Pro velké rodiny: Do kterých aut dáte tři dětské sedačky vedle sebe?

Očekávání příchodu třetího potomka či narození dvojčat k stávajícímu jednomu dítěti znamená pro motoristu zásadní změnu. Potřebuje vícemístný vůz. Sedmimístných aut s extra sedačkami v třetí řadě je na trhu nemálo, ale řadu z nich pojí jeden problém. Pokud zcela zadní sedadla využijete, zavazadlový prostor se podstatně smrskne, což pro krotitele tří dětí vzhledem k potřebě převážet o to více věcí není zcela výhodné. Zároveň je zde mnohem důležitější otázka bezpečnosti.

Na toto téma existuje nemálo studií, často se zajímavými výsledky. Dle akademického žurnálu Traffic Injury Prevention hrozí dětem ve věku 0 až 7 let v třetí řadě při čelním nárazu o 58,5 % menší nebezpečí smrtelného zranění než na předních sedadlech (druhá řada sedadel 43,4 %). Studie jiného žurnálu Annals of Emergency Medicine dále konstatuje, že pasažérům v třetí řadě hrozí menší nebezpečí při nárazech čelních a bočních, nicméně při bouračce zezadu naopak vyšší. Selským rozumem lze dovodit, že pokud se opěradlo v třetí řadě nachází několik centimetrů od zadního víka, prudký náraz bude mít vážné následky.

Ale nyní zpátky do druhé řady. V aktuální nabídce vozů s třemi Isofixy vedle sebe je sympatické, že si vybere každý – od zájemců o co nejnižší pořizovací cenu u Dacie až po velké SUV od Audi. Při nákupu je nanejvýš vhodné vzít si s sebou sedačky, které hodláte používat, a vyzkoušet si je přímo ve voze. Stejně jako auta se i dětské trůny obrňují ze stran pro co nejvyšší stupeň ochrany svého pasažéra. Do výběru jsme zařadili pouze vozy normálních tvarů, na „rodinné dodávky“ si posvítíme někdy příště.

Audi Q7: Luxusní záležitost

Autor: Tiskový servis Audi

Okázalé SUV německé značky má tři sedadla, dělená v poměru 35:30:35, již v základní výbavě bez příplatku. Přihodit lze 11 400 Kč za provedení Plus, které do prostředního opěradla přidává loketní opěrku s držákem pro dva nápoje.





Za dalších 44 100 Kč je možné dostat sedmimístné provedení, přičemž i sedadla v třetí řadě mají úchyty Isofix a Top Tether. Ty najdeme i u spolujezdce, celkem tak dovnitř poskládáte až šest dětí. Zajímavé je, že sesterský model Q8, který z Q7 po technické stránce vychází, tři Isofixy v druhé řadě nemá. Cena od 537 900 Kč.

VIDEO: Jak jezdí Audi Q7 po letech?

Zdroj: YouTube

Opel Combo Life, Citroën Berlingo, Peugeot Rifter a Toyota Proace City: Rodinný ideál

Čtveřice modelů stojících na technice koncernu PSA je pro řadu větších rodin automatickou volbou. Solidní výbava, posuvné boční dveře, příznivé ceny plus velepraktický vnitřek z nich dělají kvalitní společníky pro každý den. K mání jsou s přeplňovaným benzinovým tříválcem 1.2 (110 k 6stupňový manuál, 130 k 8stupňový automat), nebo dieselem 1.5 se 102 koni (5M) či 130 koni (6M nebo 8A).

Ceny u různých značek jsou více méně vyrovnané, přičemž samostatná sedadla druhé řady jsou vždy záležitostí příplatku nebo vyšších výbav. U všech lze získat ještě praktičtější verzi s prodlouženým rozvorem, přičemž sedmimístná provedení jsou k dispozici pro kratší i delší variantu. Potěší také zárukou 5 až 8 let dle zvolené značky. Cena od 410 900 Kč (Opel), 467 900 Kč (Citroën), 458 000 Kč (Peugeot) a 475 000 Kč (Toyota).

Citroën C4 SpaceTourer: Avantgardní cestovatel

Až do předloňska jste ho mohli znát jako C4 Picasso, nyní ve faceliftované podobě sladil jméno s dalšími praktickými Citroëny. K dispozici je ve standardním provedení nebo prodloužené verzi Grand (na fotografiích, od 564 000 Kč), samostatná sedadla druhé řady jsou bez příplatku. Za 9000 Kč s paketem Kids mohou být i posuvná, dostáváte také integrované roletky zadních dveří, výklopné stolky v opěradlech předních sedadel a přídavné zrcátko pro sledování dění vzadu.

Pod kapotou najdete benzinový tříválec 1.2 (130 k) nebo naftový čtyřválec (1.5, 130 k nebo pro sedmimístné verze Grand také 2.0, 160 k). Vůz si můžete dovybavit dalšími pakety v ceně 17 až 85 tisíc korun, přidávajícími lepší čalounění, vyhřívání a masážní funkce sedadel nebo třeba opěrku nohou pro spolujezdce. Cena od 537 900 Kč.

