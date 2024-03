Šestistovka je zpátky. Fiat uvedl na český trh novodobý model 600. Kromě elektromobilu přichází i tříválec

Automobilka Fiat to v posledních letech s přívalem novinek vážně nepřeháněla. Teď ale na český trh přece jen jeden nováček dorazil a minimálně na první pohled působí dost zajímavě. Do českých luhů a hájů totiž dorazil nový Fiat 600, který sice staví na dnes už velice dobře známých základech, ale navíc přidává jistý italský šarm.

Fiat 600 vychází z techniky koncernu Stellantis, kterou známe třeba z modelů Peugeot nebo z Jeepu Avenger. Tohle je velmi dobře patrné jednak při pohledu do interiéru, ale také při pohledu na základní tabulkové parametry. Jako první se začal prodávat elektromobil 600e disponující baterií s kapacitou 54 kWh a s elektromotorem o výkonu 156 koní. Jde o novou techniku z větší části původem z Francie, kterou dostala také třeba DS3, Peugeot e-208 nebo zmíněný Jeep.

Autor: Lukáš Dittrich

Elektrický Fiat by měl zvládnout na jedno nabití kolem 400 km, ve městě to bude zhruba o 100 km více. Maximální výkon nabíjení je 100 kW, takže se v nejlepším případě auto dobije z dvaceti na osmdesát procent za 27 minut. Sprint na stovku je záležitostí trvající devět sekund a maximální rychlost je omezena na 150 km/h.

Technická příbuznost se všemi těmi Avenegry a Peugeoty ovšem znamená, že u elektromobilu končit nebudeme. Fiat 600 celkem brzy přijde na český trh také v pro reálné zákazníky mnohem zajímavější verzi osazené mild-hybridním spalovacím tříválcem o objemu 1,2 l. I v tomto případě jde o známou techniku koncernu Stellantis s elektromotorem zabudovaným v převodovce. Prodávat se nejprve začne slabší verze tohoto hybridu se spalovacím motorem naladěným na 100 koní, časem přijde i silnější provedení, které Stellantis nasazuje i do větších modelů typu Peugeotu 5008.





Zaujme hlavně designem

Nová šestistovka zaujme především tím, jak vypadá. Design s výraznými světlomety připomínajícími oči je roztomilý a zároveň v mnoha směrech odkazuje do minulosti. Na autě je také řada pěkných detailů jako zadní světlomety stylizované do písmene E (E jako elektromobil), nechybí malé italské vlajky, číslice 600 a parádní jsou také sedadla s prošíváním v podobě nápisů Fiat. Do minulosti odkazuje i kulatá kaplička přístrojového štítu, který je ale samozřejmě digitální. Druhý displej je uprostřed palubní desky.

S vnitřním prostorem na tom není Fiat 600 špatně, pořád se ale bavíme o autě, které na délku nemá ani 4,2 m, což poznají hlavně cestující ve druhé řadě sedadel, kde místa pro nohy věru není mnoho. Fiat 600 je zkrátka malý městský crossover. Zavazadelník má 360 litrů u elektromobilu a 385 litrů u hybridu.

Autor: Lukáš Dittrich

Jezdí hezky

Protože do ČR nejprve zamířila verze 600e, i my jsme se v rámci prvních jízd svezli pouze s elektromobilem. Fiat 600e nejezdí špatně, ale ničím se co do jízdních vlastností nevymyká. Je docela dynamický, příjemně tichý, pohodlný…

Uvidíme, třeba během delšího týdenního testu odhalíme více, ale na první dobrou nám co do jízdních dovedností nový Fiat zapadl v průměru podobně naceněných elektromobilů, což není nutně špatně. Hodnocení spotřeby a dojezdu si necháme na jindy, protože během dvacetiminutové jízdy toho v tomto ohledu mnoho zjistit nejde.

Zajímavá je ale cena, protože Fiat 600e startuje částkou 799 900 Kč. Aktuálně navíc lze zažádat o dotaci (pokud jste podnikateli), která znamená snížení o 200 tisíc. A za 599 900 Kč už je to docela zajímavá nabídka cenově srovnatelná s tříválcovými mild-hybridem.

Autor: Lukáš Dittrich

Fiat nabídne pouze dvě výbavy. Ta základní se jmenuje (red) a v zásadě obsahuje všechno podstatné. La Prima pak přidá věci typu světlé kůže, bezklíčového přístupu, lepšího infotainmentu, adaptivního tempomatu a tak podobně. Stejně na tom bude i spalovací Fiat 600 pouze s tím rozdílem, že základní výbava nese označení 600.

Kompletní ceník Fiatu 600e si můžete stáhnout zde, ceník benzinového Fiatu 600 najdete zde.

Spalovák za 550 tisíc

Fiat 600 bude bodovat hlavně kvůli svému vzhledu a celkem zajímavé cenovce. Platí to nakonec především o spalovací variantě s cenou od 549 900 Kč. Teoreticky by mohla být ještě levnější, jenže protože jde v podstatě o hybrid, tak je součástí standardní výbavy automatická převodovka. S manuálem se Fiat 600 nabízet nebude.

Mimochodem, pokud by na vás tohle auto bylo příliš velké, tak Fiat zhruba v polovině roku představí také novou Pandu.