z čistě praktického hlediska jasně vítězí Scala. Je pohodlnější, úspornější, s větším kufrem a nižší cenou. Rovněž mnohem lépe vypadá. Kamiq nabízí lepší výhled a pohodlnější nastupování plus SUV styl. Pokud vám to stačí, chybu neuděláte. Ale verdikt je jasný.

Kamiq sice uveze o 50 kg více, avšak o 67 litrů menší, kratší prostor pro zavazadla tuto výhodu relativizuje. Zatímco o 4 cm vyšší nakládací hrana je maličkostí, kolmější, a tudíž hůře přístupný nakládací otvor už nikoliv. Variabilitu vylepšuje dvojitá podlaha za 3400 Kč. Za dojezdovou úzkou či širokou neplnohodnotnou rezervu vždy doplatíte 3000 Kč, vejde se do prostoru pod druhým dnem. Za 1950 Kč lze získat do roviny sklopné spolujezdcovo sedadlo, avšak jen v nižších liniích.





Scala nabízí podle tradice velkorysý zavazadelník, objemově se vyrovná některých kombíkům. Při jeho plnění je však třeba hlídat jen průměrnou užitečnou hmotnost. Limitem je také o něco nižší strop vůči podlaze. Dovolenou však rodina, na rozdíl od Kamiqu, takto zvládne. Variabilní doplňky jsou stejné a stejně drahé jako pro Kamiq, na fotografii chybí dvojitá podlaha. Místa vzadu je na šířku a délku stejně jako v Kamiqu, na výšku však o kousek méně. Vždy ale dostatek.

Škoda Kamiq 1.0 TSI vs. Škoda Scala 1.0 TSI: Verdikt

Oba nízkonákladové modely jezdí tak dobře, jak jen jim to jednoduchá technika dovolí. V obou případech silnější verze zážehového tříválce stačí, Scala se s ním však hýbe čiperněji. A mnohem komfortněji jezdí, více naloží, je levnější a lépe vypadá. Kamiq sice kontruje pohodlnějším nastupováním, lepším výhledem, vyšší nosností a prostornější kabinou, avšak na vítězství to nestačí.

Foto: Ondřej Lilling

Cena testovaného vozu s příplatky: 670 900 Kč (Kamiq), 632 400 Kč (Scala)