Dacia Lodgy, Dacia Dokker: Volba lidu

Při takto výhodných cenách lze prostorným Daciím máloco vytknout a mnohé odpustit – například „dodávkovité“ jízdní vlastnosti nebo zpracování bez špetky luxusu. Za výše uvedené částky však dostáváte v obou případech extrémně praktický vůz s manuální klimatizací, mlhovkami i elektrickým ovládáním předních oken v základní výbavě, poháněný motorem TCe o objemu 1,3 litru se 102 koni a 200 Nm točivého momentu.

U Dokkeru lze připlatit 10 000 Kč za výkonnější provedení se 130 koni či 25 500 Kč za diesel o výkonu 75 koní. Lodgy se silnějším turbobenzinem vyjde na 356 900 Kč, diesel s 95 koni pak na 364 900 Kč. Sedmimístné provedení znamená mírný příplatek 18 000 Kč. Oba modely mají tříletou záruku, v případě využití financování dokonce pětiletou (při 60% a vyšší akontaci při délce dvou let s nulovým úrokem). Pokud si vyberete vůz ze skladových zásob, lze ušetřit 5000 Kč. Cena od 314 900 Kč (Lodgy), 319 900 Kč (Dokker).

Ford S-Max, Ford Galaxy: Kompletní servis

Velké rodinné Fordy, poháněné výhradně dvoulitrovými turbodiesely, mají aktuálně velmi atraktivní cenovky vzhledem k vyčerpávající výbavě. Dvouzónová klimatizace (u Galaxy třízónová), lité ráfky, 3D navigace, bezklíčový přístup, parkovací senzory vpředu i vzadu, vyhřívaná sedadla, záruka na pět let v rámci nájezdu 120 000 km plus řada dalších příjemností…

S-Max i Galaxy můžete mít i s pohonem všech kol u verze 2.0 EcoBlue AWD s 8stupňovým automatem, menší model stojí od 919 900 Kč, větší pak 1 019 900 Kč. Sedmimístné provedení S-Maxu znamená příplatek 29 000 Kč, Galaxy má třetí řadu automaticky – nicméně můžete se jí vzdát a dostanete slevu 11 400 Kč. Pokud s nákupem MPV od Fordu nespěcháte, můžete si počkat do příštího roku, kdy oba modely dostanou hybridní ústrojí, které momentálně automobilka nasadila do nové generace SUV Kuga. Otázkou je však cena. Cena od 699 900 Kč (S-Max), 799 900 Kč (Galaxy).

Peugeot 5008: Táta lev

Největší SUV v nabídce Peugeotu má tři samostatná a posuvná sedadla v druhé řadě v sériové výbavě, stejně tak další dvě sklopná a vyjímatelná sedadla v řadě třetí. Za základní cenu 575 tisíc korun dostanete vůz s benzinovým tříválcem 1.2 Puretech o výkonu 130 koní a šestistupňový manuál. Diesel 1.5 je o 20 tisíc dražší, za osmistupňový automat připlatíte 50 tisíc. Vyšší výbavy je možné mít s benzinovou 1.6 THP se 180 koni nebo stejně silným naftovým dvoulitrem. Cena od 575 000 Kč.

Volkswagen Sharan, Seat Alhambra: Koncernoví braši

Oba deset let staré modely čeká zasloužený důchod, k jejich koupi tedy máte poslední příležitost. Výroba Alhambry již skončila, takže můžete vybírat pouze ze skladových vozů. Produkce Sharanu bude zastavena až později v průběhu letošního roku, stále tedy lze objednávat kusy dle vlastní konfigurace. Základní provedení v nižší výbavě Comfortline pohání 150koňový benzinový motor 1.4 TSI, spojený s šestistupňovou manuální převodovkou, za šestistupňové DSG připlatíte 70 tisíc korun.

Dvoulitrové TDI o výkonu 150 koní startuje na 1 051 900 Kč. Pokud k této částce přihodíte 200 tisíc korun, dostáváte silnější verzi se 177 koni, sedmistupňovým DSG a pohonem všech kol. Třetí řadu sedadel je možné dostat v rámci paketů v ceně 39 400 Kč až 56 400 Kč, přičemž dražší balíčky výbavy přidávají samostatné ovládání klimatizace pro druhou řadu i elektrické „šoupačky“. Cena od 894 900 Kč (Volkswagen), 940 900 Kč (Seat).





Renault Espace: Vesmír na kolech

Futuristické MPV aktuálně prošlo modernizací. Pohání ho buď benzinový motor TCe o objemu 1,8 litru s 225 koni a sedmistupňovým automatem, nebo naftový dvoulitr s dvěma sty koni, spojený s šestistupňovou automatickou převodovkou. Obě verze stojí stejně. K mání je pouze v jedné výbavě Initiale Paris, která nedává příliš prostoru k dalšímu utrácení – téměř nic jí nechybí.

Zahrnuje například systém řízení všech kol, adaptivní odpružení, nově maticové LED světlomety, adaptivní tempomat s funkcí stop & go, systém automatického parkování, digitální přístrojový štít s úhlopříčkou 10 palců nebo třeba audiosystém Bose. Třetí řadu sedadel získáte v rámci paketu Family za 40 tisíc korun, společně s třízónovou klimatizací a lampičkami na čtení. Cena od 1 229 000 Kč.

Foto: David M. Bodlák, Petr Bača, archiv