Reportáž: Jak se opravují zkorodované prahy, blatníky a podběhy

Navzdory důkladné ochraně několika vrstvami laku mají auta i dnes, v jedenadvacátém století, tendenci korodovat. Jak tento problém zastavit a napravit? Důkladná oprava je relativně složitá a časově náročná, často však jde o jediný způsob, jak zaručit, aby z vozu nezbyla hromádka kompostu.

Voda, vlhkost, sůl, mechanické poškození… Na každé auto působí během jeho provozu řada faktorů, které přispívají ke vzniku a rozšíření koroze. S tou bojují auta stará i nová: poškození odletujícími kamínky, vlhkosti v dutinách uvnitř kovových částí vozu a různým místům, která jsou kvůli svému tvaru náchylná k reznutí, se není možné při sebelepší snaze ubránit.

Zpackaná „oprava“ prahu spočívala ve vystříkání dutiny montážní pěnou. Následný servisní zásah u profíků jen ztížila

Po vyříznutí zrezlého blatníku se objevuje dosud neviditelné poškození podběhu. I tuto část je nutné odstranit a nahradit

„Korozí jsou nejčastěji postiženy prahy, lemy zadních blatníků, u některých aut nosníky motoru a také podlahy,“ říká Otamír Švaněk z firmy Privat Car Service a upozorňuje, že „u některých aut mohou ke vzniku koroze přispět i řešení, u kterých neměli konstruktéři šanci odhalit, jaké mohou způsobit problémy.





Například stačí určitým způsobem tvarované víko kufru, z nějž se kapky vody vlivem proudícího vzduchu dostanou do prostoru pro osvětlení registrační značky. Pokud má špatné těsnění, voda se dostane do víka a to začne reznout zevnitř.

Uvnitř některých prahů bez odvětrávacích otvorů, nebo pokud jsou tyto otvory zaneseny špínou či lakem, může docházet ke kondenzaci. Stačí změna teploty a vevnitř máte najednou vlhko.“ Pro ochranu před korozí je doporučeno každý druhý rok vystříkat dutiny speciálním nástřikem, jedna plechovka vyjde na několik stokorun. Tyto spreje mívají flexibilní hadici s koncovkou, která rozstřikuje materiál do všech stran.

Opravné půlblatníky sednou na místo původního zrezlého kusu karoserie. Dále je třeba vše „učesat“ a připravit na lak

Jediným způsobem, jak se rzi definitivě zbavit a zaručit, aby se nerozšiřovala, je vyříznutí poškozeného místa a jeho nahrazení novým, zdravým plechem. „Pro většinu aut existují opravné sady půlblatníků i prahů,“ vysvětluje Švaněk. Občas je zapotřebí vyříznout a nahradit i podběhy. Nejde o zásah, který by jen tak někdo zvládl sám v garáži, vhodnější je svěřit vše profíkovi, který nedrží autogen v ruce poprvé.

Nutné je řešit i navazující prvky karoserie, například nastavit dostatečně silným plechem výztuhy. Cena za důkladnou opravu blatníku se pohybuje okolo 25 000 korun, včetně odstrojení, samotné opravy a lakování. Záleží na složitosti a ceně dílů, nicméně jde o časově náročný úkon, pokud má být proveden skutečně důkladně, jde přibližně o 25 hodin čistého času.

Nosníky motoru jsou u tohoto vozu řešeny dost nešťastně. Mezi ně a plechovou výztuhu se dostává voda, která způsobuje rozsáhlou korozi

Podběhy musí snášet zásahy od štěrku, vodu a sůl

Podobně je na tom i oprava nosníků motoru. Pokud se koroze objeví v místech, pro která nejsou k dispozici opravné sady či díly, je nutné náhradní kus vyříznout z jiného auta a pečlivě jej navařit na správné místo. Typicky jde o okolí uložení tlumičů nebo podlahy, na kterých se pod čalouněním hromadí voda. Pokud to jde, je nutné korozi zastavit již v počáteční fázi, než se změní z povrchové na vážnou. Kromě ošetření dutin je také doporučeno provést nástřik podvozku antikorozním přípravkem.

VIDEO: Montážní pěna do auta nepatří

Zdroj: YouTube

Foto: Martin Mičánek