Řidičské průkazy v roce 2024: Skupiny, druhy vozidel a minimální věk pro udělení

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích upravuje problematiku řidičských oprávnění a průkazů, ale v lednu 2013 došlo k zásadním změnám, které reflektují směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech. Ta sjednocuje skupiny a podskupiny řidičských oprávnění pro celou Evropskou unii. Další změny pak nastaly aktuálně s příchodem roku 2024.

Řidičský průkaz už není nutné mít u sebe

Řidičský průkaz už není nutné fyzicky vozit v autě. I to je jednou z novinek letošního roku. Policistům postačí, když prokážete svou totožnost a vše ostatní by už si měli dohledat. Samozřejmě je nutné mít platné řidičské oprávnění.

Řidičský průkaz na motocykl

Co to znamená v praxi? Skupina AM jsou všechny mopedy a skútry s objemem motoru do 50 cm3, případně elektrický skútr s výkonem do 4 kW. Spadají sem ale také „miniauta pro patnáctileté“ s hmotností do 350 kg a rychlostí omezenou na 45 km/h.

Na většinu běžných dodávek stačí řidičský průkaz na auto (B). Jakmile ale chcete za dodávkou tahat velký vlek, už musíte mít B+E Autor: Ford

S řidičáky na motocykl se to má tak, že kdo chce co nejdříve na „plnohodnotnou“ nijak neomezenou motorku, musí si hned v osmnácti udělat řidičský průkaz A2 na motocykl s omezeným výkonem. Pak může po dvou letech udělat řidičák na motorku bez omezení, jinak musí počkat do 24 let. Pokud si uděláte skupinu A2 třeba až ve dvaceti, musíte rovněž dva roky čekat, než vás pustí ke zkouškám pro skupinu A.





Řidičský průkaz na osobní auto

S řidičským průkazem skupiny B na běžné osobní auto ještě souvisí možnost udělat si oprávnění pouze pro vozidla s automatickou převodovkou. To může být užitečné především pro lidi s tělesným postižením, kterým zdravotní omezení nedovoluje ovládat mechanickou převodovku. Řidičák jen na automat si ale může udělat každý. K rozšíření z automatu na manuál pak stačí absolvovat jen doplňkovou jízdu s komisařem. V některých státech Evropy se aktuálně hovoří také o samostatném řidičáku pro elektromobily.

Kdo chce „neomezenou“ motorku, musí si počkat do 24 let. Případně musí mít aspoň dva roky řidičák nižší skupiny A2 Autor: Petr Poduška

Kdo si udělá v osmnácti klasické „béčko“ na auto, může rovněž řídit vozidla spadající do kategorie AM a také motocykly A1 s automatem (většina skútrů do 125 cm3 a do 11 kW).

TIP: Když si děláte klasický řidičský průkaz na osobní auto, udělejte si rovnou rozšíření B+E, které vás opravňuje k řízení soupravy s přípojným vozidlem o nejvyšší dovolené hmotnosti 3500 kg. Celkem nesmí být souprava těžší než 7000 kg. To jsou všechny ty případy, kdy chcete za osobním autem nebo dodávkou tahat naložený přívěs.

Pozor také na osobní dodávky. Většina vozidel na trhu je uspořádána jako 8+1, takže na ně stačí klasický řidičský průkaz skupiny B. Některé speciálně upravené dodávky mohou mít ale více sedaček. Není rozhodující to, kolik ve voze sedí osob, ale kolik má vozidlo sedaček. Takže pokud má nějaká přestavěná dodávka třeba 10 míst k sezení, už musíte mít řidičák na autobus (kategorie D, případně aspoň D1, což je autobus pro maximálně 16 lidí).

Řidičský průkaz pro sedmnáctileté

Velkou novinkou letošního roku je možnost řídit klasický automobil už od sedmnácti let. Takový řidič ale musí být doprovázen tzv. mentorem. Tato osoba musí být zapsána v registru řidičů coby mentor a musí splnit několik podmínek. Musí mít řidičák skupiny B více než deset let, v posledních pěti letech o něj nesměl přijít nebo například nesmí mít na svém kontě veden žádný bod. Jeden sedmnáctiletý řidič může mít maximálně čtyři takovéto mentory.

Mentor nesmí doprovázet řidiče například tehdy, pokud požil alkohol. Odjet do hospody autem a pak si zavolat odrůstající dítě, aby vás odvezlo domů, tedy není dobrý nápad. A nesmí vykonávat doprovod ani poté, co by ho v tom mohl omezovat jeho zdravotní stav. S rozvážením po doktorech tedy opatrně.

Kdo může být mentor:

(2) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše na žádost sedmnáctiletého řidiče s písemným souhlasem jeho zákonného zástupce do registru řidičů jako mentora tohoto řidiče osobu, a) které bylo uděleno řidičské oprávnění pro skupinu B před více než 10 lety,

b) která je posledních 5 let nepřetržitě držitelem řidičského oprávnění pro skupinu B,

c) která v posledních 5 letech nepozbyla právo k řízení motorového vozidla na území České republiky a nebyla ve výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, jde-li o držitele řidičského průkazu nebo mezinárodního řidičského průkazu podle § 104 odst. 2 písm. b), c) nebo d),

d) která nemá zadržený řidičský průkaz,

e) která nemá v bodovém hodnocení zaznamenán žádný bod a

f) která s takovým zápisem souhlasí.

Řidičský průkaz na nákladní auto

Řidičský průkaz skupiny C si můžete udělat až ve 21 letech, ale jsou i výjimky, kdy můžete jezdit s náklaďákem od 18 let. Podle zákona lze řídit od 18 let jen vozidla Ministerstva vnitra používaná Policií České republiky, Vězeňské služby České republiky, ozbrojených sil České republiky, obecní policie, Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární ochrany, celních orgánů nebo při zkušební jízdě v souvislosti s opravou nebo údržbou vozidel. Případně lze řídit vozidla v rámci vstupního školení profesní způsobilosti řidičů a pro absolventy vstupního školení v rozšířeném rozsahu.

Už v 18 letech je možné získat řidičské oprávnění na skupinu C1, což jsou nákladní auta o celkové hmotnosti do 7500 kg. Stejně tak lze kategorii C+E, tedy například tahač s návěsem řídit až od 21 let, ale opět platí výjimka uvedená výše, tedy že lze řídit vozidla v rámci vstupního školení profesní způsobilosti řidičů a pro absolventy vstupního školení v rozšířeném rozsahu.

Řidičský průkaz na autobus

Základním řidičským průkazem na autobus je již zmíněná skupina D1, která opravňuje k řízení vozidla s maximálně 16 místy k sezení. Takový řidičák si můžete udělat v jednadvaceti. Další je skupina D, což je klasický autobus s více než osmi místy k sezení. Takové oprávnění lze získat až ve čtyřiadvceti, ale opět jsou zde výše uvedené výjimky umožňující řídit autobus od 21 let s tím rozdílem, že řídit vozidla v rámci vstupního školení profesní způsobilosti řidičů a pro absolventy vstupního školení v rozšířeném rozsahu lze až od 23 let.

Řidičský průkaz na traktor

Skupina T je v zákoně definována jako „Traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo“. Řidičský průkaz skupiny T si můžete udělat v 17 letech a jiná omezení se na něj nevztahují.

