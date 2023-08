Škoda: Placení poplatků za parkování je stejně stresující jako návštěva zubaře nebo hádka

Placení poplatků za parkování je mnohdy docela otravné. Zejména proto, že to bývá složité a někdy i zdlouhavé. Na některých místech lze platit přes aplikaci, jinde musíte najít automat, v některých zónách se platí jen někdy, jinde se vůbec stát nesmí a uhrazený poplatek na tom nic nezmění a tak podobně. Britské zastoupení značky Škoda se blíže podívalo na to, jak moc otravné je placení parkování pro tamní řidiče. Výsledky prezentované v oficiální tiskové zprávě jsou poměrně zajímavé.

Plných 40 % motoristů zařazených do tohoto průzkumu uvádí, že je pro ně úhrada parkování stejně stresující jako pozdní příjezd do práce. Dalších 20 % respondentů srovnává úhradu parkovacích poplatků s hádkou, 16 % to považuje za stresující jako čekání na účet a 9 % to bere jako nepříjemnost podobnou návštěvě zubaře.

Téměř polovina (47 %) řidičů ve Velké Británii vzdala snahu zaplatit za parkování, protože byl celý proces příliš obtížný. Osmnáct procent z nich navíc uvedlo, že strávili více než 10 minut pokusem o zaplacení parkovacího místa. A kromě toho 33 % z nich alespoň jednou zapomnělo zaplatit za parkování a později obdrželo pokutu.





Aplikace méně oblíbené než automaty

Nejméně oblíbenou metodou platby u britských motoristů je podle výsledků průzkumu značky Škoda automatizovaný telefonní hovor (38 %), následuje některá z parkovacích aplikací (26 %) a třetím nejméně oblíbeným způsobem je parkovací automat (18 %).

Škoda tento průzkum provedla v návaznosti na službu Pay to Park, kterou testuje. Ta by měla zmírnit potíže s placením za parkování, protože umožňuje bezhotovostní platby za parkování přímo prostřednictvím multimediálního systému auta. Systém automaticky identifikuje parkoviště nebo parkovací zónu, do které vjedete, a platby jsou následně řešeny automaticky. Řidiče by to mělo zbavit úzkosti srovnatelné s návštěvou zubaře, zatímco časy parkování lze prodloužit pomocí aplikace MyŠkoda. To ale nakonec umí i kdejaké aplikace pro parkování, které v tomto průzkumu byly označeny za druhý nejméně oblíbený způsob placení.

Služba Pay to Park je v současné době testována ve Skandinávii, Německu, Belgii, Rakousku, Švýcarsku a v Itálii. Brzy bude dostupná i v České republice, Španělsku, Francii, Nizozemsku, Slovinsku, Maďarsku.