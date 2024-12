Řidiči budou platit pokuty ze zahraničí jak mourovatí. Nová směrnice EU zavádí digitální vyšetřovací nástroj

Přestupky spáchané v zahraniční se dnes už poměrně často vyřešit podaří, pořád ale zbývá velké procento řidičů, kteří postihu uniknou. Podle Evropské komise to je přesně 40 % takovýchto přestupků, kdy se případy nedořeší kvůli složitosti přeshraniční spolupráce. To má změnit směrnice EU, která zavádí do praxe systém označený jako CBE. Dnes už je de facto realitou. Zbývá poslední krok, a sice implementace do práva na úrovní členských států.

Přichází digitální vyšetřovací nástroj

Zkratka CBE znamená Cross-Border Enforcement a v praxi představuje systém, který definuje základní pravidla přeshraniční spolupráce tak, aby se vymáhání pokut mnohem více usnadnilo.

Směrnice například definuje informace, které mají jednotlivé členské státy ostatním zpřístupnit. Stejně tak se počítá s digitálním vyšetřovacím nástrojem. To má být systém, prostřednictvím kterého budou policisté a úředníci zjišťovat potřebné informace napříč Evropou. Podle směrnice tedy státy musí tomuto systému zpřístupnit předepsané registry.





Podle aktuálně schválené směrnice pak mají vzniknout ve členských zemí také kontaktní místa, přes které se bude zajišťovat komunikace úřadů.

Jde hlavně o pokuty za rychlost

Jak se píše v tiskové zprávě Evropské komise, těch v úvodu 40 % nevyřešených přestupků se týká takových přestupků, které zaznamenaly automatizované systémy. A tyto přestupky se v naprosté většině případů týkají rychlosti. Právě v takové chvíli bývá obtížné zjišťovat totožnost člověka, který má dostat pokutu.

Tisková zpráva ale jmenuje také třeba parkování, jízdu pod vlivem alkoholu, špatné předjíždění nebo jízdu s přetíženým autem. Tohle všechno se má po převedení směrnice do praxe řešit napříč Evropu snáz a postihy by měly být doručeny každému.

Cílem celé této iniciativy je pochopitelně „zvýšení bezpečnosti“ evropského silničního provozu.

Příslušná směrnice byla aktuálně schválena už na všech úrovních EU, což Evropská komise podle své aktuální tiskové zprávy vítá. Členské státy mají na implementaci této novinky dva a půl roku.

Zdroj: European Comission